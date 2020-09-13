Букет из фруктов своими руками

Для создания букета своими руками выберите свежие фрукты желтого и оранжевого цвета. Подходят апельсины, мандарины, яблоки, айва, грейпфруты, бананы, помело. Сполосните фрукты. Насухо вытрите бумажными полотенцами.



Другие материалы для работы:



деревянные шпажки длиной 25-30 см;

крепкие ножницы;

бечевку;

скотч (можно бумажный строительный);

подарочная бумага или обычная пекарская;

нож;

пищевая пленка.

По желанию добавьте в букет конфеты, сухофрукты, тематические украшения, цветы. Не забудьте о цветовой гамме. Дополняйте букет ингредиентами желтого или оранжевого цвета. Сделанный в четкой цветовой гамме букет выглядит презентабельно.



Ход работы:



У помело и апельсина срежьте верхушки. Закройте пищевой пленкой. Снизу пленку закрепите.

Насадите фрукты на шпажки. Если плод маленький хватит одной шпажки. Крупные фрукты насаживайте на 2, 3 или 4 штуки.

Продумайте, как будет выглядеть композиция. Разложите фрукты на столе шпажками вверх. Соберите шпажки в ладони. Закрепите скотчем. Склейте так, чтобы ни одна шпажка не выпадала.

По желанию добавьте в букет что-то по своему вкусу. К примеру, веточки пряной зелени или несколько гроздей винограда по 3-4 ягоды. Приклейте веточку винограда к шпажке. Обмотайте зеленой тейп-лентой. Грецкие орехи также хорошо гармонируют во фруктовой композиции. В каждом орехе есть мягкое место, куда без труда заходит шпажка. При сборе композиции имейте в виду, что самый крупный плод располагают в центре. Более мелкие вокруг него. Маленькие детали располагайте там, где видны просветы между фруктами. Веточками зелени, цветами закрываются шпажки.

Проследите, какая длина шпажек вам нужна. Лишние торчащие во все стороны снизу шпажки обрежьте ножницами.

Следующая стадия – упаковка. Используйте обычную пекарскую бумагу или специальную подарочную. Вам совет. Яркие фруктовые композиции прекрасно смотрятся в однотонной бумаге или с цветом газетных вырезок.

В нижней части букет завяжите бечевкой. Конечно, можно взять и ленту. Смотрите, чтобы она подходила по цвету.