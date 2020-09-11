Ушла из жизни актриса Дайана Ригг, звезда бондианы и "Игры престолов"

Актриса Дайана Ригг сыграла единственную в истории жену Джеймса Бонда и Оленну Тирелл в сериале "Игра престолов". Актриса скончалась в 82 года в своём доме от рака, который диагностировали ей в марте. Дочь Дайаны рассказала, что её мать "мирно ушла из жизни".
Известность Дайана приобрела после фильма «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо - единственную жену агента 007. После неё ни одна девушка Бонда не удостоилась предложения руки и сердца: они или умирали, или просто уходили из жизни секретного агента.
Но главной любовью Дайаны стал театр. Она выступала на сценах Королевского Шекспировского театра, Национального театра Великобритании и др., была номинирована на премию «Тони».
Современное поколение помнит Дайану в роли хитрой бабушки Оленны Тирелл, которая ради своей внучки убила короля Джоффри. Роль Оленны стала для Дайаны последней. После неё ей в марте 2020 года диагностировали рак и она ушла со сцены. О смерти матери сообщила дочь Рэйчел Стирлинг. Она рассказала, что актриса «мирно скончалась» в своем доме утром 10 сентября, сообщает РБК.
Позже эту информацию подтвердили в Twitter Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).
We're sad to hear of the passing of Dame Diana Rigg, BAFTA-winner for her performance in Mother Love in 1990 and joint recipient of the BAFTA Television Special Award in 2000 for The Avengers. pic.twitter.com/v0tzBczNKU— BAFTA (@BAFTA) September 10, 2020
Источник:
- Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна
- Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна
- Легендарная актриса из "Унесенных ветром" скончалась в 104 года
- Любовь Толкалина опубликовала фотографию без купальника на берегу моря
- Скончалась знаменитая актриса Ирина Печерникова из фильма "Доживем до понедельника"
Понравилось26