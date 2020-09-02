Скончалась знаменитая актриса Ирина Печерникова из фильма "Доживем до понедельника"

После роли школьной учительницы Ирина Печерникова стала невероятно популярна. Она сыграла в в успешных и культовых фильмах 60-70-х: "Щит и меч", "Вариант "Омега" (где сыграла жену советского разведчика, чью роль исполнял Олег Даль), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (здесь-то уже став графиней Луизой де Кавеньяк), "Два капитана"…