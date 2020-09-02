Скончалась знаменитая актриса Ирина Печерникова из фильма "Доживем до понедельника"

Ирина Печерникова знакома всем, кто хоть раз смотрел фильм "Доживем до понедельника". 23-летняя актриса сыграла учительницу английского языка, которая стала другом детям.
1 сентября на 75-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. Об этом сообщил в своём Facebook актер Ефим Шифрин, предаёт RG.RU.
В 23 года Ирина Печерникова впервые появилась на экране в фильме "Доживем до понедельника", где сыграла учительницу английского языка.
Конечно, кроме Ирины в фильме так же снялись Игорь Старыгин, Ольга Остроумова и Вячеслав Тихонов, но влюблялись все в молодую Печерникову - стройную, звонкую, большеглазую и невероятно трогательную молодую учительницу.
После роли школьной учительницы Ирина Печерникова стала невероятно популярна. Она сыграла в в успешных и культовых фильмах 60-70-х: "Щит и меч", "Вариант "Омега" (где сыграла жену советского разведчика, чью роль исполнял Олег Даль), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (здесь-то уже став графиней Луизой де Кавеньяк), "Два капитана"…
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