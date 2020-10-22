Цветы из фоамирана

На рынке материалов для творчества и рукоделия фоамиран появился давно. Название его созвучно с названием фирмы-изготовителя – «Foamlran», в Россию поставляется чаще из Ирана. Материал получил популярность благодаря своим уникальным свойствам: при легком нагреве фоамирану можно придать совершенно любую форму. При этом он экологически безопасный. Также материал богат цветовой палитрой. Все эти характеристики и сделали его таким востребованным для создания цветов, украшений и игрушек. Он по праву заслужил любовь многих рукодельниц.



Фоамиран можно купить в магазинах товаров для творчества и рукоделия. Большой ассортимент предлагают интернет-магазины по довольно привлекательным ценам, к тому же они осуществляют доставку товара в любой регион. Рукодельницы, которые хоть раз создавали украшения из фоамирана, знают, насколько легко и приятно с ним работать. Материал податлив, изделия получаются яркие и аккуратные. Для того, чтобы даже начинающие мастерицы смогли создать очаровательные цветы, мы сделали подборку мастер-классов. Вам для наглядности пошаговые инструкции с фото.