"Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание

В ходе прений прокурор просила практически максимальное наказание - 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Однако защита просила обойт ись без колонии, оправдывая смягчающими обстоятельствами: несовершеннолетние дети на иждивении, частичное погашение исков о компенсации вреда, и многочисленные премии и награды подсудимого. Однако приговор оказался ожидаемым даже самим Ефремовым - незадолго до последнего заседания суда он сам говорил, что может "сесть на восемь лет".