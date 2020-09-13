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Бизиборд своими руками для мальчика: 7 крутых идей

Бизиборд своими руками для мальчика: 7 крутых идей (8 фото + 7 видео)

Автор:
13 сентября 2020 11:39
Сообщество : Сделай сам!
Метки: бизиборд   видео   игрушка   своими руками   сделай сам   фото   
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С первый дней жизни любознательные исследователи активно познают мир новых ощущений. Бизиборды совмещают в себе все и сразу – формы, цвета, фактуры, простые задачки и механизмы. Но постоянно покупать их не слишком выгодно, ведь игрушки надо обновлять, иначе они просто надоедают ребенку. Поэтому рассказываем 7 идей, как своими руками сделать бизиборд для мальчика!

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Метки: бизиборд   видео   игрушка   своими руками   сделай сам   фото   
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7  комментариев
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Бизиборд для боя - это кульно. Он хелпанет бою девелопнуть свои скиллы и компетенции, утолит его кюрьосити и и займет его, чтобы не выносил брейн своим парентам.
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−2
Катя Час назад
бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх
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2k
masson84 Час назад
вилка с розеткой здесь будет лишней
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−2
Катя masson84 Час назад
бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх
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8k
Михаил 2 часа назад
как же мы раньше без этой херни обходились?
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−2
Катя Михаил Час назад
бульк х жвак хы хыыыы хх
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