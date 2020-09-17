"Пить надо меньше!": Ефремов написал письмо журналисту из СИЗО

Михаил Ефремов ответил на письмо журналиста RT и ответила вопрос, о чём он больше всего жалеет.

"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше", - заключил артист.

Отмечается, что письмо было отправлено ещё из СИЗО.