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Цветы из фоамирана

Цветы из фоамирана (47 фото + 5 видео)

Автор:
22 октября 2020 08:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   креатив   своими руками   сделай сам   фоамиран   фото   цветы   
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Создание цветов из фоамирана – это целое направление в рукоделие. Не случайно оно стало таким популярным: процесс этот очень увлекательный, а готовые цветы порой не отличить от настоящих.

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Метки: идея   креатив   своими руками   сделай сам   фоамиран   фото   цветы   
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