9 простых идей, как сделать конверт из бумаги A4

Открытка уже выбрана, письмо написано, но ты все еще не знаешь, как это красиво упаковать? Однотипные почтовые конверты не слишком хороши, а иногда еще и не подходят по размеру. Поиски чего-то новенького превращаются в настоящее испытание. А что если мы скажем, что проходить его ни к чему? Ведь в любой момент ты можешь сделать красивый конверт из бумаги А4 своими руками!
1. Классический конверт
Возьми лист бумаги, разметь диагонали и согни к центру боковые углы. После этого подогни нижнюю часть, чтобы ее угол немного выступал за середину – можешь ориентироваться на размеры открытки. А потом опусти верхнюю часть так, чтобы ее угол как раз заканчивался у основания конверта. У такой схемы удобнее всего менять высоту – ее определяют места сгиба верхних и нижних клапанов.
2. Конверт по шаблону
Если ты хочешь аккуратный конверт с тонкими проклеенными стыками без больших угловатых клапанов – воспользуйся этим шаблоном. Перенеси его на бумагу А4, вырежи и проклей – нет ничего проще! Или можешь взять какой-то интересный материал – страницы из глянцевых журналов, газетные листы, карту, даже раскраску.
3. Конверт с серединкой
Аккуратный ромб посередине отлично подходит, чтобы украсить его рисунком, стикером или печатью. Такой конверт легко открывать и закрывать без клея, так что в нем удобно хранить всякие мелочи. А по сути, схема практически не отличается от классической, так что у тебя не возникнет трудностей.
Согни лист бумаги по диагонали и отогни верхний треугольник – он должен упираться в основание снизу. Бока конверта подверни и наложи их друг на друга, чтобы они совпадали. Нижний правый треугольник отогни в другую сторону и расправь его в центральный ромб.
Согни лист бумаги по диагонали и отогни верхний треугольник – он должен упираться в основание снизу. Бока конверта подверни и наложи их друг на друга, чтобы они совпадали. Нижний правый треугольник отогни в другую сторону и расправь его в центральный ромб.
4. Конверт из прямоугольного листа
Сначала тебе нужно сделать из прямоугольника параллелограмм, как на схеме. Разверни его так, чтобы широкая диагональ ромба была его горизонталью. А дальше действуй по классической схеме – подогни все клапаны точно к центру.
5. Конверт с подгибом
От классического конверта из бумаги А4 этот отличается ровной линией посередине. Для этого разметь бумажный квадрат, как на схеме, и традиционно подогни к центру бока. Загни нижний треугольник ровно до центра, на заходя на боковые клапаны. Подверни его боковые стороны и сформируй трапецию, а потом закрепи полученным «язычком» бока.
6. Квадратный конверт
Вырежи квадрат из цветной бумаги и подогни первый клапан, немного заходя на середину, а потом отогни уголок сверху по центральной горизонтали. Точно так же сформируй второй и третий клапан, чтобы они по очереди накладывались друг на друга. Последняя четвертая часть и будет закрывающей – останется заклеить или запечатать конверт по центру.
7. Сборный конверт из кругов
Вырежи из картона или плотной бумаги три цветных круга – главное, чтобы они были одного размера. Сложи каждый пополам и разложи их на столе внахлест друг на друга. Склей их между собой по центру и загибай верхние части в обратном направлении – видишь, ничего сложного!
8. Конверт-сердце
Из плотной упаковочной бумаги вырежи большое сердце и переверни его цветной стороной вниз. Загни его края, как боковые клапаны, снова переверни и подогни низ, как в классическом конверте. Нижняя угловая часть сердца станет верхним клапаном твоего новенького конверта.
9. Конверт-коробочка
Возьми большой квадрат из плотной бумаги – желательно двусторонней упаковочной. Разметь сгибами диагонали, центральную вертикаль и горизонталь. Подогни уголки к середине, одновременно складывая их, чтобы получить маленький квадрат – по схеме.
Переверни маленький квадрат раскрывающейся стороной вверх и перегни один треугольник. Два угла нижнего слоя загни так, чтобы сформировать сердце. Останется распрямить и придать форму конверту-коробочке, а потом – аккуратно перевязать его лентой.
Переверни маленький квадрат раскрывающейся стороной вверх и перегни один треугольник. Два угла нижнего слоя загни так, чтобы сформировать сердце. Останется распрямить и придать форму конверту-коробочке, а потом – аккуратно перевязать его лентой.
Видео: Конверт из бумаги А4 (оригами) - пошагово
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень сконструировал пистолет, стреляющий масками
- Вьетнамский мужчина украсил дом фарфоровой посудой
- Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок
- Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе
- Мужчина сделал для любимой коляску-вездеход. Получилось круче, чем он думал
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...