Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками

Наливной пол представляет собой стяжку пола, делается из смесей способных к самовыравниванию. Он обладает минимальной толщиной от 3,5 миллиметров.
Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.
Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.
Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.
Технология и последовательность действий
Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:
Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.
Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.
Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами.
Составы для финишного выравнивания
Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.
Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.
Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.
Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.
Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.
Что необходимо знать
Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:
Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.
Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком
Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.
Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком
Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.
Что нужно
Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:
Емкость для замеса — не менее 20 литров.
Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
Правило длиной 2 м.
Широкий шпатель с зубчиками.
Пластиковый валик с иголками.
Грунтовка.
Краскоступы.
Что нужно
Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:
Емкость для замеса — не менее 20 литров.
Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
Правило длиной 2 м.
Широкий шпатель с зубчиками.
Пластиковый валик с иголками.
Грунтовка.
Краскоступы.
Инструмент для изготовления наливных полов
Порядок работы: делаем наливной пол своими руками
Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.
Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.
Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.
Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.
Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками
Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх, укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.
Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.
Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).
Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.
Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).
Наш народ на выдумки неистощим
Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке. Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.
Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.
Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.
Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.
Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.
Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.
Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.
Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.
Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.
Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.
Производители составов для наливных полов
На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.
На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.
Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:
Боларс — недорогой, но работать сложно.
Старатели — отзывы разные.
Пирамида — мало опыта.
CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
Горизонт Универсал — работать сложно.
Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.
Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …
Старатели — отзывы разные.
Пирамида — мало опыта.
CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
Горизонт Универсал — работать сложно.
Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.
Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …
Полимерные и 3D наливные полы
Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:
полиуретановые;
эпоксидные;
метилметаакрилатные.
По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.
Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.
полиуретановые;
эпоксидные;
метилметаакрилатные.
По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.
Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.
Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол
Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.
Технология устройства наливного пола с рисунком
По шагам все выглядит так:
Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.
Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.
Еще вариант пола с объемным рисунком
Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху. Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
Заливаем прозрачным финишным слоем.
Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.
При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
Заливаем прозрачным финишным слоем.
Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.
У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.
Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.
Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.
Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек
Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):
Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
Этал и Этал УФ — эпоксиды
Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
Ультрафлор — полиуретаны
Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол
Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.
Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
Этал и Этал УФ — эпоксиды
Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
Ультрафлор — полиуретаны
Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол
Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.
Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.
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