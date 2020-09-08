FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4127 постов • 596 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание

"Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание (10 фото)

Автор:
08 сентября 2020 13:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: авария   дтп   ефремов   пашаев   пресненский суд   приговор   смертельное дтп   суд   шоу бизнес   
2260
10
Длительная судебная тяжба подошла к концу. Артиста признали виновным и определили наказание - от ответственности за пьяное ДТП уйти не получилось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: авария   дтп   ефремов   пашаев   пресненский суд   приговор   смертельное дтп   суд   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Нихуахуа Полчаса назад
Шах и мат.
Шах и мат.
Шах и мат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335
im240 6 секунд назад
маловато. но может на апелляции добавят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 4 минуты назад
Мугамбо доволен!
Мугамбо доволен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
ВазгенСемёнович 10 минут назад
Больше всех приговору радуются в руководстве зоны, в охране и будущие сокамерники. Заработают на нём денег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Григорий 13 минут назад
Выйдет по УДО через минимальный срок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Иванов 41 минуту назад
Восьмёрочку восьмого... А судья оригинал, однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Том Сойер 44 минуты назад

"Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание
Ответить  •  Ссылка  • 
Поделиться ›
7k
ГородДомов 45 минут назад
Как я и предполагал ,
( в предыдущем посте ).. ему дали .. Дали 8 лет .
А в тюрьме сейчас МАКАРОНЫ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
635
Walther 51 минуту назад
То, что защита будет обжаловать приговор, как говорится "к гадалке не ходи", но сам факт назначения реального срока, со всеми вытекающими, на мой взгляд, должен укрепить веру простого обывателя в судебную систему. Ибо как как показывает практика и бытует общественное мнение, для простого люда у нее конкретная система наказаний, как правило, в большую сторону, а для этих б**дь "небожителей", все как в лучших домах Ландона и Парижу - "погрозить пальцем", "символический штраф" и самое страшное - "домашний арест", ну еще изредка (ИЗРЕДКА!!!), если сумма свистнутого тянет на многие миллиарды - несколько лет условно. Да и если честно, этот цирк (извините более мягкого термина не подберу) с Ефремовым что-то уже поднадоел. При такой явной ситуации, простой смертный бы уже месяц точно бы обживался на новом месте жительства где-нибудь в Солнечной Мордовии или за Уралом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Nane First NameLast 52 минуты назад
Рано радоваться. Потом допишут к приговору отсрочку и будет "8 лет колонии общего режима с отсрочкой в 3 года". И вуаля!


А за 3 годя Ефремов и забеременеть успеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 54 минуты назад
Суд не оценил театральную постановку под названием "Как Миша память потерял или Адвокаты тоже клоуны" Восемь лет в место аплодисментов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aqueronte 54 минуты назад
Нравится мне настроение, отпустят, удо, и тп. Как будто уже точно это знают. Вот если выпустят тогда да, надо поднимать волну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Полесов 59 минут назад
все справедливо. никаких вопросов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Борис Час назад
Сегодне не 11 сентября!
Автор-лжец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Страшное и необычное оружие древности (33 фото) Страшное и необычное оружие древности (33 фото) Новые подробности в деле Ефремова Новые подробности в деле Ефремова Адвокат Ефремова опроверг сообщения о хроническом алкоголизме своего подзащитного Адвокат Ефремова опроверг сообщения о хроническом алкоголизме своего подзащитного "Он затягивает себе петлю на шее": последний спектакль Михаила Ефремова продолжается "Он затягивает себе петлю на шее": последний спектакль Михаила Ефремова продолжается Фейк, провокация, вакханалия в деле Ефремова Фейк, провокация, вакханалия в деле Ефремова Психолог расшифровал рисунки Ефремова, сделанные им в зале суда Психолог расшифровал рисунки Ефремова, сделанные им в зале суда
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

567588



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядели бы персонажи фильмов
4
75
Как выглядели бы персонажи фильмов
С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии
1
78
С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
1
74
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
Почему у людей разный цвет кожи?
0
17
Почему у людей разный цвет кожи?
Страшное и необычное оружие древности (33 фото)
Страшное и необычное оружие древности (33 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
1
30

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#кино#новости#дтп#позитив#роли#в мире#дом
#юмор#интересно#интересное#россия#школа#знаменитости#природа#актер#дети#искусство
#прикол#животные#подборка#картинки#актеры#настроение#реакция#белоруссия#дизайн#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться