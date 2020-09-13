Бизиборд своими руками для мальчика: 7 крутых идей

С первый дней жизни любознательные исследователи активно познают мир новых ощущений. Бизиборды совмещают в себе все и сразу – формы, цвета, фактуры, простые задачки и механизмы. Но постоянно покупать их не слишком выгодно, ведь игрушки надо обновлять, иначе они просто надоедают ребенку. Поэтому рассказываем 7 идей, как своими руками сделать бизиборд для мальчика!
1. Многофункциональный бизиборд
Любопытному чаду всегда хочется все потрогать и попробовать самостоятельно. Но домашние шкафы, защелки, ящики, мебель и тем более розетки – далеко не лучший вариант для первого опыта. Именно поэтому предлагаем тебе многофункциональный бизиборд!
Чтобы бизиборд был ярким и интересным, сразу купи цветные листы фанеры. Это сэкономит время на покраску, а заодно не придется возиться дома с резко пахнущими баллончиками. Оптимальный размер доски 80х60 см, но ты можешь экспериментировать.
Доски соединяй на обычные дверные петли с помощью саморезов и шуруповерта. Прежде чем крепить игрушки, продумай и разметь месторасположение всех деталей. Дели бизиборд на тематические стороны: например, с одной стороны – игрушки, а с другой – бытовые приборы.
Чтобы сделать разные виды защелок, прикрути на дверные петли маленькие дверцы из фанеры или ДСП. К ним можно присоединять замки, карабины, крючки, щеколду, застежки с цепочкой и дверные ручки. Спрячь под дверцу маленький сюрприз в виде цветных картинок, книжки, кусочков ткани или грифельной доски.
Доски соединяй на обычные дверные петли с помощью саморезов и шуруповерта. Прежде чем крепить игрушки, продумай и разметь месторасположение всех деталей. Дели бизиборд на тематические стороны: например, с одной стороны – игрушки, а с другой – бытовые приборы.
Чтобы сделать разные виды защелок, прикрути на дверные петли маленькие дверцы из фанеры или ДСП. К ним можно присоединять замки, карабины, крючки, щеколду, застежки с цепочкой и дверные ручки. Спрячь под дверцу маленький сюрприз в виде цветных картинок, книжки, кусочков ткани или грифельной доски.
2. Бизиборд-доска для мальчика
Простые тематические бизиборды можно сделать односторонними, только обдумай, как и куда будешь его ставить. Пусть один будет бытовым, один – музыкальным, а еще один – с буквами и цифрами. Детям так даже интереснее, ведь вместо одной игрушки у них будет сразу несколько разных!
На листе фанеры сначала разложи все свое наполнение: выключатели, розетки, замочки, ручки, фонарики. Прикручивай все на саморезы или сажай на суперклей – и весь процесс займет у тебя не больше часа. Возьми больше веревочек и цепей, чтобы крепить подвижные части.
Привяжи вилку на шнур и сделай под нее сразу несколько розеток в разных частях доски. Также подойдут мебельные ролики, направляющие от раздвижных дверей, крючки и ручки от ящиков. На одну из ручек надень кольца от занавески или шторки в ванной комнате.
Привяжи вилку на шнур и сделай под нее сразу несколько розеток в разных частях доски. Также подойдут мебельные ролики, направляющие от раздвижных дверей, крючки и ручки от ящиков. На одну из ручек надень кольца от занавески или шторки в ванной комнате.
3. Простой двухсторонний бизиборд
Двухсторонний бизиборд хорош тем, что его легко установить на полу, а потом – сложить книжкой. Одна сторона этого бизиборда – с разными бытовыми приспособлениями, а другая – с одеждой. Это именно то, чем ребенок будет пользоваться в будущем!
Выбирай для основы дерево потолще и делай дополнительные фиксаторы, чтобы ребенок не поранился. С одной стороны прикрепи выключатели, розетку с вилкой, замочки и щеколду, ключницу с маленькими ключами, фонарик и дверные ручки. С другой – молнии, шнурки, карабины, кусок кофты с крупными пуговицами и маленькие сшитые игрушки.
Чем больше предметов соберешь для бизиборда – тем интереснее будет твоему мальчику. Поэтому используй все, что найдешь в доме: от бытовых мелочей до фрагментов игрушек. Пригодятся кусочки паззлов, крупные буквы на магнитах, маленькие разноцветные прищепки, стикеры, ксилофон и другие мелочи.
Чем больше предметов соберешь для бизиборда – тем интереснее будет твоему мальчику. Поэтому используй все, что найдешь в доме: от бытовых мелочей до фрагментов игрушек. Пригодятся кусочки паззлов, крупные буквы на магнитах, маленькие разноцветные прищепки, стикеры, ксилофон и другие мелочи.
4. Умный бизиборд для мальчика
Собрать такой бизиборд можно буквально за пару часов, используя все, что найдешь в доме. Пригодятся инструменты, замочки, запчасти, куски ткани, пуговицы. А еще – счеты, шарики, кубики с буквами, фигурные детали и шестеренки.
Чтобы не пришлось резать фанеру и обрабатывать края, возьми готовую мебельную доску. Она уже отшлифована, окрашена со всех сторон и полностью безопасна для ребенка. Все детали крепи на саморезы или рым-болты с кольцами и крючками.
С помощью деревянных игрушек с отверстием можно сымитировать бельевую веревку. Пригодятся мебельные колесики и фиксаторы, музыкальные игрушки, шнурки и толстая фактурная веревка с узлами. Мальчика приведет в восторг любая «взрослая» техника: старый калькулятор, пульт от телевизора, ненужный телефон-раскладушка, фонарики или брелок от сигнализации.
С помощью деревянных игрушек с отверстием можно сымитировать бельевую веревку. Пригодятся мебельные колесики и фиксаторы, музыкальные игрушки, шнурки и толстая фактурная веревка с узлами. Мальчика приведет в восторг любая «взрослая» техника: старый калькулятор, пульт от телевизора, ненужный телефон-раскладушка, фонарики или брелок от сигнализации.
5. Бизиборд в чемодане
Такой бизиборд отлично развивает мелкую моторику малыша. Через кончики пальцев в мозг поступают десятки и сотни сигналов, а для юного исследователя этот опыт будет незаменим!
Одностороннюю доску неудобно устанавливать, потому что она будет постоянно падать. А классические «книжки» иногда хочется чем-то разнообразить. Сделай бизиборд в виде небольшого деревянного чемодана с ручкой – это и устойчиво, и удобно!
Собирается такой чемодан на саморезы, как обычная коробка. Хотя можешь сделать одну стенку открывающейся и спрятать внутрь подсветку и батарейки от всех интерактивных элементов. Еще в нем можно прорезать настоящие окна с сюрпризом – почти как маленький домик!
Используй сантиметр, пластиковые баночки с закрутками и погремушки. Прикрути пару ручек или петель, чтобы ребенок мог самостоятельно развешивать на них игрушки. Прорежь в боку чемодана круглое отверстие и закрой его решеткой от компьютерного кулера.
Собирается такой чемодан на саморезы, как обычная коробка. Хотя можешь сделать одну стенку открывающейся и спрятать внутрь подсветку и батарейки от всех интерактивных элементов. Еще в нем можно прорезать настоящие окна с сюрпризом – почти как маленький домик!
Используй сантиметр, пластиковые баночки с закрутками и погремушки. Прикрути пару ручек или петель, чтобы ребенок мог самостоятельно развешивать на них игрушки. Прорежь в боку чемодана круглое отверстие и закрой его решеткой от компьютерного кулера.
6. Бизиборд с секретами
Учеными давно доказано, что если регулярно развивать моторику ребенка – он раньше начнет говорить. Малыш будет сообразительнее и поскорее познакомится с новым миром. Бизиборды постепенно развивают и бытовые навыки – завязывание шнурков, застегивание пуговиц, открывание замков.
Часть игрушек можешь прикрепить на супер-клей, а остальные – на шурупы и скобы. А вот игрушки с батарейками, вроде фонарика или маленького пианино, крепи на двухсторонний скотч. Главное, чтобы ребенок не смог ничего случайно оторвать и пораниться.
Сделай для малыша побольше секретиков, чтобы играть было еще интереснее. Пускай под молнией прячутся маленькие божьи коровки, а за дверками – книжки и картинки. Используй простые игрушечные лабиринты или отрез гофрированной трубы, куда можно кидать небольшой мячик.
Пусть выключатель включает фары машины – для этого понадобится всего несколько светодиодов из старой игрушки. А из маленьких цветных спиннеров сделай пропеллеры для вертолета. Не забывай о такой бесценной находке, как старые дисковые домашние телефоны!
Сделай для малыша побольше секретиков, чтобы играть было еще интереснее. Пускай под молнией прячутся маленькие божьи коровки, а за дверками – книжки и картинки. Используй простые игрушечные лабиринты или отрез гофрированной трубы, куда можно кидать небольшой мячик.
Пусть выключатель включает фары машины – для этого понадобится всего несколько светодиодов из старой игрушки. А из маленьких цветных спиннеров сделай пропеллеры для вертолета. Не забывай о такой бесценной находке, как старые дисковые домашние телефоны!
7. Бизиборд «Домик» для мальчика
У бизиборда в виде домика есть два явных преимущества – он большой и устойчивый. Конструкция не будет падать, и ребенок точно не поранится, если «книжка» случайно схлопнется. А внутрь можно спрятать все батарейки, механизмы и провода от светодиодов.
Самая сложная часть этого бизиборда – это собрать сам домик, а уже игрушки на нем можешь размещать как обычно. Сначала сделай чертеж и закупись листами фанеры толщиной 10 мм. Общая высота домика – 75 см, высота до крыши – 35 см, а ширина – 45 см. В видео ты найдешь подробные расчеты и можешь просто перенести заготовку.
Раскрои фанеру, хорошо отшлифуй и обработай наждачкой все края. С помощью лобзика аккуратно вырежи дверцы, отверстия и другие элементы. С помощью ручных инструментов можно выпилить лабиринты и мелкие детали – не страшно, если они будут немного неровными.
Если какие-то срезы выглядят неаккуратно и остаются шершавыми, их можно зашпаклевать. Мелкие детали из фанеры клей на ПВА или суперклей, а потом прокрась заготовки. Закончи сборку остальных игрушек и мелочей, а затем собери всю конструкцию на болты. Выбирай разборные крепежи или оставь хотя бы одну съемную стенку, если вдруг придется что-то отремонтировать.
Раскрои фанеру, хорошо отшлифуй и обработай наждачкой все края. С помощью лобзика аккуратно вырежи дверцы, отверстия и другие элементы. С помощью ручных инструментов можно выпилить лабиринты и мелкие детали – не страшно, если они будут немного неровными.
Если какие-то срезы выглядят неаккуратно и остаются шершавыми, их можно зашпаклевать. Мелкие детали из фанеры клей на ПВА или суперклей, а потом прокрась заготовки. Закончи сборку остальных игрушек и мелочей, а затем собери всю конструкцию на болты. Выбирай разборные крепежи или оставь хотя бы одну съемную стенку, если вдруг придется что-то отремонтировать.
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Метки: бизиборд видео игрушка своими руками сделай сам фото
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