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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4128 постов • 596 подписчиков подписаться
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Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания

Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания (8 фото)

Автор:
09 сентября 2020 11:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   ефремов   камера   карантин   сизо   суд   шоу бизнес   
1605
8
После оглашения приговора Михаила Ефремова под стражей увезли в СИЗО №5 "Водник". Конечно, пребывание там с домашним арестом не сравнить, но актер не жалуется.

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Метки: актер   ефремов   камера   карантин   сизо   суд   шоу бизнес   
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10  комментариев
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3k
Пепелац 45 минут назад
И так 8 лет все новости будут начинаться?
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16k
Аня Пепелац 40 минут назад
Максимум четыре, а то и три
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891
Radugananebe Полминуты назад
А кк долго обычно в СИЗО сидят?
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1k
Ян Баян 10 минут назад
Ефремов, Охлобыстин и все эти деграданты идут в южную Америку, там есть одно место. Задолбали новости о этих мудилах!
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6k
Natrogrii 14 минут назад
В хате то прописался, как прошло?
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32k
jonnyD Natrogrii Полминуты назад
Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания
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24k
Aqueronte 14 минут назад
Да нормально он отсидит деньги есть, будет ресторанной едой питаться и спать на новом и чистом. Ремонт сделает в хате и будет как дома.
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1k
Котовский 21 минуту назад
СМИ - мало информации, давайте ежечасный отчет: как спал, что ел, сколько раз посрал. Вон Пашаев настарался, на восьмерик натянул алкашу, теперь вы давайте: больше фото Ефремова с фриками, с пид@рком-Джигурдой в обнимку, а потом сами же будете орать: Молния, Ефремов в петушином углу! Чего вы лезете к нему? Все уже, осудили, пусть сидит. Лучше старайтесь, чтоб всю пашаевскую банду п"здунов засудили, адвокату наравне с подзащитным, лживым прихвостням - по троячку!
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−1
Вжопу 37 минут назад
Кто мешал свинтить? Мир большой. И лицедеи в нем нужны. Особенно личные
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Том Сойер 44 минуты назад
Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания
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