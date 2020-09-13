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Букет из фруктов своими руками

Букет из фруктов своими руками (56 фото)

Автор:
13 сентября 2020 11:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Букет из фруктов   букет   идея   своими руками   сделай сам   фото   фрукты   
246
56
Вкусная поделка и необычный букет – два в одном. Вас ждут 10 пошаговых мастер классов с фотографиями. Сюрприз привлечет внимание гостей и сможет удивить именинника своим оригинальным исполнением.

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Метки: Букет из фруктов   букет   идея   своими руками   сделай сам   фото   фрукты   
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1  комментарий
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388
Казак 2 часа назад
Вот правильный букет.
Вот правильный букет.
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