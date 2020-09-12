Поделки из природного материала своими руками для детского сада и начальной школы

Природа каждый год совершенно бесплатно дарит нам множество природных материалов, пригодных для творчества. Процесс создания поделки из природного материала своими руками развивает художественный вкус, мышление, память ребенка, закрепляет сенсорные навыки, воспитывает усидчивость. Но самое главное – можно весело и с пользой проводить время вместе с друзьями, радуя поделками себя и других.
Природа – лучший художник, она создает такие природные материалы, которые в умелых руках превращаются в произведения искусства!
Каштаны
Плоды каштана имеют ярко-коричневую окраску и блестящую поверхность, поэтому из них получаются отличные поделки из природного материала своими руками. Оболочка свежего каштана тонкая, легко прокалывается шилом. Каштаны — благодатный материал для работы с самими маленькими детками. Можно сделать много различных куколок, зверей и насекомых.
Желуди
Плоды дуба созревают осенью, в сентябре-октябре. Желуди собирают различной формы и величины.
Одновременно собирают и их чашечки (плюски), на которых они держатся. Плюски очень часто используют отдельно от желудя, как самостоятельный природный материал для различных поделок.
Хранятся желуди во влажном и прохладном месте. Для изготовления игрушек лучше использовать свежие желуди (пересушенные быстро раскалываются при работе).
Шишки и хвоя
Шишки часто применяют для имитации туловища животных или птиц, людей или вымышленных персонажей. Для работы лучше всего использовать нераскрытые шишки, ведь с ними работать намного легче.
На видео Ники Швецовой вы увидите, как из веточек и шишек сделать вместе с детьми этих оленей:
А вот как делается милейший ежик из шишек от канала ChameleonArtStudio:
Сосновые шишки нужно собирать на влажной почве (так они лучше сохраняются), а затем разложить по коробочкам по виду, форме, величине.
Хвою можно собирать в любое время года в хвойных лесах возле сосен, елей, кедра. Она очень часто используется как дополнение при изготовлении игрушек: усиков бабочки, иголок у ежа, юбочки у куклы и пр. Лучше применять в работе зеленую хвою.
Зрелые лесные орехи лучше собирать вместе со шляпкой (плюской), которую затем можно применять в создании игрушек. Орехи высушивают, хранят в коробочках.
Скорлупа лесных орехов твердая. Она тяжело прорезается ножом или прокалывается шилом. С пересушенными орехами работать трудно.
Скорлупа лесных орехов твердая. Она тяжело прорезается ножом или прокалывается шилом. С пересушенными орехами работать трудно.
Кедровые орехи незаменимы при изготовлении лапок животных, они хорошо склеиваются, легко прокалываются.
Из цельных грецких орехов получаются аппетитные ягоды и фрукты:
Из цельных грецких орехов получаются аппетитные ягоды и фрукты:
Скорлупу грецких орехов легко расколоть на две половинки с помощью ножа, вставив его остриё в отверстие между скорлупками. Скорлупа грецких орехов долговечна, она довольно просто превращается в черепашек, жучков, мелких грызунов, паучков и годится даже для создания миленьких корабликов!
Листья и семена
Собирать листья лучше осенью, когда они особенно красивы. Листья дуба, клена, каштана можно использовать для создания всевозможных аппликаций:
Раковины этих улиток выполнены по принципу сборки розы из листьев:
Для длительного хранения собранные листья укладывают между бумажными листами, проглаживают теплым утюгом. Затем перекладывают старыми газетами, тонким картоном и придавливают сверху небольшим грузом.
Трава, мох, тополиный пух
Высушенная трава используется для соединения деталей поделки, но стоит учитывать, что при высыхании она становится ломкой, а иногда и очень острой.
Мох используется для передачи фона, изображения растительности. Он прекрасно приклеивается любым клеем.
Мох используется для передачи фона, изображения растительности. Он прекрасно приклеивается любым клеем.
Кора
Кора деревьев различается по цвету, толщине, структуре поверхности. Она может использоваться как подставка при изготовлении сценок, как дополнительный материал или основа поделки.
Внимание! При сборе природного материала нужно учить детей бережному отношению к природе, выполнению главного правила поведения: «Не навреди!»
Внимание! При сборе природного материала нужно учить детей бережному отношению к природе, выполнению главного правила поведения: «Не навреди!»
Веточки, палочки, деревянные спилы
Лучше всего собирать веточки сосны, ели, сирени, кизила. Они упруги и при высыхании не так легко ломаются. Часто они используются при изготовлении зверушек и человечков в качестве ног, шеи, рук, рогов и т. д. (примеры приведены выше в данной статье).
Однако обычные ветки и палки можно использовать и как самостоятельный элемент декора, при этом поделки выглядят очень стильно и делаются невероятно легко:
Однако обычные ветки и палки можно использовать и как самостоятельный элемент декора, при этом поделки выглядят очень стильно и делаются невероятно легко:
Чуть побольше терпения и сноровки понадобится для того, чтобы сделать из веток и других подручных материалов поделки на морскую тематику:
Рама для фото или обрамление зеркала? Решать вам. Видео-уроком делится с нами Первый Канал:
Минеральные материалы. Камушки
Камни любых форм, расцветок и размеров используют для создания поделок. Особенно дети любят собирать гальку возле реки или моря, а затем с помощью родителей, а также кисточки, красок и лака можно создавать на камушках различные образы.
Хранить их можно очень долго, предварительно хорошенько вымыв и высушив. Но зачем просто так хранить камни, когда с ними можно весело играть всей семьей?)
Еще один способ нанесения изображения на речные или морские камни смотрите в видео от You Can Do It Craft. Вы будете удивлены, как это просто!
Ракушки
Собирать ракушки можно на берегах рек, морей, озер во время отдыха вместе с детьми. Многие их них оригинальны по внешнему виду, по форме – овальные, в виде гребешка, вытянутые и т. п.
Прокипятите их несколько минут для освобождения от живых организмов. Ракушки моются маленькой щеточкой (можно зубной), после чего сушатся, сортируются по видам и размеру. Хранятся при любой температуре.
Также очистить ракушки можно в растворе белизны и воды из расчета 1:1. Верхний слой через некоторое время исчезнет, и ракушка остается с красивым блестящим верхом.
Из больших ракушек делаются фигурки животных.
Прокипятите их несколько минут для освобождения от живых организмов. Ракушки моются маленькой щеточкой (можно зубной), после чего сушатся, сортируются по видам и размеру. Хранятся при любой температуре.
Также очистить ракушки можно в растворе белизны и воды из расчета 1:1. Верхний слой через некоторое время исчезнет, и ракушка остается с красивым блестящим верхом.
Из больших ракушек делаются фигурки животных.
Ракушки можно использовать не только в качестве основного материала, но и как дополнительный декор (крылья у птиц, уши у собачки, лепестки цветка и т. п.)
Песок
Очень доступный материал, который можно собрать в любой песочнице. Он различается по структуре. Перед работой его нужно хорошо промыть и высушить. А затем можно использовать в качестве декора в своих работах:
Правила хранения природных материалов
Поделки из природного материала своими руками будут безупречны, если после сбора, сушки, предварительной обработки вы должным образом храните эти природные дары. Для этого необходимо придерживаться определенных правил.
Темное, прохладное и хорошо проветриваемое помещение – это лучшее место для хранения природных материалов.
Можно купить пластиковые контейнеры для хранения каждого вида материалов; использовать картонные коробки из-под обуви, чая, конфет; взять обычные стеклянные банки с завинчивающейся крышкой. Для семян, как и для бисера, лучше завести контейнер с множеством отделений.
Высушенные цветы хрупкие, легко ломаются, поэтому их помещают в плотную коробку или контейнер. Лепестки хранят отдельно от цветов. Цветы со стеблем можно хранить в вазе.
Подготовленные листья тоже ломкие. Можно хранить их в больших книгах. Также для сохранности разложить их в подписанные коробки из-под конфет, немного прихватить скотчем, чтобы случайно не открылись.
Ракушки помещают в стеклянные банки или пластиковые контейнеры с широким горлышком, чтобы не раскрошились.
Поделки из природного материала своими руками будут безупречны, если после сбора, сушки, предварительной обработки вы должным образом храните эти природные дары. Для этого необходимо придерживаться определенных правил.
Темное, прохладное и хорошо проветриваемое помещение – это лучшее место для хранения природных материалов.
Можно купить пластиковые контейнеры для хранения каждого вида материалов; использовать картонные коробки из-под обуви, чая, конфет; взять обычные стеклянные банки с завинчивающейся крышкой. Для семян, как и для бисера, лучше завести контейнер с множеством отделений.
Высушенные цветы хрупкие, легко ломаются, поэтому их помещают в плотную коробку или контейнер. Лепестки хранят отдельно от цветов. Цветы со стеблем можно хранить в вазе.
Подготовленные листья тоже ломкие. Можно хранить их в больших книгах. Также для сохранности разложить их в подписанные коробки из-под конфет, немного прихватить скотчем, чтобы случайно не открылись.
Ракушки помещают в стеклянные банки или пластиковые контейнеры с широким горлышком, чтобы не раскрошились.
Чтобы создать красивую поделку из природных материалов, вам понадобятся дополнительные инструменты и материалы.
Это могут быть:
цветная бумага;
картон;
обрезки кожи;
лоскутки ткани;
птичьи перья;
пенопласт;
пластилин;
проволока;
клей ПВА, «Момент»;
гуашь;
морилка;
лак и т.п.
Бумага очень часто используется как дополнение к природным материалам. Дети, сгибая, приклеивая ее, делают работы гораздо интереснее.
Пластилином скрепляют отдельные части несложных игрушек на первоначальном этапе работы. Он не очень долговечен, но как дополнение часто используется в детском саду и в начальной школе.
цветная бумага;
картон;
обрезки кожи;
лоскутки ткани;
птичьи перья;
пенопласт;
пластилин;
проволока;
клей ПВА, «Момент»;
гуашь;
морилка;
лак и т.п.
Бумага очень часто используется как дополнение к природным материалам. Дети, сгибая, приклеивая ее, делают работы гораздо интереснее.
Пластилином скрепляют отдельные части несложных игрушек на первоначальном этапе работы. Он не очень долговечен, но как дополнение часто используется в детском саду и в начальной школе.
Из проволоки чаще всего изготовляют каркас игрушки, соединение ее частей. Медная проволока диаметром 0,29-0,35 мм — мягкая, гибкая и прочная — наиболее удобна. А для каркаса используется проволока большего диаметра — 1-1,5 мм.
Нитки лучше брать толстые, разноцветные (№ 10).
Клей лучше брать белый ПВА, БФ и др. Однако в детском саду лучше пользоваться клеем ПВА.
Также еще используют фольгу, гальку, косточки от вишен, щетинки.
Дополнительный материал лучше хранить в небольшом ящике с ячейками для каждого вида материала.
Использование дополнительного материала зависит от замысла, мастерства детей, степени развития воображения! Предлагайте свои варианты, но больше полагайтесь на детскую интуицию и желание.
Нитки лучше брать толстые, разноцветные (№ 10).
Клей лучше брать белый ПВА, БФ и др. Однако в детском саду лучше пользоваться клеем ПВА.
Также еще используют фольгу, гальку, косточки от вишен, щетинки.
Дополнительный материал лучше хранить в небольшом ящике с ячейками для каждого вида материала.
Использование дополнительного материала зависит от замысла, мастерства детей, степени развития воображения! Предлагайте свои варианты, но больше полагайтесь на детскую интуицию и желание.
Также дополнительно необходимо иметь определенные инструменты для изготовления поделок из природного материала:
нож;
художественные ножницы;
шило;
лобзик;
пинцет;
плоскогубцы и кусачки;
швейные иглы;
кисточки для клея и красок;
хлопчатобумажная тряпочка для вытирания остатков клея.
Ножницы для детей должны быть с тупыми концами, небольшие, с удобными для детской руки кольцами.
Шило нужно взять из прочного материала с длиной ручки около 6 см, диаметром около 2 см, колющая часть – 3,5 см
Иголка нужна крупная швейная. Сохранять ее обязательно в игольнице со вдетой в нее ниткой.
Внимание! Плоскогубцами, клещами, сверлом пользуется только взрослый!
Для нанесения контура вырезаемой детали необходим простой карандаш. Например, платьица, шапочки для куклы и т. д. Лучше брать мягкий карандаш (2М).
Краски рекомендуется использовать гуашевые или акриловые в специальных наборах.
Кисточки (мягкая для рисования, более жесткая для клея). Лучше купить беличьи кисточки (№ 4 и 6). Для клея берут кисточки с твердой щетиной.
Стек — инструмент, необходимый для обработки поверхности из глины или пластилина. Длина стека для детей около 12 см. Стеку можно сделать самому из пришедшей в негодность кисточки: закруглить с одной стороны, а с другой заострить.
нож;
художественные ножницы;
шило;
лобзик;
пинцет;
плоскогубцы и кусачки;
швейные иглы;
кисточки для клея и красок;
хлопчатобумажная тряпочка для вытирания остатков клея.
Ножницы для детей должны быть с тупыми концами, небольшие, с удобными для детской руки кольцами.
Шило нужно взять из прочного материала с длиной ручки около 6 см, диаметром около 2 см, колющая часть – 3,5 см
Иголка нужна крупная швейная. Сохранять ее обязательно в игольнице со вдетой в нее ниткой.
Внимание! Плоскогубцами, клещами, сверлом пользуется только взрослый!
Для нанесения контура вырезаемой детали необходим простой карандаш. Например, платьица, шапочки для куклы и т. д. Лучше брать мягкий карандаш (2М).
Краски рекомендуется использовать гуашевые или акриловые в специальных наборах.
Кисточки (мягкая для рисования, более жесткая для клея). Лучше купить беличьи кисточки (№ 4 и 6). Для клея берут кисточки с твердой щетиной.
Стек — инструмент, необходимый для обработки поверхности из глины или пластилина. Длина стека для детей около 12 см. Стеку можно сделать самому из пришедшей в негодность кисточки: закруглить с одной стороны, а с другой заострить.
Простые поделки из желудей
В конце лета начинают созревать желуди, и из них получаются прекрасные поделки из природного материала для детского сада или школы. Они хорошо сохраняются, и долгими осенними вечерами вместе с детьми можно заняться приятным и полезным делом, развивающим мелкую моторику рук малыша, фантазию и усидчивость.
Самые распространенные поделки из желудей – это зверушки и различные человечки. Из зубочисток, спичек, тоненьких веточек можно легко сделать ножки, ручки, рога и прочие мелкие элементы. Взрослому необходимо помочь детям проткнуть отверстия в желудях.
Для крепления мелких деталей можно использовать клеевой пистолет, клей «Супер Момент», но делать это должны только взрослые. А ребятам безопаснее всего скреплять детали с помощью пластилина.
Самые распространенные поделки из желудей – это зверушки и различные человечки. Из зубочисток, спичек, тоненьких веточек можно легко сделать ножки, ручки, рога и прочие мелкие элементы. Взрослому необходимо помочь детям проткнуть отверстия в желудях.
Для крепления мелких деталей можно использовать клеевой пистолет, клей «Супер Момент», но делать это должны только взрослые. А ребятам безопаснее всего скреплять детали с помощью пластилина.
Поделки из природного материала для начальной школы
В младших классах школы часто проводят конкурсы поделок из даров природы. И чаще всего дети вместе с родителями придумывают поделки из овощей и фруктов.
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