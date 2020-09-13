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Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками

Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (13 фото + 5 видео)

Автор:
13 сентября 2020 11:12
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   наливной пол   полезно   ремонт   своими руками   сделай сам   фото   
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Наливной пол представляет собой стяжку пола, делается из смесей способных к самовыравниванию. Он обладает минимальной толщиной от 3,5 миллиметров.

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Метки: видео   наливной пол   полезно   ремонт   своими руками   сделай сам   фото   
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