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Ушла из жизни актриса Дайана Ригг, звезда бондианы и "Игры престолов"

Ушла из жизни актриса Дайана Ригг, звезда бондианы и "Игры престолов" (4 фото)

Автор:
11 сентября 2020 08:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бондиана   Дайана Ригг   Оленна Тирел   актриса   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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Актриса Дайана Ригг сыграла единственную в истории жену Джеймса Бонда и Оленну Тирелл в сериале "Игра престолов". Актриса скончалась в 82 года в своём доме от рака, который диагностировали ей в марте. Дочь Дайаны рассказала, что её мать "мирно ушла из жизни".

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Метки: Бондиана   Дайана Ригг   Оленна Тирел   актриса   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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Пумба 49 секунд назад
Блин, жалко! Оленну Тирелл она сыграла просто гениально! Мой любимый персонаж в "Игре престолов". Огромного таланта актриса. Царствие небесное.
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