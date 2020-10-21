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Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

Скончался протоиерей Димитрий Смирнов (4 фото)

Автор:
21 октября 2020 11:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Димитрий Смирнов   Протоиерей Смирнов   знаменитости   интересное   смерть   фото   шоу бизнес   
976
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В 2020 году 69-летний протоиерей Димитрий Смирнов переболел коронавирусом. В мае сообщалось о его тяжёлом состоянии, а в сентябре священнослужитель снова почувствовал себя плохо и был доставлен в реанимацию.

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Метки: Димитрий Смирнов   Протоиерей Смирнов   знаменитости   интересное   смерть   фото   шоу бизнес   
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38  комментариев
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1k
Dmitry 52 минуты назад
На повышение пошёл. Поближе к начальству так сказать...
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Показать 1 ответ
7k
costa 6 минут назад
Логическое доказательство того что все основные церкви мира от сотоны:
Если предположить что существует бог и дьявол, то разумно что самой эффективной методикой отправления граждан в ад будет внедрение своих агентов в церковь. Получившийся сатанисткий культ, прикрываясь благим фасадом будет обманывать людей и они будут грешить.
Таким образом каждый раскол истинной церкви начиная с рождества христова происходит между приспешниками дьявола и истинной церковью. Ну либо между приспешниками дьявола и другими приспешниками дьявола. Рассколов в истории церкви было дикое количество.

Второй довод - истинная церковь не может быть популярной. Церковь которая меняется в угоду хотелкам чтобы стать популярной является сотонинской сектой.

Таким образом истинная церковь Иисуса Христа это небольшой приход из 20 человек где нибудь в Эфиопии в пригороде Дэгэх Бур, а все основные церкви с сотнями миллионов - от сотоны и все их последователи попадут в Адъ согласно расписанию.

Также если предположить что после "запретного плода" у людей появилась способность самостоятельно понимать что такое хорошо и что такое плохо, то Иисус не мог никаким образом требовать от последователей веры. Только дьявол может требовать веру, ибо только таким образом сотона может обманывать людей чтобы те действовали вопреки собственному пониманию добра и зла и грешили во имя Веры. Все популярные церкви мира - требуют веры, граждане убивают друг друга во имя веры, грешат во имя веры, даже сами себя убивают во имя веры. Так что совершенно однозначно что все они от сотоны муахахаха.

Наука и научный метод с другой стороны требует постоянного сомнения (включает эту самую способность к определению добра/зла на полную), позволяет получать наиболее достоверное знание и является самокорректирующейся системой постоянно анализирующей и пересматривающей все свои аспекты в поисках ошибок. Так что даже в гипотезе о Боге Дьяволе, запретном плоде и свободе воли Наука все равно работает наиболее эффективным образом.
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17k
Карлсончек costa Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Антон 7 минут назад
Этот фрик не верил в ковид, но ковид верил в него. Так что все нормально, получил то что заслужил.
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512
Maxc 7 минут назад
Видать грешен был, раз болел. :)
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13
Гани Алимбеков 9 минут назад
Земля пухом ((((
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279
Nane First NameLast 14 минут назад
Походу в топике пасутся боты РЦП и минусят. Про кремлеботов слышал. Про рогозинских ботов слышал. Уже и РПЦ себе ботов прикупила?
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14k
dimitr 16 минут назад
1-й комментатор: "Об умерших либо хорошо, либо ничего!"
2-й комментатор: "А давайте тогда просто молча спляшем!"
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6k
Izrin Maria dimitr 6 минут назад
"Тёщу хоронили - порвали два баяна."
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37k
Войнов dimitr 4 минуты назад
В действительности полностью фраза звучит так: "о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды"...
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189
Владимир Полчаса назад
издох... земля стекловатой
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6k
dikijjim Владимир 19 минут назад
кирила сук не захватил мразоту.
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3k
mukado Полчаса назад
А нам то че с того? Кто это вообще?
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4k
Олег Данилов mukado 17 минут назад
Ну как же
Ссылка youtu.be
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3k
mukado Олег Данилов 14 минут назад
Не, ну я же не знал...
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629
satra Полчаса назад
Упокой, Господи, душу раба Твоего новопреставленного Димитрия, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная и даруй ему Царствие Небесное.
Аминь.
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6k
Izrin Maria satra 5 минут назад
У верующего есть Бог, который ему простит любую подлость.
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279
Nane First NameLast Полчаса назад
был доставлен в реанимацию
------------------
Кидилом нужно было откачивать. Кадилом! И крестный ход. А они сдуру в реанимацию его.
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3k
mukado Nane First NameLast Полчаса назад
Это кара божия, накосячил гдето
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8
Сергей Полчаса назад
Вот он, пример, каким должен быть истинный православный.
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279
Nane First NameLast Полчаса назад
Этот поп не верил в ковид. А ковид не верил в попа.
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993
Леонид Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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242
Aviw Леонид Полчаса назад
Вот как раз это видео хотел про него выложить :)
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25k
Fat Lynx 38 минут назад
К начальству вызвали, если не уволят, то воскреснет...
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3k
Черчек 39 минут назад
Скончался протоиерей Димитрий Смирнов
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6k
sumrаknn 41 минуту назад
Пойду выпью , отмечу, а вот будут кирюха или меченный - ваще напьюсь.
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993
Леонид sumrаknn 37 минут назад
А я рыжего жду.
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1k
uuid 48 минут назад
надеюсь в последние мгновения он осознал что богов не существует и он просрал свою жизнь...
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6k
Фельдъегерь 49 минут назад
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332
Sergei Propisnov 50 минут назад
Цартвие ему Небесное. Он Правду рубил. Прямо (без сюси-пуси), порой грубо, но Правду и многим она глаза резала, т.к. многие себя видели и в маменькиных сынках, и в ...
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1k
Валерий Sergei Propisnov 23 минуты назад
Какая на#уй правда??? Он просто издевался и глумился над людьми. Если есть ад, то ему там ещё и в очереди придётся постоять.
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0
Князь Курбский 50 минут назад
Теперь в аду раскалённый אуй сосет
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