Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна

Не так давно мы сообщали про учителя географии из Москвы, который подал в суд на Моргенштерна за его нелестные высказывания о шкалах и ВУЗах. Теперь школьники обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой «прервать молчание».
Моковские школьники записали ролик в поддержку учителя географии Артема Васильевых, который подал иск к рэперу Моргенштерну (настоящее имя — Алишер Валеев). Артём Васильевых требует наказать рэпера за интервью, где он называет школы «домиками, из которых выходят рабы». Так же учитель заметил в иске, что Моргенштерн пропагандирует алкоголизм и неуважение к учёбе. Школьники записали ролик, в котором поддержали учителя, назвав творчество рэпера вредным. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Подъем».
В разговоре с изданием Васильевых заметил, что это не его ученики.
«Нет, не мои. С ними не связывался. Мне прислали ролик... Я в шоке», — сказал учитель.
«Нет, не мои. С ними не связывался. Мне прислали ролик... Я в шоке», — сказал учитель.
Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна
Московский учитель географии решил обратиться в суд из-за выражения Моргенштерна. Рэпер назвал школы «домиками, из которых выходят рабы», и не всем понравилась такая характеристика. К учителю подключилась уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.
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а если по факту смотреть то у нас рабская страна и менталитет такой-же значит он прав, только не в буквальном смысле.
Этот же свои, что бы они там ни символизировали, налепил их как записки на на холодильнике.
Или ты вмазался и полез в интернет?
Чего стыдиться?