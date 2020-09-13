Осваиваем кладку тандыра из кирпича своими руками

Долговечная и надежная уличная печь с восточными мотивами ‒ тандыр из кирпича. Для его возведения нужно много времени и материалов, зато при соблюдении техники кладки тандыр получится крепким и прослужит вам не одно десятилетие. Готовить в нем удобно, просто и быстро. Шашлык получается сочным, а лепешки – хрустящими и мягкими.
Браться самому за строительство стоит под четким руководством опытного печника или следуя подробным пошаговым инструкциям на каждом этапе.
Плюсы и минусы кирпичного очага
Среди преимуществ стационарного устройства из кирпича выделяют:
Длительный срок службы.
Возможность приготовления нескольких разных блюд одновременно. К примеру, можно готовить мясо на шампурах, а на разогретых стенках печь лепешки или лаваш.
Нет риска, что блюдо пригорит. Нужно просто засечь время и вовремя достать его из печки. Шашлык готовится до 30 минут, лепешки ‒ до 10 минут, лаваш ‒ 5 минут.
Блюдо равномерно пропекается или прожаривается со всех сторон.
Для полного прогрева тандыра достаточно заложить дрова, дождаться пока они полностью прогорят и убрать золу.
Высокий КПД.
Низкий расход топлива в сравнении с мангалом.
Печь не нужно чистить внутри после каждого приготовления пищи.
Не нуждается в особом уходе. После применения ему дают полностью остыть. Если нет навеса, то накрывают брезентом, полиэтиленом.
При умении работы с кирпичом конструкцию получится построить самому.
Длительный срок службы.
Возможность приготовления нескольких разных блюд одновременно. К примеру, можно готовить мясо на шампурах, а на разогретых стенках печь лепешки или лаваш.
Нет риска, что блюдо пригорит. Нужно просто засечь время и вовремя достать его из печки. Шашлык готовится до 30 минут, лепешки ‒ до 10 минут, лаваш ‒ 5 минут.
Блюдо равномерно пропекается или прожаривается со всех сторон.
Для полного прогрева тандыра достаточно заложить дрова, дождаться пока они полностью прогорят и убрать золу.
Высокий КПД.
Низкий расход топлива в сравнении с мангалом.
Печь не нужно чистить внутри после каждого приготовления пищи.
Не нуждается в особом уходе. После применения ему дают полностью остыть. Если нет навеса, то накрывают брезентом, полиэтиленом.
При умении работы с кирпичом конструкцию получится построить самому.
Недостатки тандырной печи:
Если использовать ее долгое время, нагреваются не только внутренние, но и наружные стенки. Следует быть осторожным ‒ высока вероятность получения ожога.
При неправильно проведенной первой протопке, когда температура в печи резко достигает критических пределов, внутренний глиняный слой может потрескаться. Позже трещины приведут к обрушению всего покрытия из глины.
Прямой контакт пищи с дровами требует тщательной периодической чистки нижнего отсека от золы.
При ответственном подходе к технике безопасности, четком следовании всем этапам строительных работ у тандыра просто не будет тех минусов, из-за которых стоило бы отказываться от его возведения.
При неправильно проведенной первой протопке, когда температура в печи резко достигает критических пределов, внутренний глиняный слой может потрескаться. Позже трещины приведут к обрушению всего покрытия из глины.
Прямой контакт пищи с дровами требует тщательной периодической чистки нижнего отсека от золы.
При ответственном подходе к технике безопасности, четком следовании всем этапам строительных работ у тандыра просто не будет тех минусов, из-за которых стоило бы отказываться от его возведения.
Какой кирпич можно использовать
Чтобы сделать тандыр, потребуется запастись хорошим кирпичом.
Для изготовления огнеупорных блоков используется смесь глины и шамотного порошка и другие компоненты:
70% ‒ шамотная глина;
30% ‒ графитовый, коксовый порошок.
Готовую смесь разливают по формам и прессуют под действием высокой температуры. Вес одного кирпича – 2,5-6 кг. Блоки в готовом виде выдерживают температуру 1000‒1800 градусов и отлично выдерживают резкие перепады температур.
В продаже есть много видов шамота, отличающихся составом, плотностью, степенью огнестойкости.
Для тандыра подойдет кирпич с маркировкой ША, ШБ таких размеров:
230:113:65 мм;
250:123:65 мм;
300:150:65 мм.
Для изготовления огнеупорных блоков используется смесь глины и шамотного порошка и другие компоненты:
70% ‒ шамотная глина;
30% ‒ графитовый, коксовый порошок.
Готовую смесь разливают по формам и прессуют под действием высокой температуры. Вес одного кирпича – 2,5-6 кг. Блоки в готовом виде выдерживают температуру 1000‒1800 градусов и отлично выдерживают резкие перепады температур.
В продаже есть много видов шамота, отличающихся составом, плотностью, степенью огнестойкости.
Для тандыра подойдет кирпич с маркировкой ША, ШБ таких размеров:
230:113:65 мм;
250:123:65 мм;
300:150:65 мм.
Большие габариты блоков при кладке минимизируют количество зазоров, так что поверхность конструкции получается ровной и гладкой.
Не рекомендуется выкладывать стенки тандыра, комбинируя шамот с керамическим или силикатным кирпичом. Материалы имеют разную температуру расширения, поэтому со временем появятся трещины, начнется разрушение конструкции.
Запрещено применять для кладки необожженный кирпич. Сырье имеет малую прочность, при постукивании дает глухой звук, рассыпается на крошки при падении. Такой тандыр очень быстро развалится.
Не рекомендуется выкладывать стенки тандыра, комбинируя шамот с керамическим или силикатным кирпичом. Материалы имеют разную температуру расширения, поэтому со временем появятся трещины, начнется разрушение конструкции.
Запрещено применять для кладки необожженный кирпич. Сырье имеет малую прочность, при постукивании дает глухой звук, рассыпается на крошки при падении. Такой тандыр очень быстро развалится.
Мастера научились придавать тандыру разные формы благодаря умению правильной стороной уложить кирпич. Популярные способы кладки разберем ниже.
Бочка
За такой вариант печи стоит браться опытному печнику. Тандыр выходит с выпуклыми стенками, верх и низ постепенно сужаются.
Сложность кладки оправдана ‒ так высокая температура внутри печи поддерживается гораздо дольше и больше места для лепешек на стенках. Конструкция выходит прочной и служит долго.
Основное сырье ‒ шамотный кирпич. При необходимости подгонки размеров его режут на части болгаркой. Чтобы не ошибиться при кладке, рекомендуется сделать шаблон.
Сложность кладки оправдана ‒ так высокая температура внутри печи поддерживается гораздо дольше и больше места для лепешек на стенках. Конструкция выходит прочной и служит долго.
Основное сырье ‒ шамотный кирпич. При необходимости подгонки размеров его режут на части болгаркой. Чтобы не ошибиться при кладке, рекомендуется сделать шаблон.
Цилиндр
Считается одним из простых способов кладки. Таким тандыром удобно пользоваться, его легко обслуживать.
Минус цилиндрической формы кладки ‒ тепло плохо сохраняется внутри печи.
Диаметр устройства лучше делать больше 1 м. В противном случае класть кирпич ложком не выйдет ‒ поверхность будет сложно обмазывать глиной. Тычком тоже плохой вариант ‒ расход сырья увеличится в два раза.
Минус цилиндрической формы кладки ‒ тепло плохо сохраняется внутри печи.
Диаметр устройства лучше делать больше 1 м. В противном случае класть кирпич ложком не выйдет ‒ поверхность будет сложно обмазывать глиной. Тычком тоже плохой вариант ‒ расход сырья увеличится в два раза.
Вертикальный ложок
Для освоения этого способа кладки лучше запастись чертежами порядовки кирпича, чтобы правильно закрепить колосниковую решетку, сделать отверстия под поддувало и дымоход, дверки.
Относится к незатратным способам возведения. Не подходит для тандыров в форме цилиндра. Даже при таком типе расположения лучше возводить четыре полных ряда кирпича. По высоте это 1,04 м. Если тандыр создается в виде колодца, то кирпичи будут параллельны друг другу. Два нижних ряда будут расширяться наружу, два верхних ‒ сужаться вовнутрь.
Относится к незатратным способам возведения. Не подходит для тандыров в форме цилиндра. Даже при таком типе расположения лучше возводить четыре полных ряда кирпича. По высоте это 1,04 м. Если тандыр создается в виде колодца, то кирпичи будут параллельны друг другу. Два нижних ряда будут расширяться наружу, два верхних ‒ сужаться вовнутрь.
Вертикальный тычок
Эта техника хорошо подойдет новичкам при возведении тандыра в форме бочки. Кирпич также укладывается на ребро, но уже широкой частью.
Пошагово кладка вертикальным тычком выглядит следующим образом:
На нижнем ряду подрезают торцы блоков. Аккуратно отсекают клин по 1‒2 см на каждом кирпиче с одного угла.
Блоки ставят на ребро плотно друг к другу. Последний блок должен надежно замкнуть кольцо, поэтому придется поработать над точностью его формы.
На втором ряду у блоков подрезают верхний, нижний торец в форме клина.
Третий, четвертый ряд кладут аналогично, но в зеркальном отображении.
На нижнем ряду подрезают торцы блоков. Аккуратно отсекают клин по 1‒2 см на каждом кирпиче с одного угла.
Блоки ставят на ребро плотно друг к другу. Последний блок должен надежно замкнуть кольцо, поэтому придется поработать над точностью его формы.
На втором ряду у блоков подрезают верхний, нижний торец в форме клина.
Третий, четвертый ряд кладут аналогично, но в зеркальном отображении.
Из половинок
Когда применяются половинки красного кирпича стандартных размеров, то их кладут тычком.
Важно учесть такие моменты:
Ширина швов изнутри не должна быть больше 1 см.
Снаружи все швы надо тщательно замазывать раствором.
Для кольцевой кладки лучше заранее подготовить шаблон, самодельный циркуль.
Важно учесть такие моменты:
Ширина швов изнутри не должна быть больше 1 см.
Снаружи все швы надо тщательно замазывать раствором.
Для кольцевой кладки лучше заранее подготовить шаблон, самодельный циркуль.
Половинками выкладывают низ до уровня 60 см кольцевой кладкой. После этого выполняется постепенное сужение рядов, пока не получится горловина диаметром 50 см. От печи делают отступ до 25 см и выкладывают цилиндр без сужений. Зазор между цилиндром и печью засыпают слоем теплоизоляционного материала. В завершение крепится дымоходная труба, дверка зольника.
Оптимальные размеры
Стандартными габаритами тандырной печи для установки на даче считаются:
высота ‒ от 1 до 1,5 м;
диаметр по центру ‒ 1 м;
верхняя часть под крышку, усиленная кольцом из металла, ‒ 40‒60 см.\
Стандартными габаритами тандырной печи для установки на даче считаются:
высота ‒ от 1 до 1,5 м;
диаметр по центру ‒ 1 м;
верхняя часть под крышку, усиленная кольцом из металла, ‒ 40‒60 см.\
Какие приспособления упростят кольцевую кладку тандыра
Профессионально выполнить кладку красивого и аккуратного тандыра из кирпича можно с помощью следущих приспособлений:
Внутреннего шаблона. Он необходим, чтобы контролировать дугу окружности внутри печи. Сбивается из досок в форме кружала. По размерам должен полностью повторять внутренний диаметр очага.
Наружного шаблона. По форме напоминает обод или кольцо. Размер соответствует наружному диаметру тандыра. Сгибают его из куска оцинковки, ДВП. Высота произвольна. По мере выкладывания рядов переставляют на закрепленные в швах раствора гвозди в предыдущих рядах кладки.
Циркуля. По-другому его называют балеринкой. По центру будущей печи на бетонное основание ставится деревянный брусок. В него вбивают кусок арматуры, штырь. Сверху штыря надевают брусок по высоте немного больше, чем будущая печь. К этой опоре металлическими уголками фиксируют горизонтальные доски на уровне каждого кирпичного ряда. К наружной части циркуля гвоздями прибивают планку, по форме аналогичную тандыру.
Внутреннего шаблона. Он необходим, чтобы контролировать дугу окружности внутри печи. Сбивается из досок в форме кружала. По размерам должен полностью повторять внутренний диаметр очага.
Наружного шаблона. По форме напоминает обод или кольцо. Размер соответствует наружному диаметру тандыра. Сгибают его из куска оцинковки, ДВП. Высота произвольна. По мере выкладывания рядов переставляют на закрепленные в швах раствора гвозди в предыдущих рядах кладки.
Циркуля. По-другому его называют балеринкой. По центру будущей печи на бетонное основание ставится деревянный брусок. В него вбивают кусок арматуры, штырь. Сверху штыря надевают брусок по высоте немного больше, чем будущая печь. К этой опоре металлическими уголками фиксируют горизонтальные доски на уровне каждого кирпичного ряда. К наружной части циркуля гвоздями прибивают планку, по форме аналогичную тандыру.
Чертежи и схемы порядовки
Разработка проекта будущего тандыра позволяет пошагово спланировать создание изделия с указанием размеров, расхода материалов, расписать способ кладки, количество рядов.
Для внутренней кладки применяется исключительно раствор огнеупорной глины. Добавление цемента недопустимо ‒ это даст трещины при высокой температуре.
На фото выше пример кирпичного тандыра, выложенного по технике кольцевой кладки в форме бочки. Фундаментом служит плита из блоков. Закладка продуктов производится вертикально.
Вот пример пошаговой порядовки совмещенного варианта тандыра и печи.
На фото выше комбинированный проект мангала с тандыром с указанием основных конструктивных элементов.
На фото выше комбинированный проект мангала с тандыром с указанием основных конструктивных элементов.
Инструкция по кладке тандыра своими руками
Начинать работы нужно с подготовки необходимых материалов и инструментов. Нам понадобятся:
Шамотный кирпич. Им будут выкладываться стенки печи. Точное количество зависит не только от размеров, но и от толщины стенок. Средний расход ‒ до 1000 штук.
Бетонный раствор, щебень, песок для заливки фундамента.
Прутья арматуры для армирования фундамента.
Кладочный раствор. Для него потребуется жаропрочная глина, чистый песок, вода. Если боитесь ошибиться с пропорциями, то можно просто купить готовый кладочный раствор на основе шамотного порошка.
Для надежности тандыр внутри и снаружи обмазывают глиной. Это станет дополнительной защитой от разрушения конструкции. Поэтому стоит запастись огнеупорной глиной.
Для изготовления поддувала применяют кусок трубы диаметром от 10 см. Альтернатива ‒ сделать его из кирпича.
Куски досок. Потребуются, чтобы изготовить шаблон. Его использование предотвратит ошибки при кладке, позволит придерживаться требуемой формы.
Шамотный кирпич. Им будут выкладываться стенки печи. Точное количество зависит не только от размеров, но и от толщины стенок. Средний расход ‒ до 1000 штук.
Бетонный раствор, щебень, песок для заливки фундамента.
Прутья арматуры для армирования фундамента.
Кладочный раствор. Для него потребуется жаропрочная глина, чистый песок, вода. Если боитесь ошибиться с пропорциями, то можно просто купить готовый кладочный раствор на основе шамотного порошка.
Для надежности тандыр внутри и снаружи обмазывают глиной. Это станет дополнительной защитой от разрушения конструкции. Поэтому стоит запастись огнеупорной глиной.
Для изготовления поддувала применяют кусок трубы диаметром от 10 см. Альтернатива ‒ сделать его из кирпича.
Куски досок. Потребуются, чтобы изготовить шаблон. Его использование предотвратит ошибки при кладке, позволит придерживаться требуемой формы.
Для наружной отделки допускается применять куски плитки, природный или искусственный камень.
Фундамент
Порядок работ:
Удаляется слой грунта глубиной до 60 см. Размеры котлована должны быть на 20 см больше, чем наружная кладка.
Дно ямы трамбуется. Настилается геотекстиль.
Засыпается слой щебня. Фракция ‒ 5‒20 мм. Трамбуется.
Насыпается тонкий слой песка. Выравнивается.
Настилается гидроизоляционный материал. Если это рулонный рубероид, то полотна кладут с нахлестом по 10 см друг на друга.
Проводится армирование фундамента. Для надежности лучше сделать 2 арматурных пояса из рифленой сетки с ячейкой 20*20 см, диаметром 6 мм. Первый пояс укладывается сверху гидроизоляции, второй ‒ чуть выше центра котлована.
Сбивается опалубка из досок. Она должна быть выше фундамента на 10 см.
Проводится бетонирование. Средняя толщина слоя заливки ‒ от 8 до 15 см. Чтобы не образовывались пузырьки воздуха, бетон протыкают кусками арматуры.
Первые двое суток фундамент увлажняют водой, накрывают полиэтиленовой пленкой.
Удаляется слой грунта глубиной до 60 см. Размеры котлована должны быть на 20 см больше, чем наружная кладка.
Дно ямы трамбуется. Настилается геотекстиль.
Засыпается слой щебня. Фракция ‒ 5‒20 мм. Трамбуется.
Насыпается тонкий слой песка. Выравнивается.
Настилается гидроизоляционный материал. Если это рулонный рубероид, то полотна кладут с нахлестом по 10 см друг на друга.
Проводится армирование фундамента. Для надежности лучше сделать 2 арматурных пояса из рифленой сетки с ячейкой 20*20 см, диаметром 6 мм. Первый пояс укладывается сверху гидроизоляции, второй ‒ чуть выше центра котлована.
Сбивается опалубка из досок. Она должна быть выше фундамента на 10 см.
Проводится бетонирование. Средняя толщина слоя заливки ‒ от 8 до 15 см. Чтобы не образовывались пузырьки воздуха, бетон протыкают кусками арматуры.
Первые двое суток фундамент увлажняют водой, накрывают полиэтиленовой пленкой.
Создание шаблона
Пока высыхает фундамент, можно сделать шаблон для правильной кладки конструкции. Применение шаблона на практике позволяет получить аккуратную окружность, свод. Стенки выйдут ровными, изделие правильной геометрической формы.
В качестве материала для шаблона подойдет кусок:
доски;
фанеры;
бруса;
OSB.
Мастера при строительстве тандыра рекомендуют ставить кирпич на короткое ребро. Высота ряда получается 26 см с учетом раствора. Сначала делают 2 прямых ряда без сужения высотой 52 см. Потом изделие постепенно сужается. Суженная часть по высоте должна быть также 52 см.
В качестве материала для шаблона подойдет кусок:
доски;
фанеры;
бруса;
OSB.
Мастера при строительстве тандыра рекомендуют ставить кирпич на короткое ребро. Высота ряда получается 26 см с учетом раствора. Сначала делают 2 прямых ряда без сужения высотой 52 см. Потом изделие постепенно сужается. Суженная часть по высоте должна быть также 52 см.
Процесс кладки
Многие новички по неопытности неправильно укладывают первый ряд кольцевой кладкой:
Его нельзя обкладывать просто по контуру. Бетонный фундамент не выдерживает постоянное воздействие высоких температур и начинает трескаться.
Первый кирпичный ряд идет сплошным. Швы тщательно заполняются бетоном.
Такой низ печи прослужит долго. Его проще очищать от золы.
Его нельзя обкладывать просто по контуру. Бетонный фундамент не выдерживает постоянное воздействие высоких температур и начинает трескаться.
Первый кирпичный ряд идет сплошным. Швы тщательно заполняются бетоном.
Такой низ печи прослужит долго. Его проще очищать от золы.
Во втором ряду нужно оставить проем под дверцу зольника. Под решеткой колосника чуть выше оставляется отверстие для поддувала. На последнем ряду на горловину тандыра крепится металлический обруч.
Тандыр выкладывается в первую очередь. Потом для увеличения теплоемкости вокруг возводятся стены. Зазор между сооружениями заполняется керамзитом, шлаком.
Основа кладочного раствора ‒ глина с пластификаторами либо готовая покупная смесь
Тандыр выкладывается в первую очередь. Потом для увеличения теплоемкости вокруг возводятся стены. Зазор между сооружениями заполняется керамзитом, шлаком.
Основа кладочного раствора ‒ глина с пластификаторами либо готовая покупная смесь
Среди других нюансов кладки:
Среднее время изготовления восточной печи ‒ 1‒2 дня.
Перед кладкой ряда на раствор его сначала выкладывают насухую, предварительно подгоняя кирпичи по размеру. Резать блоки удобнее всего болгаркой с диском по камню.
Кирпичи предварительно замачивают водой, чтобы они не забирали на себя влагу из раствора.
Раствор замешивают из огнеупорной глины, песка, воды. Глину заранее на сутки замачивают в воде. Для увеличения прочности состава на 1 ведро готовой смеси добавляют 1 столовую ложку каменной соли.
Кирпичи в первом ряду укладывают на узкое ребро, тогда толщина стенки будет в полкирпича. Сначала блоки выставляют насухую, потом по одному вынимаются из ряда, смазывают раствором и возвращают обратно.
Ровность кладки проверяется уровнем. Щели заполняются раствором.
Второй ряд укладывают по той же схеме. Но лучше делать его с перевязкой. Сдвигать каждый кирпич наполовину.
Во втором ряду выполняется сборка поддувала. Делают его из куска широкой трубы либо кирпича.
На третьем ряду выкладывается свод тандыра. Поэтому ряд будет идти под небольшим наклоном. Для этого блоки придется немного подпилить болгаркой.
При правильном расчете угла наклона в четвертом ряду подпиливать кирпичи не нужно.
Сдвиг четвертого ряда делается на ⅓ кирпича относительно предыдущего.
Среднее время изготовления восточной печи ‒ 1‒2 дня.
Перед кладкой ряда на раствор его сначала выкладывают насухую, предварительно подгоняя кирпичи по размеру. Резать блоки удобнее всего болгаркой с диском по камню.
Кирпичи предварительно замачивают водой, чтобы они не забирали на себя влагу из раствора.
Раствор замешивают из огнеупорной глины, песка, воды. Глину заранее на сутки замачивают в воде. Для увеличения прочности состава на 1 ведро готовой смеси добавляют 1 столовую ложку каменной соли.
Кирпичи в первом ряду укладывают на узкое ребро, тогда толщина стенки будет в полкирпича. Сначала блоки выставляют насухую, потом по одному вынимаются из ряда, смазывают раствором и возвращают обратно.
Ровность кладки проверяется уровнем. Щели заполняются раствором.
Второй ряд укладывают по той же схеме. Но лучше делать его с перевязкой. Сдвигать каждый кирпич наполовину.
Во втором ряду выполняется сборка поддувала. Делают его из куска широкой трубы либо кирпича.
На третьем ряду выкладывается свод тандыра. Поэтому ряд будет идти под небольшим наклоном. Для этого блоки придется немного подпилить болгаркой.
При правильном расчете угла наклона в четвертом ряду подпиливать кирпичи не нужно.
Сдвиг четвертого ряда делается на ⅓ кирпича относительно предыдущего.
Армирование
Армирование ‒ необходимый этап. Это увеличивает схватываемость глиняного раствора со стенками печи.
Выполняется в таком порядке:
Лучше брать мягкую металлическую сетку, которая легко гнется.
Сверху кирпичной кладки брызгами накидывается раствор.
Спустя 5 минут в раствор по всему периметру печи заводится сетка так, чтобы она прямо погрузилась в него.
Наносится выравнивающий слой раствора. Сетку не должно быть видно.
Готовый тандыр высушивают, оставляют на улице, но не под прямыми солнечными лучами, а где-то в тени. Первые дни раствор рекомендуется увлажнять, на время дождя накрывать полиэтиленовой пленкой.
Выполняется в таком порядке:
Лучше брать мягкую металлическую сетку, которая легко гнется.
Сверху кирпичной кладки брызгами накидывается раствор.
Спустя 5 минут в раствор по всему периметру печи заводится сетка так, чтобы она прямо погрузилась в него.
Наносится выравнивающий слой раствора. Сетку не должно быть видно.
Готовый тандыр высушивают, оставляют на улице, но не под прямыми солнечными лучами, а где-то в тени. Первые дни раствор рекомендуется увлажнять, на время дождя накрывать полиэтиленовой пленкой.
Обжиг, отделка
Время высыхания тандыра при хорошей погоде ‒ две недели. После этого печь начинают постепенно протапливать в течение 1‒2 недель. Для топки используются небольшие щепки, стружка. Стенки должны легко нагреваться.
Порядок обжига следующий:
Дрова укладываются на ¼ высоты печи. Поджигаются и горят, пока от них не останутся одни угли.
Затем загружается новая охапка дров, поджигается.
Процесс повторяется до тех пор, пока в печи не будет ⅔ пепла и углей.
Тандыр закрывают крышкой. Дают ему время полностью остыть.
Спустя сутки в нем можно готовить.
Порядок обжига следующий:
Дрова укладываются на ¼ высоты печи. Поджигаются и горят, пока от них не останутся одни угли.
Затем загружается новая охапка дров, поджигается.
Процесс повторяется до тех пор, пока в печи не будет ⅔ пепла и углей.
Тандыр закрывают крышкой. Дают ему время полностью остыть.
Спустя сутки в нем можно готовить.
В тандыре получаются вкусные:
хлеб;
лаваш, лепешки;
шашлык;
рыба;
плов;
самса.
Чтобы придать готовой конструкции привлекательный вид, можно выполнить отделку печи следующими материалами:
Обмазать жаропрочной смесью и аккуратно утопить в ней природный или искусственный камень, мозаику.
хлеб;
лаваш, лепешки;
шашлык;
рыба;
плов;
самса.
Чтобы придать готовой конструкции привлекательный вид, можно выполнить отделку печи следующими материалами:
Обмазать жаропрочной смесью и аккуратно утопить в ней природный или искусственный камень, мозаику.
Обложить облицовочным кирпичом.
Зашпаклевать поверхность и покрыть ее акриловым составом краски.
Зашпаклевать и побелить. Альтернатива ‒ нанести сверху рисунки различных орнаментов, растений с восточными мотивами.
Выполнить облицовку керамогранитом, кусочками керамической плитки.
С целью повышения комфортности приготовления пищи в уличной печи ее можно оснастить:
навесом от дождя;
столешницей, мойкой ‒ для удобства приготовления блюд;
подставкой под шампура;
поленницей для дров.
Встречаются варианты, когда тандыр становится отличным дополнением уличному комплексу барбекю вместе с мангалом, коптильней.
Зашпаклевать поверхность и покрыть ее акриловым составом краски.
Зашпаклевать и побелить. Альтернатива ‒ нанести сверху рисунки различных орнаментов, растений с восточными мотивами.
Выполнить облицовку керамогранитом, кусочками керамической плитки.
С целью повышения комфортности приготовления пищи в уличной печи ее можно оснастить:
навесом от дождя;
столешницей, мойкой ‒ для удобства приготовления блюд;
подставкой под шампура;
поленницей для дров.
Встречаются варианты, когда тандыр становится отличным дополнением уличному комплексу барбекю вместе с мангалом, коптильней.
Как выкладывается земляной тандыр
Тип подземной печи. Сооружается ниже уровня грунта. Подходит для участков с низким уровнем грунтовых вод.
У земляного тандыра свои особенности:
Котлован по диаметру должен быть больше самой печи примерно на 80 см.
Для удобства эксплуатации горловину печи рекомендуется поднимать над землей на 20 см.
Внутри стенки и дно обкладывают огнеупорным кирпичом. Если этого не сделать, то срок службы печи сократится в разы.
В земляном тандыре предусмотрено поддувало, а вот колосниковой решетки нет. Остатки дров, золу достают через верх печи.
У земляного тандыра свои особенности:
Котлован по диаметру должен быть больше самой печи примерно на 80 см.
Для удобства эксплуатации горловину печи рекомендуется поднимать над землей на 20 см.
Внутри стенки и дно обкладывают огнеупорным кирпичом. Если этого не сделать, то срок службы печи сократится в разы.
В земляном тандыре предусмотрено поддувало, а вот колосниковой решетки нет. Остатки дров, золу достают через верх печи.
Наружные стенки армируют, обмазывают глиной. Время высыхания – до двух недель. После этого тандыр подвергают обжигу.
Если печь сложена правильно, то будет слышен четкий звонкий звук.
Если печь сложена правильно, то будет слышен четкий звонкий звук.
После засыпки слоя его тщательно утрамбовывают.
Земляной тандыр не гидроизолируют. При нагреве материал начинает выделять вредный запах, разрушаться. Блюда нельзя будет потреблять в пищу.
Земляной тандыр не гидроизолируют. При нагреве материал начинает выделять вредный запах, разрушаться. Блюда нельзя будет потреблять в пищу.
Земляные печи не подвергают отделке, поскольку основная часть утоплена в грунт. На усмотрение владельцев декорируется только верхняя часть облицовочным кирпичом, камнем.
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