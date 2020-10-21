Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

В 2020 году 69-летний протоиерей Димитрий Смирнов переболел коронавирусом. В мае сообщалось о его тяжёлом состоянии, а в сентябре священнослужитель снова почувствовал себя плохо и был доставлен в реанимацию.
21 октября стало известно, что Димитрий Смирнов скончался. О трагедии широкой публике сообщили коллеги Смирнова.
«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — рассказал пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своём Telegram-канале.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов заявил ТАСС, что протоиерей скончался от хронической болезни, которая была у него уже давно.
"Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом", - сказал он.
Димитрий Смирнов был известен благодаря своим неоднозначным высказываниям. Именно он рассказал, кто виноват в бедах российских женщин, и что делать безработным.
"Просить горсточку крупы": протоиерей Смирнов предложил потерявшим работу россиянам побираться
Эпидемия коронавируса - тема, которая заботит не только атеистов, но и верующих. Одни считают эту напасть наказанием за грехи, другие, как, например, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - благом. С ним согласен и протоиерей Смирнов. Священнослужитель не видит проблем в закончившихся за месяц карантина у россиян средствах. Нет денег? Лишились работы? Побирайтесь!
"Национальная катастрофа": протоиерей Смирнов рассказал, кто повинен в бедах российских женщин
Священнослужитель, ранее назвавших дам, которые живут гражданским браком с мужчинами, проститутками, пояснил, кто виновен во всей этой катастрофе. Маменькины сынки!
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Если предположить что существует бог и дьявол, то разумно что самой эффективной методикой отправления граждан в ад будет внедрение своих агентов в церковь. Получившийся сатанисткий культ, прикрываясь благим фасадом будет обманывать людей и они будут грешить.
Таким образом каждый раскол истинной церкви начиная с рождества христова происходит между приспешниками дьявола и истинной церковью. Ну либо между приспешниками дьявола и другими приспешниками дьявола. Рассколов в истории церкви было дикое количество.
Второй довод - истинная церковь не может быть популярной. Церковь которая меняется в угоду хотелкам чтобы стать популярной является сотонинской сектой.
Таким образом истинная церковь Иисуса Христа это небольшой приход из 20 человек где нибудь в Эфиопии в пригороде Дэгэх Бур, а все основные церкви с сотнями миллионов - от сотоны и все их последователи попадут в Адъ согласно расписанию.
Также если предположить что после "запретного плода" у людей появилась способность самостоятельно понимать что такое хорошо и что такое плохо, то Иисус не мог никаким образом требовать от последователей веры. Только дьявол может требовать веру, ибо только таким образом сотона может обманывать людей чтобы те действовали вопреки собственному пониманию добра и зла и грешили во имя Веры. Все популярные церкви мира - требуют веры, граждане убивают друг друга во имя веры, грешат во имя веры, даже сами себя убивают во имя веры. Так что совершенно однозначно что все они от сотоны муахахаха.
Наука и научный метод с другой стороны требует постоянного сомнения (включает эту самую способность к определению добра/зла на полную), позволяет получать наиболее достоверное знание и является самокорректирующейся системой постоянно анализирующей и пересматривающей все свои аспекты в поисках ошибок. Так что даже в гипотезе о Боге Дьяволе, запретном плоде и свободе воли Наука все равно работает наиболее эффективным образом.
2-й комментатор: "А давайте тогда просто молча спляшем!"
Аминь.
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Кидилом нужно было откачивать. Кадилом! И крестный ход. А они сдуру в реанимацию его.