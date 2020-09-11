Ушла из жизни актриса Дайана Ригг, звезда бондианы и "Игры престолов"

Известность Дайана приобрела после фильма «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо - единственную жену агента 007. После неё ни одна девушка Бонда не удостоилась предложения руки и сердца: они или умирали, или просто уходили из жизни секретного агента.

Но главной любовью Дайаны стал театр. Она выступала на сценах Королевского Шекспировского театра, Национального театра Великобритании и др., была номинирована на премию «Тони».