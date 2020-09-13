Бизиборд своими руками для мальчика: 7 крутых идей

Самая сложная часть этого бизиборда – это собрать сам домик, а уже игрушки на нем можешь размещать как обычно. Сначала сделай чертеж и закупись листами фанеры толщиной 10 мм. Общая высота домика – 75 см, высота до крыши – 35 см, а ширина – 45 см. В видео ты найдешь подробные расчеты и можешь просто перенести заготовку.



Раскрои фанеру, хорошо отшлифуй и обработай наждачкой все края. С помощью лобзика аккуратно вырежи дверцы, отверстия и другие элементы. С помощью ручных инструментов можно выпилить лабиринты и мелкие детали – не страшно, если они будут немного неровными.



Если какие-то срезы выглядят неаккуратно и остаются шершавыми, их можно зашпаклевать. Мелкие детали из фанеры клей на ПВА или суперклей, а потом прокрась заготовки. Закончи сборку остальных игрушек и мелочей, а затем собери всю конструкцию на болты. Выбирай разборные крепежи или оставь хотя бы одну съемную стенку, если вдруг придется что-то отремонтировать.