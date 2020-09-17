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"Пить надо меньше!": Ефремов написал письмо журналисту из СИЗО

"Пить надо меньше!": Ефремов написал письмо журналисту из СИЗО (3 фото)

Автор:
17 сентября 2020 14:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Тюрьма   ефремов   журналист   интересное   письмо   сизо   фото   
1981
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Осуждённый на 8 лет актёр Михаил Ефремов написал письмо журналисту RT, где рассказала, что он думает о случившемся и о своём бывшем адвокате.

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Метки: Тюрьма   ефремов   журналист   интересное   письмо   сизо   фото   
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28k
Azesh 2 часа назад
это надо очень сильно постараться, чтобы получить по такой статье восьмерку, будучи таким блатным селебрити. По статистике на всю страну за прошлый год за аналогичные преступления сроки 5-8 лет получили всего 36 человек, а более 8 лет- всего один! Вот это адвокат облажался так облажался, просто эпически. Если бы его вообще не было, срок был бы гораздо меньше.
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10k
Пумба 56 минут назад

Аффтар молодчина! Правильно! Никогда, слышите, никогда не вычитывайте тексты о Ефремове! Ну прямо так в тему!!!
"Осуждённый на 8 лет актёр Михаил Ефремов написал письмо журналисту RT, где рассказала..."
И недели еще не отсидел, а уже опустили!!!
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5k
Robin Час назад
"...Михаил Ефремов написал письмо журналисту RT, где рассказалА..." - что, уже?
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2k
kappaneed Robin Час назад
)))))) тонко
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4k
Сергей Robin 39 минут назад
"Пить надо меньше!": Ефремов написал письмо журналисту из СИЗО
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