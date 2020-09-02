Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна

Моковские школьники записали ролик в поддержку учителя географии Артема Васильевых, который подал иск к рэперу Моргенштерну (настоящее имя — Алишер Валеев). Артём Васильевых требует наказать рэпера за интервью, где он называет школы «домиками, из которых выходят рабы». Так же учитель заметил в иске, что Моргенштерн пропагандирует алкоголизм и неуважение к учёбе. Школьники записали ролик, в котором поддержали учителя, назвав творчество рэпера вредным. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Подъем».