Отсидевший актёр Долинский дал "ценный" совет Ефремову

8 сентября суд огласил приговор Ефремову, в качестве наказания назначив актёру 8 лет колонии общего режима. Ранее судимый актёр Владимир Долинский решил поддержать коллегу, дав ему совет.
Спустя три месяца разбирательств и изощрений адвоката, актёра Ефремова приговорили-таки к 8 годам лишения свободы. После оглашения приговора Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда - ранее он находился на домашнем аресте. С этого момента и началась новая, тюремная жизнь актёра. По его словам, кормят не плохо, да жить вообще можно.
Тем временем к Ефремову на помощь спешат его коллеги. Судимый актер Владимир Долинский дал совет Михаилу Ефремову.
Он заявил, что если Ефремов был достойным человеком на воле, то и там к нему будут нормально относиться.
«Там не имеет значения — актер, не актер. Оставайся хорошим, достойным мужиком», - приводит слова артиста MK.RU
Долинский заметил, что актёру должны были не позволить сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения и это ДТП - просто несчастный случай и стечение обстоятельств.
После оглашения приговора Михаила Ефремова под стражей увезли в СИЗО №5 "Водник". Конечно, пребывание там с домашним арестом не сравнить, но актер не жалуется.
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Припоздали вы с советом дядя Володя.
Он достойным перестал быть еще на воле.
епать. то есть эта пьяная образина себе не хозяин? ему пять лет или он недееспособен, что его должны останавливать? А долинский молодец - декриминализировал статью. то есть любой пьяный в ДТП может сказать - не виноватый я, меня не остановили. Браво, чё
надо было 20 сентября))))