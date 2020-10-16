Лучшие идеи для изготовления простых и красивых кормушек

В зимний период пернатые очень сильно страдают от нехватки пищи, многие из них не доживают до весны. По этой причине люди делают для них кормушки.
Оригинальные кормушки для птиц не только спасают множество маленьких жизней, но и становятся украшением сада.
Кормушка из бутылки
Легче и быстрее всего будет изготовить кормушку из пластиковой бутылки. В пятилитровой бутылке нужно по 4 сторонам вырезать окошки и отогнуть пластик вверх таким образом, чтобы над каждым «входом» получались небольшие козырьки, защищающие корм от дождя.
Чтобы легкую конструкцию не переворачивало от малейшего ветерка, стоит подумать о ее утяжелении при помощи куска линолеума или фанеры, подклеенной на дно.
Самокормушка из пластика
Если у Вас нет много времени на ежедневное подкармливание птиц, сделайте удобную автокормушку. Идея таких кормушек для диких птиц пришла из опыта сельского хозяйства.
Для изготовления автокормушки возьмите 2 одинаковые по объему бутылки. Отрежьте горлышко одной из емкостей и сделайте окошко в нижней части на 2-3 см выше дна бутылки. Вставьте в получившуюся заготовку вторую бутылку горлышком вниз.
Важно: для кормушек подобной конструкции выбирайте мелкий корм: просто или пшеницу. Крупные зерна вроде кукурузы или подсолнечных и тыквенных семечек не смогут высыпаться самостоятельно и кормушка станет бесполезной.
Коробки из-под сока
Обычно вопросов, как сделать кормушку из картонной коробки из-под сока, не возникает.
Просто сделайте в широких сторонах коробки большие отверстия, при помощи спицы или другого острого предмета сделайте в верхней части 2 маленьких отверстия, проденьте туда нитку и вешайте получившееся творение на дерево.
Кормушки из пластиковых банок
Просто приклейте суперклеем крышку , прорежьте в боковой части окно и закрепите плотную нитку на дне банки.
Декоративные кормушки
Если для Вас важна не только функциональность предмета, но и его красота, то можно изготовить кормушку из дерева.
Простая кормушка
Чертеж подобной кормушки для птиц можно найти в сети или же изготовить самостоятельно.
Благодаря простоте устройства конструкции, сделать ее не составит особого труда. Для работы понадобится:
Тонкие деревянные бруски
Лист фанеры
Ножовка по дереву
Гвозди
Молоток
Линейка и карандаш
Благодаря простоте устройства конструкции, сделать ее не составит особого труда. Для работы понадобится:
Тонкие деревянные бруски
Лист фанеры
Ножовка по дереву
Гвозди
Молоток
Линейка и карандаш
Понадобится 2 такие заготовки – из них будет создан пол и крыша. К внутренним углам заготовок нужно прибить 4 бруска, которые соединят верхнюю и нижнюю части конструкции.
Важно: лучше всего чтобы 2 вертикальных бруска были короче – так образуется скат крыши, который не позволит скапливаться снегу и воде.
Важно: лучше всего чтобы 2 вертикальных бруска были короче – так образуется скат крыши, который не позволит скапливаться снегу и воде.
Далее прибиваются листы фанеры, которые и станут кровлей и полом кормушки. На основе этого чертежа можно сделать своими руками скворечник – нужно только обшить стенки фанерой и сделать вход. Можно украсить кормушку, добавив резные бортики, декоративную кровлю или разукрасив ее.
Необычные кормушки
Фото некоторых кормушек для птиц очень сильно удивляют: они выполнены в виде кружки с приклеенным блюдцем, шалаша из соломы или пустотелого бревна.
Подключив фантазию, можно создать свой личный дизайн кормушки. Но как бы ни выглядело Ваше творение, оно все равно поможет пережить пичугам морозную зиму.
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