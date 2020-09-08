"Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание

Длительная судебная тяжба подошла к концу. Артиста признали виновным и определили наказание - от ответственности за пьяное ДТП уйти не получилось.
Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд г. Москвы огласил приговор по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Ведикт: виновен. Наказание соответствующее тяжести преступления: 8 лет колонии общего режима.
Суд не поверил доводам защиты Ефремова, утверждавшей, что актер не помнит того злополучного вечера, а значит, нельзя однозначно утверждать о том, что именно он был за рулем. "Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", - судья Елена Абрамова зачитала приговор.
Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии
Михаил Ефремов ранее признал свою вину, однако это обстоятельство не помогло изменить приговор.
Ефремов в суде
В ходе прений прокурор просила практически максимальное наказание - 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Однако защита просила обойт ись без колонии, оправдывая смягчающими обстоятельствами: несовершеннолетние дети на иждивении, частичное погашение исков о компенсации вреда, и многочисленные премии и награды подсудимого. Однако приговор оказался ожидаемым даже самим Ефремовым - незадолго до последнего заседания суда он сам говорил, что может "сесть на восемь лет".
Старшему сыну Ефремов обязан выплатить 800 тысяч рублей компенсации. Потерпевшие по делу о смертельном ДТП решили, что приговор суда обжаловать не будут и от материальной компенсации отказались.
После оглашения приговора Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда - ранее он находился на домашнем аресте. Из зала заседания артиста вывели прикованного наручниками к сопровождающему-полицейскому.
У здания суда собралась группа поддержки Ефремова. Среди них - артисты в театральных костюмах, поклонники таланта и просто странные люди.
Источник:
Ссылки по теме:
- Из бара, в котором до аварии пил Ефремов, пропали все записи с камер наблюдения
- "Он затягивает себе петлю на шее": последний спектакль Михаила Ефремова продолжается
- Адвокат Ефремова опроверг сообщения о хроническом алкоголизме своего подзащитного
- Фейк, провокация, вакханалия в деле Ефремова
- Новые подробности в деле Ефремова
Новости партнёров
Загрузка...
( в предыдущем посте ).. ему дали .. Дали 8 лет .
А в тюрьме сейчас МАКАРОНЫ !
А за 3 годя Ефремов и забеременеть успеет.
Автор-лжец!