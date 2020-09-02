FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4102 поста • 596 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Скончалась знаменитая актриса Ирина Печерникова из фильма "Доживем до понедельника"

Скончалась знаменитая актриса Ирина Печерникова из фильма "Доживем до понедельника" (5 фото)

Автор:
02 сентября 2020 07:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Доживём до понедельника   Ирина Печерникова   знаменитости   интересное   смерть   фото   шоу бизнес   
1605
5

Ирина Печерникова знакома всем, кто хоть раз смотрел фильм "Доживем до понедельника". 23-летняя актриса сыграла учительницу английского языка, которая стала другом детям.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Доживём до понедельника   Ирина Печерникова   знаменитости   интересное   смерть   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Франц Лефорт Час назад
Опять тупое копирование ради лайков! Какой "Щит и меч" ? Кого она там играла?
Хотите почтить память? Так напиши от себя! Только хайп на смерти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
83
Владимир Пресс 18 минут назад
Автор, минус за неуважение к памяти актрисы-почитай фильмографию Печерниковой, прежде чем пост лепить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гюрза 40 минут назад
Странно, ни в новостях, нигде про это нет. Про неё только видела, что у неё день рождения сегодня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото) All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото) Кто они, современные принцессы? Кто они, современные принцессы? Чем расстроила папу старшая дочь Майка Тайсона? Чем расстроила папу старшая дочь Майка Тайсона? Сюткин поделился фотографией с женой и дочерью, но никто не понял: где кто Сюткин поделился фотографией с женой и дочерью, но никто не понял: где кто Легендарная актриса из "Унесенных ветром" скончалась в 104 года Легендарная актриса из "Унесенных ветром" скончалась в 104 года 83 миллионера обратились к правительствам с просьбой повысить их налоги для борьбы с CoViD-19 83 миллионера обратились к правительствам с просьбой повысить их налоги для борьбы с CoViD-19
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58279



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры
5
141
Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры
Что это за штука: самые странные находки
1
77
Что это за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Формы ногтей для маникюра и их названия
0
10
Формы ногтей для маникюра и их названия
Бэнкси провозит в Европу мигрантов за свои деньги
0
51
Бэнкси провозит в Европу мигрантов за свои деньги
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото)
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мама, вы что там опять вынюхиваете?
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#авария#авто авария#картинки#позитив#смешные#утро#прикольные
#юмор#интересно#дтп#сша#автомобили#настроение#природа#спорт#познавательно#на различный вкус
#прикол#животные#интересное#шоу бизнес#автомир#подборка#протесты#суд#смертельное дтп#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться