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Отсидевший актёр Долинский дал "ценный" совет Ефремову

Отсидевший актёр Долинский дал "ценный" совет Ефремову (2 фото)

Автор:
14 сентября 2020 11:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Тюрьма   ефремов   знаменитости   интересное   отсидел   срок   фото   шоу бизнес   
5272
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8 сентября суд огласил приговор Ефремову, в качестве наказания назначив актёру 8 лет колонии общего режима. Ранее судимый актёр Владимир Долинский решил поддержать коллегу, дав ему совет.

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Метки: Тюрьма   ефремов   знаменитости   интересное   отсидел   срок   фото   шоу бизнес   
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26  комментариев
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
«Там не имеет значения актер, не актер. Оставайся хорошим, достойным мужиком»

Припоздали вы с советом дядя Володя.
Он достойным перестал быть еще на воле.
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1k
zenon 50 минут назад
Встретились два товарища. Одного года рождения и в одну дату. Серый, пошли выпьем, нам сегодня 45 лет. Это тебе 45 лет, а мне 40. Как так? Так я 5 лет сидел в тюрьме! Но ты же жил! Что бы ты так жил!
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24k
Aqueronte Час назад
Он сидел то когда? Лет 30 назад?
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1k
agentfsb Aqueronte Полчаса назад
С 1973 по 1977, за спекуляцию с валютой.
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24k
Aqueronte agentfsb 15 минут назад
Даже больше, порядки давно уже поменялись.
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16k
SerGProS Час назад
Признался бы сразу - был бы мужик. А так, кто его знает, что из него получится
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12k
Сталкер Час назад
Один "достойный" дал совет другому "достойному"... Ага...
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204
Nane First NameLast 2 часа назад
По фене уже ботает? Партаки уже успел набить? Или он в VIP камере с блекджеком и личными барменами.
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4k
Leo Sun 2 часа назад
Авторша, ты хоть знаешь, в каких случаях слова в кавычки берут?

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11k
Андрей Дядя Leo Sun Час назад
да это покемонка , она тупо копипастит не читая все что под руку попадет.
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6k
DumDum Андрей Дядя Час назад
под мышку...
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1k
прохожий 2 часа назад
"Долинский заметил, что актёру должны были не позволить сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения и это ДТП - просто несчастный случай и стечение обстоятельств".
епать. то есть эта пьяная образина себе не хозяин? ему пять лет или он недееспособен, что его должны останавливать? А долинский молодец - декриминализировал статью. то есть любой пьяный в ДТП может сказать - не виноватый я, меня не остановили. Браво, чё
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1k
zenon прохожий 46 минут назад
Был в некой стране суд. Сын члена Кнессета сбил старушку на тротуаре, протащил её на тротуаре, так она шла по тротуару. Когда ему всобачили 6 лет, так он заорал в суде, какого чёрта она из дома вышла. Оказалось для него была виновата старушка.
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15k
Иван Человеков zenon 3 секунды назад
так и не догадаешься в какой стране Кнессет
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
8 сентября суд огласил приговор Ефремову, в качестве наказания назначив актёру 8 лет

надо было 20 сентября))))
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21k
Е-Лена 3 часа назад
Если бы Ефремов был достойным человеком, он никогда бы не сделал того, что сделал. Для начала он бы понимал, что садиться за руль в таком состоянии - уже преступление. Но он уже с детства показал себя, как наглый мажор.
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27k
Alex 3 часа назад
"Не роняй мыло в душе"
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8k
Serg2001 Alex 2 часа назад
Отсидевший актёр Долинский дал "ценный" совет Ефремову
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16k
SerGProS Alex Час назад
Ничего не случится, нормальный не засмотрится а с отклонениями в общем не моются
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1k
zenon Serg2001 44 минуты назад
Тюрьма меняет людей. До тюрьмы этот афроамериканец был белым.
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