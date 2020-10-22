Цветы из фоамирана

Создание цветов из фоамирана – это целое направление в рукоделие. Не случайно оно стало таким популярным: процесс этот очень увлекательный, а готовые цветы порой не отличить от настоящих.
Что же такое фоамиран и где можно его приобрести?
На рынке материалов для творчества и рукоделия фоамиран появился давно. Название его созвучно с названием фирмы-изготовителя – «Foamlran», в Россию поставляется чаще из Ирана. Материал получил популярность благодаря своим уникальным свойствам: при легком нагреве фоамирану можно придать совершенно любую форму. При этом он экологически безопасный. Также материал богат цветовой палитрой. Все эти характеристики и сделали его таким востребованным для создания цветов, украшений и игрушек. Он по праву заслужил любовь многих рукодельниц.
Фоамиран можно купить в магазинах товаров для творчества и рукоделия. Большой ассортимент предлагают интернет-магазины по довольно привлекательным ценам, к тому же они осуществляют доставку товара в любой регион. Рукодельницы, которые хоть раз создавали украшения из фоамирана, знают, насколько легко и приятно с ним работать. Материал податлив, изделия получаются яркие и аккуратные. Для того, чтобы даже начинающие мастерицы смогли создать очаровательные цветы, мы сделали подборку мастер-классов. Вам для наглядности пошаговые инструкции с фото.
Фоамиран можно купить в магазинах товаров для творчества и рукоделия. Большой ассортимент предлагают интернет-магазины по довольно привлекательным ценам, к тому же они осуществляют доставку товара в любой регион. Рукодельницы, которые хоть раз создавали украшения из фоамирана, знают, насколько легко и приятно с ним работать. Материал податлив, изделия получаются яркие и аккуратные. Для того, чтобы даже начинающие мастерицы смогли создать очаровательные цветы, мы сделали подборку мастер-классов. Вам для наглядности пошаговые инструкции с фото.
Шикарная роза
Вам понадобится: фоамиран красного и зелёного цвета, линейка, ножницы, клеевой пистолет, утюг, секундный клей, фольга, пастель зелёного и чёрного цвета, пинцет, зажигалка, флористическая проволока, тейп лента, пластиковый молд лист, канцелярский ножик.
Мастер-класс
Нарежьте 25 прямоугольников из красного фоамирана размером 3х4 см.
Сложите прямоугольник пополам и срежьте углы. Проделайте этот процесс со всеми заготовками.
Нарежьте 25 прямоугольников из красного фоамирана размером 3х4 см.
Сложите прямоугольник пополам и срежьте углы. Проделайте этот процесс со всеми заготовками.
Нагрейте лепесток подержав 5 секунд возле утюга, затем растяните его во всех направлениях чтобы фоамиран истончился и подкрутите край лепестка наружу. Сделайте складочку, зажмите пинцетом и зафиксируйте огоньком зажигалки. Повторите этот процесс со всеми заготовками, сформировав лепестки.
Подготовьте прямоугольник фольги размером 10х15 см.
Придайте фольге форму овала и приклейте её на конец флористической проволоки.
Нанесите клей на нижнюю часть лепестка и оберните фольгу.
Придайте фольге форму овала и приклейте её на конец флористической проволоки.
Нанесите клей на нижнюю часть лепестка и оберните фольгу.
Приклейте лепестки, сформировав розу.
Оберните проволоку тейп лентой, закрепив клеем в начале и в конце стебля.
Вырежьте 3 листочка из зелёного фоамирана.
Оберните проволоку тейп лентой, закрепив клеем в начале и в конце стебля.
Вырежьте 3 листочка из зелёного фоамирана.
Вырежьте квадрат из зелёного фоамирана размером 7х7 см.
Сложите квадрат 2 раза пополам.
Придайте форму листика на краях где нет сгибов, затем разверните чашелистик.
Сложите квадрат 2 раза пополам.
Придайте форму листика на краях где нет сгибов, затем разверните чашелистик.
Сделайте мелкую стружку канцелярским ножиком из пастели чёрного и зелёного цвета, смешайте их и затемните губкой края чашелистика.
Разогрейте листики и прижмите их к молду.
Нагрейте и разомните чашелистик, придав ему реалистичный вид.
Разогрейте листики и прижмите их к молду.
Нагрейте и разомните чашелистик, придав ему реалистичный вид.
Изысканный пион
Вам понадобится: фоамиран светло-розового, тёмно-розового и зелёного цвета, ножницы, тейп лента, акриловые краски жёлтого, зелёного и розового цвета, толстая и тонкая флористическая проволока, клеевой пистолет, нитка, кисточки, поролоновая губка, фольга.
Мастер-класс
Рассмотрите внимательно выкройку деталей цветка представленную ниже.
Мастер-класс
Рассмотрите внимательно выкройку деталей цветка представленную ниже.
Подготовьте фоамиран и вырежьте заготовки по выкройке: А – 10 светло-розовых лепестков; В – 10 светло-розовых и 5 тёмно-розовых лепестков; С – 10 светло-розовых лепестков; Д – 5 тёмно-розовых лепестков; Е – 5 тёмно-розовых лепестков; З – 3 зелёных листочков; М – 6 зелёных листочков; К и Л – по 5 зелёных чашелистиков; Ж – 1 светло-розовая заготовка в виде солнышка.
Чтобы придать реалистичную форму лепесткам, возьмите заготовки А, В и С.
Сложите лепесток в гармошку, скрутите и разверните. Проделайте этот процесс со всеми лепестками А, В и С.
Сложите лепесток в гармошку, скрутите и разверните. Проделайте этот процесс со всеми лепестками А, В и С.
Возьмите лепестки Д и Е, затем придайте каждому из них вогнутую форму. Для этого расположите большой палец в центре лепестка и растяните фоамиран по краям.
Сложите лист пополам, затем гармошкой и разверните. Края можно подкрутить. Придайте реалистичный вид каждому листику таким же образом.
Скатайте кружочек из фольги диаметром 1,5 – 2 см.
Проделайте в шарики небольшое отверстие, залейте горячим клеем и вставьте толстую проволоку в качестве стебля.
Проделайте в шарики небольшое отверстие, залейте горячим клеем и вставьте толстую проволоку в качестве стебля.
Наденьте заготовку Ж в форме солнышка на стебель и завяжите лучики ниткой.
Покрасьте кончики лучиков в жёлтый цвет, чтобы получились тычинки.
Покрасьте кончики лучиков в жёлтый цвет, чтобы получились тычинки.
Приклейте клеевым пистолетом 10 лепестков А. Стоит отметить, что приклеивать лепестки нужно по кругу, размещая их в шахматном порядке.
Приклейте тонкую проволоку ко всем листочкам.
Соедините листики между собой и закрепите тейп лентой, сделав веточки.
Соедините листики между собой и закрепите тейп лентой, сделав веточки.
Пион из фоамирана готов! Рекомендую к просмотру данное видео!
Тюльпаны
Вам понадобится: фоамиран ярких оттенков, зелёный фоамиран, флористическая проволока, сухая пастель, влажные салфетки, тейп-лента, флористические бутоны, клей, ножницы, линейка, утюг, картон, зубочистка.
Мастер-класс
Нарисуйте на картоне лепесток тюльпана высотой 6 см и шириной в центре 3,5 см, затем вырежьте шаблон.
Нарисуйте на картоне лепесток тюльпана высотой 6 см и шириной в центре 3,5 см, затем вырежьте шаблон.
Нарисуйте на картоне лист тюльпана длиною 25 см шириной в центре 3,5 см, затем вырежьте шаблон.
Обведите шаблон лепестка зубочисткой на фоамиране и вырежьте 6 лепестков.
Обведите шаблон листа зубочисткой на зелёном фоамиране и вырежьте его.
Затонируйте лепестки и листик будущего тюльпана, используя влажную салфетку и сухую пастель.
Обведите шаблон лепестка зубочисткой на фоамиране и вырежьте 6 лепестков.
Обведите шаблон листа зубочисткой на зелёном фоамиране и вырежьте его.
Затонируйте лепестки и листик будущего тюльпана, используя влажную салфетку и сухую пастель.
Нагрейте каждый лепесток, приложив к утюгу, затем придайте им реалистичную форму растянув в ширину и в длину.
Нагрейте лист тюльпана и сложите вдоль пополам.
Приклейте 3 лепестка к флористическому бутону, полностью закрыв его.
Нагрейте лист тюльпана и сложите вдоль пополам.
Приклейте 3 лепестка к флористическому бутону, полностью закрыв его.
Приклейте остальные 3 лепестка, разместив их в шахматном порядке.
Вклейте в лист отрезок флористической проволоки.
Обмотайте стебель тейп-лентой и прикрепите лист.
Сделайте целый букет тюльпанов таким же способом.
Тюльпаны из фоамирана готовы!
Вклейте в лист отрезок флористической проволоки.
Обмотайте стебель тейп-лентой и прикрепите лист.
Сделайте целый букет тюльпанов таким же способом.
Тюльпаны из фоамирана готовы!
Креативные цветы
Вам понадобится: фактурный фоамиран ярких цветов, клей-карандаш, клеевые квадратики, коктейльные трубочки, фигурный дырокол (не обязательно).
Мастер-класс
Нарежьте фоамиран на 12 полос одного размера.
Склейте концы каждой полосочки, сформировав каплю.
Нарежьте фоамиран на 12 полос одного размера.
Склейте концы каждой полосочки, сформировав каплю.
Склейте 12 капелек, сформировав цветочек.
Подготовьте 2 кружочка разного диаметра фоамирана другого цвета. Для удобства воспользуйтесь фигурным дыроколом.
Приклейте круг большего размера в качестве сердцевинки, а сверху прикрепите кружочек поменьше, через клеевой квадратик.
Подготовьте 2 кружочка разного диаметра фоамирана другого цвета. Для удобства воспользуйтесь фигурным дыроколом.
Приклейте круг большего размера в качестве сердцевинки, а сверху прикрепите кружочек поменьше, через клеевой квадратик.
Приклейте с обратной стороны цветка трубочку в качестве стебля.
Заклейте место крепление трубочки кружочком из фоамирана.
Вырежьте из зелёного фоамирана листики и приклейте их к стеблю.
Сделайте ещё несколько ромашек таким же способом.
Заклейте место крепление трубочки кружочком из фоамирана.
Вырежьте из зелёного фоамирана листики и приклейте их к стеблю.
Сделайте ещё несколько ромашек таким же способом.
Креативные цветы из фоамирана готовы! Рекомендую к просмотру данное видео!
Хризантема
Вам понадобится: гллитерный фоамиран, ножницы, клеевой пистолет, мягкая проволока зелёного цвета.
Мастер-класс
Сложите лист фоамирана вдоль пополам, затем разрежьте.
Возьмите одну часть и нанесите клей по краю.
Мастер-класс
Сложите лист фоамирана вдоль пополам, затем разрежьте.
Возьмите одну часть и нанесите клей по краю.
Нанесите клей и скрутите полоску, сформировав бутон.
Нанесите клей с обратной стороны бутона и вставьте мягкую проволоку в качестве стебля.
Оранжевая хризантема из фоамирана готова!
Нанесите клей с обратной стороны бутона и вставьте мягкую проволоку в качестве стебля.
Оранжевая хризантема из фоамирана готова!
Лилия
Вам понадобится:
листы фоамирана зеленого и белого цвета;
краски (желательно взять акриловые);
лист картона;
тычинки (их можно приобрести в магазине товаров для творчества);
термопистолет;
проволока (для стебля);
утюг;
коричневый фломастер и карандаш;
зубочистка;
ножницы.
Мастер-класс
На картоне рисуем контур лепестка лили, длиной 6 см и вырезаем.
Этот шаблон прикладываем к белому фоамирану, обводим и вырезаем. Для создания лилии нам понадобятся 6 таких заготовок.
листы фоамирана зеленого и белого цвета;
краски (желательно взять акриловые);
лист картона;
тычинки (их можно приобрести в магазине товаров для творчества);
термопистолет;
проволока (для стебля);
утюг;
коричневый фломастер и карандаш;
зубочистка;
ножницы.
Мастер-класс
На картоне рисуем контур лепестка лили, длиной 6 см и вырезаем.
Этот шаблон прикладываем к белому фоамирану, обводим и вырезаем. Для создания лилии нам понадобятся 6 таких заготовок.
С обеих сторон тонируем лепестки. Более натурально будет смотреться светло-розовый или сиреневый цвет.
Далее лепестки нагреваем на утюге. Пока они нагреты, при помощи зубочистки продавливаем прожилки. Это сделает наш цветок белее фактурным и реалистичным.
Также нагреваем края лепестка, чтобы придать им волнистые изгибы.
На каждом лепестке прорисовываем низ и точки коричневым фломастером, делая его похожим лепестки живого цветка.
Подготовленные тычинки приклеиваем к проволоке.
На листе зеленого фоамирана рисуем 3 продолговатых листочка для лилии и вырезаем.
Нагрев на утюге, придаем лепесткам фактурность.
Собираем цветок: вокруг тычинок приклеиваем сначала 3 лепестка, остальные три клеим следующим рядом, соблюдая шахматную последовательность.
Последним этапом будет приклеивание зеленых листиков.
Далее лепестки нагреваем на утюге. Пока они нагреты, при помощи зубочистки продавливаем прожилки. Это сделает наш цветок белее фактурным и реалистичным.
Также нагреваем края лепестка, чтобы придать им волнистые изгибы.
На каждом лепестке прорисовываем низ и точки коричневым фломастером, делая его похожим лепестки живого цветка.
Подготовленные тычинки приклеиваем к проволоке.
На листе зеленого фоамирана рисуем 3 продолговатых листочка для лилии и вырезаем.
Нагрев на утюге, придаем лепесткам фактурность.
Собираем цветок: вокруг тычинок приклеиваем сначала 3 лепестка, остальные три клеим следующим рядом, соблюдая шахматную последовательность.
Последним этапом будет приклеивание зеленых листиков.
Лилия из фоамирана готова! Рекомендую к просмотру данное видео!
Мак
Мак из пластичной замши получается очень ярким и красивым. Создать его не составить труда даже начинающим мастерицам. Для наглядности Вашему вниманию предлагаем мастер-класс по изготовлению красного мака.
Вам понадобится:
фоамиран красного и зеленого цвета;
лист картона;
зубочистка;
нитки черного цвета;
клеевой пистолет;
ножницы;
20 см проволоки;
бусинка диаметром 2 см.
Мастер-класс
На картоне рисуем шаблоны лепестков мака и вырезаем. Можно сделать несколько шаблонов разных форм, чтобы мак получился более реалистичным.
Из зеленого фоамирана вырезаем круг диаметром 6 см.
Вам понадобится:
фоамиран красного и зеленого цвета;
лист картона;
зубочистка;
нитки черного цвета;
клеевой пистолет;
ножницы;
20 см проволоки;
бусинка диаметром 2 см.
Мастер-класс
На картоне рисуем шаблоны лепестков мака и вырезаем. Можно сделать несколько шаблонов разных форм, чтобы мак получился более реалистичным.
Из зеленого фоамирана вырезаем круг диаметром 6 см.
Проволоку вставляем в бусину и закрепляем, скручивая ее. Это будет стебель цветка.
С помощью утюга нагреваем круг и заворачиваем в него бусинку. Края закрепляются вокруг проволоки.
Черными нитками оборачиваем получившийся шарик, как показано на фото.
Далее вырезаем по шаблонам красные лепестки мака.
Чтобы придать лепесткам волнистый рельеф, складываем их гармошкой и скручиваем, сжимая пальцами.
Далее красные лепестки приклеиваем к стебельку. Достаточно сделать два ряда, чтобы цветок получился пышным.
Из зеленого фоамирана вырезаем листики. Чтобы листочки получились реалистичными, делаем надрезы по всему краю и скручиваем между пальцами.
Отрезаем проволоку и приклеиваем листочки.
Мак из фоамирана готов!
С помощью утюга нагреваем круг и заворачиваем в него бусинку. Края закрепляются вокруг проволоки.
Черными нитками оборачиваем получившийся шарик, как показано на фото.
Далее вырезаем по шаблонам красные лепестки мака.
Чтобы придать лепесткам волнистый рельеф, складываем их гармошкой и скручиваем, сжимая пальцами.
Далее красные лепестки приклеиваем к стебельку. Достаточно сделать два ряда, чтобы цветок получился пышным.
Из зеленого фоамирана вырезаем листики. Чтобы листочки получились реалистичными, делаем надрезы по всему краю и скручиваем между пальцами.
Отрезаем проволоку и приклеиваем листочки.
Мак из фоамирана готов!
Ромашка
Издавна ромашка считается символом семьи. Несмотря на свою простоту, это очень солнечный и яркий цветок. Не случайно так часто стали украшать свадьбы именно ромашками. Чтобы без труда создать очаровательную ромашку из фоамирана, предлагаем воспользоваться пошаговым мастер-классом и фото.
Вам понадобится:
белый, желтый и зеленый фоамиран;
лист картона;
транспортир;
линейка;
карандаш;
клей.
тонкая палочка для стебля или проволока.
утюг или свеча.
Мастер-класс
Вырезаем из белого фоамирана 4 круга разного диаметра (к, примеру, 9 см, 8, 7, и 6 см). Чтобы круги были ровными, воспользуйтесь транспортиром.
Ножницами по всей окружности делаем форму лепестков, затем надрезаем их, оставляя примерно 3 мм до центра.
Вам понадобится:
белый, желтый и зеленый фоамиран;
лист картона;
транспортир;
линейка;
карандаш;
клей.
тонкая палочка для стебля или проволока.
утюг или свеча.
Мастер-класс
Вырезаем из белого фоамирана 4 круга разного диаметра (к, примеру, 9 см, 8, 7, и 6 см). Чтобы круги были ровными, воспользуйтесь транспортиром.
Ножницами по всей окружности делаем форму лепестков, затем надрезаем их, оставляя примерно 3 мм до центра.
Нагреваем концы лепестков и придаем им форму.
Из желтого фоамирана нужно вырезать длинную полоску (примерно 27 см) шириной 2 см. Это будет заготовка серединки.
Вдоль всей длины полоски ножницами делаем надрезы, чтобы получилась бахрома.
Далее полоску смазываем клеем и скручиваем.
Крепим сердцевину на проволоку.
Далее нанизываем на стебель заготовки лепестков, начиная с самого меньшего круга, не забываем смазывать клеем.
Для подложки из зеленого фоамирана вырезаем круг, делаем надрезы. Он станет заключительным рядом в создании ромашки.
Ромашка из фоамирана готова!
Из желтого фоамирана нужно вырезать длинную полоску (примерно 27 см) шириной 2 см. Это будет заготовка серединки.
Вдоль всей длины полоски ножницами делаем надрезы, чтобы получилась бахрома.
Далее полоску смазываем клеем и скручиваем.
Крепим сердцевину на проволоку.
Далее нанизываем на стебель заготовки лепестков, начиная с самого меньшего круга, не забываем смазывать клеем.
Для подложки из зеленого фоамирана вырезаем круг, делаем надрезы. Он станет заключительным рядом в создании ромашки.
Ромашка из фоамирана готова!
Нежная роза
Роза — королева цветов. Любимый многими женщинами цветок можно сделать из фоамирана, к тому же он не завянет и будет радовать глаз долгое время.
Вам понадобится:
зеленый и розовый фоамиран;
ножницы;
клей;
кусок фольги;
толстая проволока.
Мастер-класс
Из фоамирана вырезаем два вида лепестков будущей розы, одинаковые по форме. Но разные по размеру. Должно получиться по 5 лепестков каждого размера.
Вам понадобится:
зеленый и розовый фоамиран;
ножницы;
клей;
кусок фольги;
толстая проволока.
Мастер-класс
Из фоамирана вырезаем два вида лепестков будущей розы, одинаковые по форме. Но разные по размеру. Должно получиться по 5 лепестков каждого размера.
Прикладываем каждый лепесток к утюгу и пальцами растягиваем края.
Из кусочка фольги делаем небольшой шарик, крепим к проволоке.
Приклеиваем вокруг шарика маленький лепесток.
Так по кругу приклеиваем лепесток за лепестком, формируя бутон.
Из зеленого фоамирана делаем листочки и приклеиваем к стеблю.
Из кусочка фольги делаем небольшой шарик, крепим к проволоке.
Приклеиваем вокруг шарика маленький лепесток.
Так по кругу приклеиваем лепесток за лепестком, формируя бутон.
Из зеленого фоамирана делаем листочки и приклеиваем к стеблю.
Роза из фоамирана готова! Рекомендую к просмотру данное видео!
Ранункулюс
Вам понадобится:
красный фоамиран;
ножницы;
фольга;
клеящий пистолет;
проволока для стебля.
Мастер-класс
Вырезаем красные лепестки разного размера. Чтобы цветок получился пышным лучше сделать как можно больше лепестков.
красный фоамиран;
ножницы;
фольга;
клеящий пистолет;
проволока для стебля.
Мастер-класс
Вырезаем красные лепестки разного размера. Чтобы цветок получился пышным лучше сделать как можно больше лепестков.
Скручиваем небольшой шарик из фольги или другого материала и крепим к проволоке.
Далее формируем цветок: начиная с самых маленьких лепестков клеим их один за одним, внахлест. Перед этим придайте им волнистую форму.
Ранункулюс из фоамирана готов!
Далее формируем цветок: начиная с самых маленьких лепестков клеим их один за одним, внахлест. Перед этим придайте им волнистую форму.
Ранункулюс из фоамирана готов!
Подсолнух
С помощью фоамирана можно создать самые разные цветы Прекрасно получаются и гортензия с подсолнухом. Выполняются они примерно по одному принципу, разница лишь в цвете фоамирана. Предлагаем Вам создать подсолнух, используя наши рекомендации.
Вам понадобится:
фоамиран (белый или желтый, черный, зеленый);
плотную бумагу;
краски (можно акриловые);
флористическая лента зеленого цвета.
зубочистка или проволока.
Мастер-класс
Вырезаем лепесточки из фоамирана четырех разных размеров, по 12 штук каждого.
Если Вы используете белый фоамиран, то далее необходимо прокрасить желтой краской все лепестки. Чтобы пропустить этот этап можно взять сразу желтый.
Вам понадобится:
фоамиран (белый или желтый, черный, зеленый);
плотную бумагу;
краски (можно акриловые);
флористическая лента зеленого цвета.
зубочистка или проволока.
Мастер-класс
Вырезаем лепесточки из фоамирана четырех разных размеров, по 12 штук каждого.
Если Вы используете белый фоамиран, то далее необходимо прокрасить желтой краской все лепестки. Чтобы пропустить этот этап можно взять сразу желтый.
Делаем зеленые листики: либо из белого фоамирана с последующим закрашиванием, либо сразу из зеленого.
Скручиваем черную полоску фоамирана, предварительно надрезав край по всей длине, и склеиваем. Длина полоски около 1 м, а ширина 2 см. Получилась сердцевинка подсолнуха.
Все лепестки нагреваем и далее приклеиваем вокруг серединки. Завершаем процесс приклеиванием зеленых листочков.
Скручиваем черную полоску фоамирана, предварительно надрезав край по всей длине, и склеиваем. Длина полоски около 1 м, а ширина 2 см. Получилась сердцевинка подсолнуха.
Все лепестки нагреваем и далее приклеиваем вокруг серединки. Завершаем процесс приклеиванием зеленых листочков.
Подсолнух из фоамирана готов! Рекомендую к просмотру данное видео!
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