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Лучшие идеи для изготовления простых и красивых кормушек

Лучшие идеи для изготовления простых и красивых кормушек (49 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:50
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Кормушка для птиц   видео   идея   кормушка   очумелые ручки   птицы   своими руками   фото   
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В зимний период пернатые очень сильно страдают от нехватки пищи, многие из них не доживают до весны. По этой причине люди делают для них кормушки.

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Метки: Кормушка для птиц   видео   идея   кормушка   очумелые ручки   птицы   своими руками   фото   
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