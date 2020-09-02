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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4103 поста • 596 подписчиков подписаться
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Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна

Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 09:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   знаменитости   интересное   суд   фото   шоу бизнес   
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Не так давно мы сообщали про учителя географии из Москвы, который подал в суд на Моргенштерна за его нелестные высказывания о шкалах и ВУЗах. Теперь школьники обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой «прервать молчание».

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Метки: #моргенштерн   young stars   знаменитости   интересное   суд   фото   шоу бизнес   
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51  комментарий
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7k
antonium 3 часа назад
Давно пора это говно оштрафовать или выслать из страны, засирает школоте мозги неокрепшие. Там что не трек так шедевр про шмотки, тачки и скольким сучкам он вдул. Хоть бы что-то новое придумали недореперы.
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394
Андрей 11 минут назад
сказал и сказал, у всех свое мнение.
а если по факту смотреть то у нас рабская страна и менталитет такой-же значит он прав, только не в буквальном смысле.
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40k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Не каждое говно можно назвать рэпером, но каждого рэпера можно назвать говном. Даже нужно.
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−4
stellazh40 Час назад
Парень, конечно, тот ещё урод, но про школу он прав, и эти малолетние сутяжники полностью подтверждают его правоту.
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308
zu4ara Час назад
А зачем вы пиарите его постоянно ,на..й мне вообще про него знать ?
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4k
Валерий Час назад
Попробовало бы это мурло "зачитать" свою муйню при том же Сталине- на другой день тундру лобзиком бы пилилО!
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4k
Шлагбаумэн Час назад
Ублюдочная питорастическая мутила. Это что ваще такое - "моргенштерн"? Типичное "рэперское" уйопище. Эминем, я ещё понимаю, но ЭТО...
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2k
Vladimir Lysikov Шлагбаумэн 23 минуты назад
Еще одно важное отличие Эминем исполняет оригинальные песни, а у "этого" - ничего своего нет, всё -плагиат.
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40k
Цыц тут у меня Шлагбаумэн 18 минут назад
Вот моргенштерн, а на фото дерьмо какое то.
Вот моргенштерн, а на фото дерьмо какое то.
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2k
portroy 2 часа назад
объясните мне, пжл, зачем создавать рекламу реперу? Лучший способ реагирования на такие высказывания - игнор, меньше людей будет про них знать. Такой резонанс - это как раз цель репера, вот увидите, что следом за высказываниями фед. сми, роликами в ютрубе школьников и пр. - количество скачиваний его музыки вырастет неизбежно. Свобода слова как раз и создает иммунитет общества к таким дебильным высказываниям - каждый может нести любую чушь(высказывая свое мнение, а не выдавая за факты), а всем абсолютно все равно. Ведь это всего лишь чье-то мнение, и у каждого есть свое...
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2k
portroy 2 часа назад
Шкалы всякие нужны! Шкалы всякие важны! Я подаю на вас в суп и вызываю своего авокадо)))
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9k
Евгений 2 часа назад
Какая отвратительная рожа
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4k
Алексей 2 часа назад
"высказывания о шкалах "(с). Ему все не угодили или у него конкретные претензии к Фаренгейту, Цельсию, Реомюру?
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498
GoInDown 2 часа назад
У него тоже миссия важная, он сортирует нормальных от ненормальных.
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37
konstantinkaz2016 2 часа назад
Я думал Бузова это дно, но нет, Моргенштейн пробил и его.
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1k
vn konstantinkaz2016 2 часа назад
Моргенштерн пробил Бузову?
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498
GoInDown vn 2 часа назад
проткнул, на выходе может получится оно
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4k
Дмитрий vn Час назад
Если у бузовой родится что-то от этого "человека" то я считаю что тогда мы достигнем дна))
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27k
Azesh 2 часа назад
какая отвратительная рожа.
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−28
............ 2 часа назад
бесит меня этот черт с квадратным е.блом
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2k
мемфрид 3 часа назад
Додик размалеванный.. ему надо было взять псевдоним другой: флюгегехаймен.
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2k
Stray мемфрид 3 часа назад
Йа-Йа!

Йа-Йа!
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192
Nane First NameLast мемфрид 2 часа назад
Внести флюгегехаймен!
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7k
Клёст 3 часа назад
Бесспорно есть татуировки которые расположены на теле гармонично и со вкусом.
Этот же свои, что бы они там ни символизировали, налепил их как записки на на холодильнике.
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9k
El Niño Клёст 2 часа назад
Все же спорный вопрос. Я до сих пор не видел нормальных татуировок. Даже те татуировки, которые спрятаны от взора и маскирующие шрамы. В современной истории татуировки наносили уголовники, а также в лагерях клеймили пленных. По сути изменились только узоры. Модой это назвать нельзя, только личным самовыражением.
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1k
Hagalaz 3 часа назад
Мужики ногти синим не красят... ЭТО существо... рэп явно снижает интеллект до уровня нигеров...
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192
Nane First NameLast Стоша 52 минуты назад
Надпись на заборе впечатляет ..Й сильнее, сильнее ветер дуй!

Или ты вмазался и полез в интернет?
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192
Nane First NameLast blunt67 19 минут назад
Дооо. Домашку не задали?
Ссылка www.youtube.com
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40k
Цыц тут у меня blunt67 15 минут назад
Рэп не бывает разным, он всегда одинаков - говно.
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1k
blunt67 Nane First NameLast 13 минут назад
Хотелось-бы, однако школу я закончил 36 лет назад.
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1k
blunt67 Цыц тут у меня 4 минуты назад
Сколько людей - столько и мнений.
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11k
робт 3 часа назад
говно всплывшее на юдубе исключительно благодаря школоте решило плюнуть в руки дающему
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16k
babuby робт 3 часа назад
Учитель "всплыл на юдубе благодаря школьникам?? А ты ничего не попутал?
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11k
робт babuby 3 часа назад
при чем тут учитель
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8k
Алексей 3 часа назад
Стыдно мне за своего земляка моргенштерна,честно говорю-стыдно
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89
Я тебя вижу!!! Алексей 3 часа назад
Земляк - не сын.
Чего стыдиться?
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7k
Антон Семёныч Алексей 2 часа назад
Ну так набейте ему е.б.а.л.о всем селом.
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