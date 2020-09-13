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Осваиваем кладку тандыра из кирпича своими руками

Осваиваем кладку тандыра из кирпича своими руками (35 фото)

Автор:
13 сентября 2020 11:33
Сообщество : Сделай сам!
Метки: ТАНДЫР   видео   полезно   своими руками   сделай сам   фото   
1612
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Долговечная и надежная уличная печь с восточными мотивами ‒ тандыр из кирпича. Для его возведения нужно много времени и материалов, зато при соблюдении техники кладки тандыр получится крепким и прослужит вам не одно десятилетие. Готовить в нем удобно, просто и быстро. Шашлык получается сочным, а лепешки – хрустящими и мягкими.

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Метки: ТАНДЫР   видео   полезно   своими руками   сделай сам   фото   
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Nane First NameLast 2 часа назад
Ну уж думал что не дождусь фото с лепашками. На последнем фото только)) А на большинстве остальных - это не тандыры. А дорогое и гемморное непоймичто из кирпича или камня.
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Максим Полчаса назад
Дрочево. Узбеки на хилке за 10тр. продают распилы. За 5 установят. Только зачем это многим? Шашлык в майонезе жарить? Чтоб тандыр полюбить, нужно у него на родине пожить)
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