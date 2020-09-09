Жалоб нет: Ефремов рассказал о первом дне в СИЗО, о меню и условиях содержания

А еще он написал письмо Президенту с просьбой о помиловании и прокомментировал свой порыв так: "Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо Президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова. Самым частым доводом был вопрос: как бы я сам отнёсся, если бы какая-то пьяная тварь за рулём сбила моего ребёнка или ещё кого-то из моих близких? Несомненно я бы потребовал безжалостной расправы над убийцей, а если бы не добился своего, то устроил бы самосуд. Так же было много дополнительных оскорблений типа: поганый лицедей, таких как ты раньше хоронили за кладбищенской оградой., продажный, «крымнашенский» шут гореть тебе в аду вместе с остальными клоунами и т.д. Что тут скажешь? Согласен. Всё правильно. Но, не дай Бог, случись подобная трагедия с кем-то из моих близких ещё раз, я бы опять сделал всё так же. Я приложил бы все усилия, любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять. Считаю, что вы должны это знать. Тем более, что среди вас очень много моих друзей.