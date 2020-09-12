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Поделки из природного материала своими руками для детского сада и начальной школы

Поделки из природного материала своими руками для детского сада и начальной школы (79 фото)

Автор:
12 сентября 2020 10:02
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   идея   поделки из природного материала   своими руками   сделай сам   фантазия   фото   
419
79
Природа каждый год совершенно бесплатно дарит нам множество природных материалов, пригодных для творчества. Процесс создания поделки из природного материала своими руками развивает художественный вкус, мышление, память ребенка, закрепляет сенсорные навыки, воспитывает усидчивость. Но самое главное – можно весело и с пользой проводить время вместе с друзьями, радуя поделками себя и других.

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Метки: видео   идея   поделки из природного материала   своими руками   сделай сам   фантазия   фото   
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2  комментария
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9k
Сергей 49 минут назад
Одна из работ жены.
Одна из работ жены.
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19k
Евгений 2 минуты назад
Помню, помню. Занимались подобным в начальное школе.
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