Осваиваем кладку тандыра из кирпича своими руками

Среди других нюансов кладки:



Среднее время изготовления восточной печи ‒ 1‒2 дня.



Перед кладкой ряда на раствор его сначала выкладывают насухую, предварительно подгоняя кирпичи по размеру. Резать блоки удобнее всего болгаркой с диском по камню.



Кирпичи предварительно замачивают водой, чтобы они не забирали на себя влагу из раствора.



Раствор замешивают из огнеупорной глины, песка, воды. Глину заранее на сутки замачивают в воде. Для увеличения прочности состава на 1 ведро готовой смеси добавляют 1 столовую ложку каменной соли.

Кирпичи в первом ряду укладывают на узкое ребро, тогда толщина стенки будет в полкирпича. Сначала блоки выставляют насухую, потом по одному вынимаются из ряда, смазывают раствором и возвращают обратно.



Ровность кладки проверяется уровнем. Щели заполняются раствором.



Второй ряд укладывают по той же схеме. Но лучше делать его с перевязкой. Сдвигать каждый кирпич наполовину.

Во втором ряду выполняется сборка поддувала. Делают его из куска широкой трубы либо кирпича.



На третьем ряду выкладывается свод тандыра. Поэтому ряд будет идти под небольшим наклоном. Для этого блоки придется немного подпилить болгаркой.



При правильном расчете угла наклона в четвертом ряду подпиливать кирпичи не нужно.

Сдвиг четвертого ряда делается на ⅓ кирпича относительно предыдущего.