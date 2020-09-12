Поделки из природного материала своими руками для детского сада и начальной школы

Также дополнительно необходимо иметь определенные инструменты для изготовления поделок из природного материала:



нож;

художественные ножницы;

шило;

лобзик;

пинцет;

плоскогубцы и кусачки;

швейные иглы;

кисточки для клея и красок;

хлопчатобумажная тряпочка для вытирания остатков клея.

Ножницы для детей должны быть с тупыми концами, небольшие, с удобными для детской руки кольцами.



Шило нужно взять из прочного материала с длиной ручки около 6 см, диаметром около 2 см, колющая часть – 3,5 см



Иголка нужна крупная швейная. Сохранять ее обязательно в игольнице со вдетой в нее ниткой.



Внимание! Плоскогубцами, клещами, сверлом пользуется только взрослый!



Для нанесения контура вырезаемой детали необходим простой карандаш. Например, платьица, шапочки для куклы и т. д. Лучше брать мягкий карандаш (2М).



Краски рекомендуется использовать гуашевые или акриловые в специальных наборах.



Кисточки (мягкая для рисования, более жесткая для клея). Лучше купить беличьи кисточки (№ 4 и 6). Для клея берут кисточки с твердой щетиной.



Стек — инструмент, необходимый для обработки поверхности из глины или пластилина. Длина стека для детей около 12 см. Стеку можно сделать самому из пришедшей в негодность кисточки: закруглить с одной стороны, а с другой заострить.