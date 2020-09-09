9 простых идей, как сделать конверт из бумаги A4

Аккуратный ромб посередине отлично подходит, чтобы украсить его рисунком, стикером или печатью. Такой конверт легко открывать и закрывать без клея, так что в нем удобно хранить всякие мелочи. А по сути, схема практически не отличается от классической, так что у тебя не возникнет трудностей.



Согни лист бумаги по диагонали и отогни верхний треугольник – он должен упираться в основание снизу. Бока конверта подверни и наложи их друг на друга, чтобы они совпадали. Нижний правый треугольник отогни в другую сторону и расправь его в центральный ромб.