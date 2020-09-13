Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками

Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.



Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.



Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.