Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

21 октября стало известно, что Димитрий Смирнов скончался. О трагедии широкой публике сообщили коллеги Смирнова.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — рассказал пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своём Telegram-канале.





Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов заявил ТАСС, что протоиерей скончался от хронической болезни, которая была у него уже давно.

"Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом", - сказал он.