"Пить надо меньше!": Ефремов написал письмо журналисту из СИЗО

Осуждённый на 8 лет актёр Михаил Ефремов написал письмо журналисту RT, где рассказала, что он думает о случившемся и о своём бывшем адвокате.
Михаил Ефремов ответил на письмо журналиста RT и ответила вопрос, о чём он больше всего жалеет.
"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше", - заключил артист.
Отмечается, что письмо было отправлено ещё из СИЗО.
"По поводу Эльмана. Он просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял. Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернёшь. Это, конечно, ужасно", - закончил Ефремов.
Ранее осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов был приговорён к 8 годам лишения свободы. Похоже, артиста решил разнообразить своё время пребывания в тюрьме и предложил создать тюремный театр.
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Аффтар молодчина! Правильно! Никогда, слышите, никогда не вычитывайте тексты о Ефремове! Ну прямо так в тему!!!
"Осуждённый на 8 лет актёр Михаил Ефремов написал письмо журналисту RT, где рассказала..."
И недели еще не отсидел, а уже опустили!!!