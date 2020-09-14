Отсидевший актёр Долинский дал "ценный" совет Ефремову

Спустя три месяца разбирательств и изощрений адвоката, актёра Ефремова приговорили-таки к 8 годам лишения свободы. После оглашения приговора Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда - ранее он находился на домашнем аресте. С этого момента и началась новая, тюремная жизнь актёра. По его словам, кормят не плохо, да жить вообще можно.

Тем временем к Ефремову на помощь спешат его коллеги. Судимый актер Владимир Долинский дал совет Михаилу Ефремову.

Он заявил, что если Ефремов был достойным человеком на воле, то и там к нему будут нормально относиться.

«Там не имеет значения — актер, не актер. Оставайся хорошим, достойным мужиком», - приводит слова артиста MK.RU

Долинский заметил, что актёру должны были не позволить сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения и это ДТП - просто несчастный случай и стечение обстоятельств.



