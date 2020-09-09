Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания

После оглашения приговора Михаила Ефремова под стражей увезли в СИЗО №5 "Водник". Конечно, пребывание там с домашним арестом не сравнить, но актер не жалуется.
Вчера, 8 сентября, суд огласил приговор Михаилу Ефремову, обвинявшемуся в совершении ДТП, в результате которого погиб человек.
"Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание
После суда Ефремова увезли в СИЗО и поместили в карантинную камеру, где он пробудет положенное время. Актеру измерили давление, сделали ЭКГ. У медиков состояние знаменитости опасения не вызывает. Сам он тоже не жалуется.
В карантинной камере у актера два соседа, есть телевизор, электрочайник. Поступившему в СИЗО был положен ужин (нет, не макароны). В тот день заключенных потчевали картофельным пюре с селедкой. К условиям содержания артист так же не имеет претензий.
Ефремов попросил родных привезти ему в СИЗО сигареты, чай и сахар, а одежду и все необходимое для гигиены ему привезла в суд жена. Также у актера есть возможность покупать вещи и продукты в тюремном магазине - для этого нужны деньги на лицеовм счету, которыми можно расплачиваться в колонии.
Ефремов попросил родных привезти ему в СИЗО сигареты, чай и сахар, а одежду и все необходимое для гигиены ему привезла в суд жена. Также у актера есть возможность покупать вещи и продукты в тюремном магазине - для этого нужны деньги на лицеовм счету, которыми можно расплачиваться в колонии.
СИЗО № 5 считается одним из наиболее показательных учреждений в своей сфере. Все камеры здесь оборудованы видеонаблюдением, на территории есть большая библиотека, актовый зал, несколько спортивных залов. Руководство СИЗО часто проводит проверки, так что соблюдение прав граждан находятся под контролем. Обижать Ефремова там вряд ли будут, а сам он планирует по выходу из изолятора прочесть осужденным пьесу Ивана Охлобыстина "Пар".
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказывает об условиях содержания в этом изоляторе
Многие коллеги осужденного артиста были недовольны сроком наказания, назначенным судом. В частности, Иван Охлобыстин, друг Ефремова, после оглашения приговора в своем Инстаграм-аккаунте написал единственную фразу "Ну, что все довольны?! 8 лет", сопроводив комментарий фото из фильма "Джокер". Актер считает, что наказание несправедливо велико.
Интервью с Охлобыстиным около здания суда
А еще он написал письмо Президенту с просьбой о помиловании и прокомментировал свой порыв так: "Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо Президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова. Самым частым доводом был вопрос: как бы я сам отнёсся, если бы какая-то пьяная тварь за рулём сбила моего ребёнка или ещё кого-то из моих близких? Несомненно я бы потребовал безжалостной расправы над убийцей, а если бы не добился своего, то устроил бы самосуд. Так же было много дополнительных оскорблений типа: поганый лицедей, таких как ты раньше хоронили за кладбищенской оградой., продажный, «крымнашенский» шут гореть тебе в аду вместе с остальными клоунами и т.д. Что тут скажешь? Согласен. Всё правильно. Но, не дай Бог, случись подобная трагедия с кем-то из моих близких ещё раз, я бы опять сделал всё так же. Я приложил бы все усилия, любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять. Считаю, что вы должны это знать. Тем более, что среди вас очень много моих друзей.
Охлобыстин обратился к Путину с личной просьбой помиловать Ефремова. Так может сам Охлобыстин и отсидит за него весь срок, убийство как никак всё таки было. А аргумент что он там не выживет как то не канает, Захаров уже не выжил и символическое "похлопывает по заднице" не пройдёт— Суровый патриот (@3lsvx3) September 7, 2020
Юрий Лоза тоже вставил свои "5 копеек"
Как знал, отрывок из сериала "Воротилы"
Что за фильм? pic.twitter.com/uUI1aOO97W— Александр Коц (@sashakots) September 7, 2020
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