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9 простых идей, как сделать конверт из бумаги A4

9 простых идей, как сделать конверт из бумаги A4 (20 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 09:11
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   идея   конверт   конверт из бумаги   своими руками   сделай сам   фото   
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Открытка уже выбрана, письмо написано, но ты все еще не знаешь, как это красиво упаковать? Однотипные почтовые конверты не слишком хороши, а иногда еще и не подходят по размеру. Поиски чего-то новенького превращаются в настоящее испытание. А что если мы скажем, что проходить его ни к чему? Ведь в любой момент ты можешь сделать красивый конверт из бумаги А4 своими руками!

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Метки: видео   идея   конверт   конверт из бумаги   своими руками   сделай сам   фото   
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