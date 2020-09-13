Букет из фруктов своими руками

Вкусная поделка и необычный букет – два в одном. Вас ждут 10 пошаговых мастер классов с фотографиями. Сюрприз привлечет внимание гостей и сможет удивить именинника своим оригинальным исполнением.
Аппетитно, не правда ли? Достигается такая красота благодаря материалам, из которых букет изготовлен. Главными продуктами послужат свежие яркие фрукты. В одном букете сочетаются приятные эмоции и полезные свойства ингредиентов. Ведь кто из нас не будет рад угоститься ароматной мандаринкой или ярким сочным гранатом? Особенно под Новый год. Фруктовый букет это не только подарок. Еще и украшение стола. Поставьте букет в пустую устойчивую вазу и наслаждайтесь яркими красками.
Чем уникальны необычные букеты?
Фруктовый, овощной, мясной или сладкий букет подходит для подарка любому человеку. Зависит от компонентов. Для девушки или ребенка лучше взять за основу фрукты, сухофрукты, орехи, шоколадки, конфеты. По гармоничности композиции в букет включаются цветы, пряные травы. Мужчине в букет включают сыры, бутылку алкоголя, небольшие колбаски, красный перец чили. Каждый сырный или колбасный продукт следует упаковать в пищевую пленку. Так вкусности не потеряют товарный вид. Интересно для продуктовых букетов использовать плетеные корзины, декоративные коробки. Подарок будет устойчивым.
Что можно использовать при создании композиции?
При создании вкусных букетов принято использовать все доступные овощи, фрукты. Сезонные, тропические. Благо, сейчас спелые фрукты на прилавках круглый год. Плюс другие съедобные продукты:
Овощи: брокколи, цветная капуста, перец, небольшие корнеплоды свеклы и репы, морковь, редис, огурцы. А еще головки чеснока, лука, срезанная кукуруза в початках.
Ягоды: крупные виноградины или целые грозди мелкого винограда, клубника.
Свежая пряная зелень: листья салата, укропа, петрушки. А еще розмарин, тимьян, сельдерей, шпинат, мята, душица.
Пряности: к фруктам не редко бечевкой привязываются палочки корицы, звездочки бадьяна.
Орехи: в основном грецкие в скорлупе или пекан.
Грибы: отлично смотрятся в общем овощном букете свежие шампиньоны.
Сладости: шоколадки, конфеты, зефир, мармелад, безе, формовой шоколад или шоколадные фигурки. А также сосательные конфеты на палочке.
Живые цветы или сухоцветы.
Декоративные элементы: искусственные веточки, ягодки на палочках, бумажные цветы собственной работы.
Овощи: брокколи, цветная капуста, перец, небольшие корнеплоды свеклы и репы, морковь, редис, огурцы. А еще головки чеснока, лука, срезанная кукуруза в початках.
Ягоды: крупные виноградины или целые грозди мелкого винограда, клубника.
Свежая пряная зелень: листья салата, укропа, петрушки. А еще розмарин, тимьян, сельдерей, шпинат, мята, душица.
Пряности: к фруктам не редко бечевкой привязываются палочки корицы, звездочки бадьяна.
Орехи: в основном грецкие в скорлупе или пекан.
Грибы: отлично смотрятся в общем овощном букете свежие шампиньоны.
Сладости: шоколадки, конфеты, зефир, мармелад, безе, формовой шоколад или шоколадные фигурки. А также сосательные конфеты на палочке.
Живые цветы или сухоцветы.
Декоративные элементы: искусственные веточки, ягодки на палочках, бумажные цветы собственной работы.
Для крепления деталей используются деревянные шпажки, бамбуковые палочки. Соединить букет в одно целое поможет скотч – обычный прозрачный или бумажный строительный. Еще может пригодиться:
флористическая губка или пенопласт;
вазочки, корзинки, коробки;
фольга, бумага для упаковки;
декоративные ленты, проволока, бечевка.
флористическая губка или пенопласт;
вазочки, корзинки, коробки;
фольга, бумага для упаковки;
декоративные ленты, проволока, бечевка.
Слово дизайнеру фруктовых букетов
Чтобы создать красивый и опрятный фруктовый букет, придется соблюсти ряд обязательных правил:
Составные продукты должны быть свежими. Фрукты не порчеными, зелень не потускневшей и не вялой. Если используются сыры и колбасы, проверяйте срок годности.
Перед сбором букета фрукты требует промыть и тщательно вытереть от влаги. Для верности подержите их на воздухе 10-15 минут. Только потом приступайте к созданию подарка.
Вы решили нарезать фрукты или овощи? Воспользуйтесь острыми ножами, фигурными формочками. Срез должен быть аккуратным.
Яблоки используются целыми плодами. Резать их не рекомендуется. Срез быстро тускнеет и превращается в неаппетитный.
Не рекомендуется использовать перезрелые фрукты. Во-первых, они не долго хранятся. Во-вторых, при нарезке дают много сока и теряют форму.
Надрезанные фрукты закрываются пищевой пленкой. С виду ее будет незаметно. А букет не испортится и не испачкает фруктовым соком одежду.
Допустимо использовать шоколадную глазурь на желатиновой основе. Часть фруктов можно покрыть глазурью полностью, где-то нанести полосками. Ягоды лучше окунуть в глазурь и дать застыть.
Интересное решение – алкоголь во фруктах. Наколите шприцем апельсины, мандарины небольшим количеством коньяка или десертного вина. Разумеется, подобные букеты подходят для лиц старше 18. Алкогольная пропитка сохранит вам подарок на более длительный срок, придаст сюрпризу особенный аромат.
Составные продукты должны быть свежими. Фрукты не порчеными, зелень не потускневшей и не вялой. Если используются сыры и колбасы, проверяйте срок годности.
Перед сбором букета фрукты требует промыть и тщательно вытереть от влаги. Для верности подержите их на воздухе 10-15 минут. Только потом приступайте к созданию подарка.
Вы решили нарезать фрукты или овощи? Воспользуйтесь острыми ножами, фигурными формочками. Срез должен быть аккуратным.
Яблоки используются целыми плодами. Резать их не рекомендуется. Срез быстро тускнеет и превращается в неаппетитный.
Не рекомендуется использовать перезрелые фрукты. Во-первых, они не долго хранятся. Во-вторых, при нарезке дают много сока и теряют форму.
Надрезанные фрукты закрываются пищевой пленкой. С виду ее будет незаметно. А букет не испортится и не испачкает фруктовым соком одежду.
Допустимо использовать шоколадную глазурь на желатиновой основе. Часть фруктов можно покрыть глазурью полностью, где-то нанести полосками. Ягоды лучше окунуть в глазурь и дать застыть.
Интересное решение – алкоголь во фруктах. Наколите шприцем апельсины, мандарины небольшим количеством коньяка или десертного вина. Разумеется, подобные букеты подходят для лиц старше 18. Алкогольная пропитка сохранит вам подарок на более длительный срок, придаст сюрпризу особенный аромат.
Букет из фруктов своими руками: простой мастер класс
Фруктовый букет – это бюджетный подарок. При создании сюрприза можно использовать всего лишь доступные разнообразные компоненты и свою фантазию. Главное – выбрать разноцветные сезонные фрукты. Разноцветные фрукты и яркие обертки дадут возможность сделать подарок более необычным.
Выбирайте мелкие фрукты, поскольку готовый букет и так получится довольно увесистым. В летний сезон для букета подходят ягоды клубники, виноград, черешня, яблоки, персики, груши, сливы, абрикосы. В более холодный период воспользуйтесь бананами, апельсинами, мандаринами, киви, лимонами, гранатами, грейпфрутами. Функцию стебельков в букете из фруктов будут выполнять деревянные шпажки. На лицевой стороне будут видны срезы цитрусовых и целые плоды.
Для изготовления букета понадобится:
лимон, апельсин, киви, гранат;
деревянные шпажки;
скотч;
ножницы;
пищевая пленка;
палочка корицы;
бумага для обертки.
лимон, апельсин, киви, гранат;
деревянные шпажки;
скотч;
ножницы;
пищевая пленка;
палочка корицы;
бумага для обертки.
Для начала подготовьте ваши будущие «цветы». Для этого разрежьте цитрусовые фрукты пополам. В композиции хорошо использовать целые фрукты, они дольше сохранят свой внешний вид. Чем больше и разнообразней будут составляющие букета, тем ярче он получится. Гранат лучше обчистить на макушке и сделать «окошко», чтобы были видны красные яркие зернышки. Срезать верхушку граната не рекомендуется, так как пойдет много сока.
В букет внесите изюминку. Используйте палочку корицы. С помощью бечевки прикрепите палочку к верхней части яблока. Бечевкой оберните яблоко несколько раз, завяжите на бантик.
Каждый фрукт или половинку наколите на шпажки. В зависимости от веса фрукта используйте 3-4 шпажки на один вкусный экземпляр.
Вставляйте шпажки равномерно в основу для равновесия готового изделия. Теперь разрезанные фрукты оберните пищевой пленкой. Замотайте и закрепите пленку у места, где вставлена шпажка. Срез покрыт пленкой, это поможет сохранить внешний вид фруктов, они не обветрятся и не потемнеют.
Лучше всего собирать букет симметрично. Например, в центре расположить гранат, вокруг него поместить пару половинок лимона, два яблока, мандаринки, киви и т. д. По желанию в композицию добавьте несколько живых цветов или же зеленые листья. К примеру, пряные веточки лаванды, розмарина или тимьяна. После того как каждый фрукт соединен со шпажкой, сложите плотно заготовки. Соедините и зафиксируйте при помощи скотча. Концы шпажек подровняйте ножницами или кусачками.
Для придания букету завершенного вида оберните ножку и бока подарочной бумагой. Шпажки должны быть полностью покрыты бумагой и не выглядывать. Бумага может быть яркой или же крафтовой с газетным рисунком. Ножку букета желательно обвязать красивой ленточкой и завязать бант.
Вы собрались изготовить такой букет в подарок? Делайте его как можно ближе к празднику, чтобы букет выглядел свежим. Лучше прямо в день торжества. Букет на фото получился классической формы, его необходимо поставить в вазу. Смотрите, какой он аппетитный.
Подобные съедобные композиции могут быть выполнены в корзинах или коробках, тогда для основы используется оазис или пенопласт. Ароматный и вкусный подарок не оставит равнодушным ни одного гостя на вашем празднике.
Подобные съедобные композиции могут быть выполнены в корзинах или коробках, тогда для основы используется оазис или пенопласт. Ароматный и вкусный подарок не оставит равнодушным ни одного гостя на вашем празднике.
Букет из фруктов в желто-оранжевых тонах
Для создания букета своими руками выберите свежие фрукты желтого и оранжевого цвета. Подходят апельсины, мандарины, яблоки, айва, грейпфруты, бананы, помело. Сполосните фрукты. Насухо вытрите бумажными полотенцами.
Другие материалы для работы:
деревянные шпажки длиной 25-30 см;
крепкие ножницы;
бечевку;
скотч (можно бумажный строительный);
подарочная бумага или обычная пекарская;
нож;
пищевая пленка.
По желанию добавьте в букет конфеты, сухофрукты, тематические украшения, цветы. Не забудьте о цветовой гамме. Дополняйте букет ингредиентами желтого или оранжевого цвета. Сделанный в четкой цветовой гамме букет выглядит презентабельно.
Ход работы:
У помело и апельсина срежьте верхушки. Закройте пищевой пленкой. Снизу пленку закрепите.
Насадите фрукты на шпажки. Если плод маленький хватит одной шпажки. Крупные фрукты насаживайте на 2, 3 или 4 штуки.
Продумайте, как будет выглядеть композиция. Разложите фрукты на столе шпажками вверх. Соберите шпажки в ладони. Закрепите скотчем. Склейте так, чтобы ни одна шпажка не выпадала.
По желанию добавьте в букет что-то по своему вкусу. К примеру, веточки пряной зелени или несколько гроздей винограда по 3-4 ягоды. Приклейте веточку винограда к шпажке. Обмотайте зеленой тейп-лентой. Грецкие орехи также хорошо гармонируют во фруктовой композиции. В каждом орехе есть мягкое место, куда без труда заходит шпажка. При сборе композиции имейте в виду, что самый крупный плод располагают в центре. Более мелкие вокруг него. Маленькие детали располагайте там, где видны просветы между фруктами. Веточками зелени, цветами закрываются шпажки.
Проследите, какая длина шпажек вам нужна. Лишние торчащие во все стороны снизу шпажки обрежьте ножницами.
Следующая стадия – упаковка. Используйте обычную пекарскую бумагу или специальную подарочную. Вам совет. Яркие фруктовые композиции прекрасно смотрятся в однотонной бумаге или с цветом газетных вырезок.
В нижней части букет завяжите бечевкой. Конечно, можно взять и ленту. Смотрите, чтобы она подходила по цвету.
Другие материалы для работы:
деревянные шпажки длиной 25-30 см;
крепкие ножницы;
бечевку;
скотч (можно бумажный строительный);
подарочная бумага или обычная пекарская;
нож;
пищевая пленка.
По желанию добавьте в букет конфеты, сухофрукты, тематические украшения, цветы. Не забудьте о цветовой гамме. Дополняйте букет ингредиентами желтого или оранжевого цвета. Сделанный в четкой цветовой гамме букет выглядит презентабельно.
Ход работы:
У помело и апельсина срежьте верхушки. Закройте пищевой пленкой. Снизу пленку закрепите.
Насадите фрукты на шпажки. Если плод маленький хватит одной шпажки. Крупные фрукты насаживайте на 2, 3 или 4 штуки.
Продумайте, как будет выглядеть композиция. Разложите фрукты на столе шпажками вверх. Соберите шпажки в ладони. Закрепите скотчем. Склейте так, чтобы ни одна шпажка не выпадала.
По желанию добавьте в букет что-то по своему вкусу. К примеру, веточки пряной зелени или несколько гроздей винограда по 3-4 ягоды. Приклейте веточку винограда к шпажке. Обмотайте зеленой тейп-лентой. Грецкие орехи также хорошо гармонируют во фруктовой композиции. В каждом орехе есть мягкое место, куда без труда заходит шпажка. При сборе композиции имейте в виду, что самый крупный плод располагают в центре. Более мелкие вокруг него. Маленькие детали располагайте там, где видны просветы между фруктами. Веточками зелени, цветами закрываются шпажки.
Проследите, какая длина шпажек вам нужна. Лишние торчащие во все стороны снизу шпажки обрежьте ножницами.
Следующая стадия – упаковка. Используйте обычную пекарскую бумагу или специальную подарочную. Вам совет. Яркие фруктовые композиции прекрасно смотрятся в однотонной бумаге или с цветом газетных вырезок.
В нижней части букет завяжите бечевкой. Конечно, можно взять и ленту. Смотрите, чтобы она подходила по цвету.
Фруктовый букет с клубникой: мк с инструкцией
На очереди фруктовый букет с клубникой. Главные оттенки для работы – красный, желтый, зеленый. Поэтому взяты следующие продукты:
крупная клубника;
ананас;
виноград;
кудрявые листья капусты.
Кроме этого списка потребуется ваза или цветочный горшок, флористическая губка, шпажки из бамбука.
крупная клубника;
ананас;
виноград;
кудрявые листья капусты.
Кроме этого списка потребуется ваза или цветочный горшок, флористическая губка, шпажки из бамбука.
Пошаговая инструкция:
Не отрывайте от ягод чашелистики. Наденьте ягодки на шпажки как показано на фото. По две штуки на одну шпажку.
Не отрывайте от ягод чашелистики. Наденьте ягодки на шпажки как показано на фото. По две штуки на одну шпажку.
Очистите ананас. Нарежьте дольками. Наколите на деревянные палочки. Воткните между веточек клубники в губку.
Крупные ягоды винограда снимите с грозди. Наколите ягоды на шпажки. Вставьте в букет. Оформите кудрявой зеленью. Помните, букеты с клубникой имеют очень маленький срок годности. Проколотые ягоды скоро дадут сок. Поэтому не затягивайте с подарком.
Крупные ягоды винограда снимите с грозди. Наколите ягоды на шпажки. Вставьте в букет. Оформите кудрявой зеленью. Помните, букеты с клубникой имеют очень маленький срок годности. Проколотые ягоды скоро дадут сок. Поэтому не затягивайте с подарком.
Как составить фруктовый букет с цветами
Эффектный букет из фруктов и цветов надолго запомнится виновнице торжества. Яркие краски подарка поднимают настроение. Это и красиво и обалденно пахнет. По комнате струится аромат цитрусовых, смешанный с цветочным.
Материалы для работы:
один крупный гранат;
яблоки;
небольшие апельсины;
лимоны;
киви;
крупный виноград;
хризантемы.
Плюсом к списку шпажки, скотч, ножницы, нож, ваза.
Материалы для работы:
один крупный гранат;
яблоки;
небольшие апельсины;
лимоны;
киви;
крупный виноград;
хризантемы.
Плюсом к списку шпажки, скотч, ножницы, нож, ваза.
Ход работы:
Сполосните фрукты. Вытрите бумажными салфетками до сухого состояния. С апельсинов и лимонов срежьте верхушки. У граната оголите небольшую часть сверху. По бокам граната сделайте неглубокие надрезы. Аккуратно раскройте плод.
Сполосните фрукты. Вытрите бумажными салфетками до сухого состояния. С апельсинов и лимонов срежьте верхушки. У граната оголите небольшую часть сверху. По бокам граната сделайте неглубокие надрезы. Аккуратно раскройте плод.
Ножом надрежьте киви. Из одного плода получаются 2 своеобразных цветка. Надрез допустимо сделать и прямым – все по вашему желанию.
Постепенно соберите композицию в руку. В центре будет красоваться гранат. По краям более мелкие фрукты и ягоды. Шпажки склейте скотчем. В промежутки между фруктами воткните хризантемы на коротких стебельках.
Разноцветный съедобный букет из целых фруктов
Чтобы максимально продлить срок красоты подарка рекомендуется использовать целые фрукты. Но тогда выбирайте более мелкие плоды. С ними легко работать, нет нужды втыкать много деревянных палочек.
Возьмите яблоки, мандарины, один апельсин, крупный виноград и пару лаймов. Промойте все в воде. Хорошенько вытрите. На всякий случай подержите съедобные материалы несколько минут на воздухе. Наколите каждый фрукт длинной шпажкой. В яблоки лучше воткнуть 2-3 штуки.
Эффектный букет из фруктов своими руками
Аппетитный букет из блестящих фруктов с палочками корицы не стыдно подарить на юбилей или крупный семейный праздник. Принцип изготовления не отличается от предыдущих вариантов. Фрукты берутся целые, без надрезов. В дополнение возьмите зеленые веточки, несколько свежесрезанных цветков.
Материалы для работы – фрукты зеленого и желтого цвета. Выберите лимоны, лаймы, крупное зеленое яблоко, грушу, один апельсин. Наколите каждый плод на деревянные шпажки.
Возьмите вазу с прямым дном. Вставьте в нее шпажки. Так получится создать примерную композицию. На этом этапе легко менять расположение частей букета. Что-то поставить на задний план, что-то оставить в середине. Кроме того, дно вазы позволяет определиться с высотой палочек.
Вставьте в промежутки зеленые ветки, цветы. Привяжите корицу. Скрепите палочки скотчем в середине длины. При необходимости укоротите. Заверните букет подходящей бумагой. Оформите лентой.
Букет из крупных фруктов: секреты изготовления
Секреты изготовления букета из крупных фруктов раскрываем с радостью. И с этой же радостью готовьте ваши подарочные композиции. Кстати, здесь присутствует эффект цветовой медитации. Вы смотрите на разные аппетитные насыщенные цвета. Постепенно улучшается настроение, повышается аппетит. Только не ешьте материалы для поделки. А то фруктов не хватит.
В центре внимания один крупный гранат, несколько красных яблок, ветка винограда. Плюс декоративные веточки с искусственными ягодами. Начните с винограда. Гроздь разделите на фрагменты. Каждую склейте со шпажкой. Хорошо бы скрепить тейп-лентой, получится крепче.
Верхушку граната срежьте. Аккуратно вытрите срез бумажной салфеткой, чтобы убрать лишний сок. Наколите гранат и яблоки шпажками. Выложите на стол, чтобы создать ровную линию верха.
Соберите шпажки в руке. Закрепите скотчем. Сюда же вставьте декоративные элементы. Закройте оберточной бумагой. Оформите лентой или цветной проволокой.
Составляем фруктовый букет: пошаговый мк для начинающих
Небольшой букет из фруктов с конфетой по силам сделать даже ребенку. К примеру, на 1 сентября для подарка учительнице. Родителям лучше следить за процессом творчества и подправлять неточности. Лучший вариант для развития ребенка – творческая работа вместе с мамой или папой.
Итак, возьмите 2 зеленых яблока, один лайм, 3 конфеты в блестящей обертке. Конфеты хорошо бы завернуть в гофрированную бумагу. Наколите фрукты и конфеты на шпажки. Для яблок возьмите по 3 палочки. Лайм удержится на одной. В конфеты палочки воткните неглубоко, зафиксируйте скотчем.
Соберите букет. В середине склейте клейкой лентой. Оберните небольшим куском подарочной бумаги в тон, завяжите лентой.
Итак, возьмите 2 зеленых яблока, один лайм, 3 конфеты в блестящей обертке. Конфеты хорошо бы завернуть в гофрированную бумагу. Наколите фрукты и конфеты на шпажки. Для яблок возьмите по 3 палочки. Лайм удержится на одной. В конфеты палочки воткните неглубоко, зафиксируйте скотчем.
Соберите букет. В середине склейте клейкой лентой. Оберните небольшим куском подарочной бумаги в тон, завяжите лентой.
Как сделать фруктовый букет своими руками за 15 минут
Фруктовый букет – отличная возможность порадовать маму на 8 марта. Подарки, сделанные своими руками всегда дороже сердцу. Благо флористы и народные умельцы придумали массу возможностей новых сюрпризов. Перед вами инструкция, как сделать вкусный букет за 15 минут. Время пошло.
Лимон, киви, грейпфрут и 3 яблока вытрите влажной бумажной салфеткой. Обсушите кухонным полотенцем.
С грейпфрута срежьте верх. Лимон и киви разрежьте пополам. Каждый срез упакуйте в пищевую пленку. Итак, прошло 7 минут.
Наколите фрукты на длинные шпажки. Лучше, чтобы фрукты при этом лежали на столе. В яблоки и грейпфрут войдут по 3 палочки, в лимоны и киви по 2.
Соберите палки в руку. Закрепите скотчем. В принципе, вы почти справились.
Упакуйте в подарочную бумагу. Воткните в пустые пространства цветы, зеленые веточки. Уф, успели.
С грейпфрута срежьте верх. Лимон и киви разрежьте пополам. Каждый срез упакуйте в пищевую пленку. Итак, прошло 7 минут.
Наколите фрукты на длинные шпажки. Лучше, чтобы фрукты при этом лежали на столе. В яблоки и грейпфрут войдут по 3 палочки, в лимоны и киви по 2.
Соберите палки в руку. Закрепите скотчем. В принципе, вы почти справились.
Упакуйте в подарочную бумагу. Воткните в пустые пространства цветы, зеленые веточки. Уф, успели.
Букет с ягодами в шоколадной глазури – хит к 8 марта
Человек, который любит фруктовые ароматы и положительные эмоции, будет в восторге от такого подарка. Букет с ягодами в шоколадной глазури. Наслаждаться кусочками можно и взглядом и на вкус. Как сделать подобную красоту, расскажем подробнее.
Съедобные материалы для поделки:
ананас;
яблоко;
апельсин;
клубника;
веточки петрушки;
виноград;
шоколад молочный и белый.
ананас;
яблоко;
апельсин;
клубника;
веточки петрушки;
виноград;
шоколад молочный и белый.
На водяной бане растопите молочный и белый шоколад по отдельности. Клубнику наколите на шпажки. Окуните в молочный шоколад. Разложите на противне. В холодильнике остудите, пока шоколад не схватится.
Ложкой прокапайте по молочному шоколаду белым. Сделайте рисунок в виде капель или полосок. Дайте застыть.
Апельсин нарежьте дольками, не чистите плод. Виноградины наколите шпажками. Ананас нарежьте ломтиками. С помощью выемок вырежьте фигурки. Для крепления используйте шпажки.
Фотогалерея самодельных букетов
Здесь вы увидите удачные варианты самодельных букетов. В основе простые продукты и немного творчество. Умелые руки сами смастерят вкусный сюрприз. Смотрите идеи для вдохновения.
Эффектно смотрятся цветные букеты, полностью состоящие из нарезанных фруктов и ягод. Тут вам и дыня, клубника, виноград, апельсины, ананас. Так как продукты в нарезке, их неудобно закутывать в пленку по отдельности. Лучше закрыть всю корзинку прозрачной подарочной пленкой.
Клубника и петрушка. Кто бы мог подумать, что сочетание удачное? Однако на фото выглядит аппетитно. Ягоды надрезаны в виде розочек. А кудрявая зелень петрушки выполняет двойную роль. Это и украшение, и возможность скрыть деревянные шпажки.
Удачное сочетание цветовой гаммы. Зеленый и белый. Зеленые яблоки, брокколи, зеленоватые и белые цветы. Ароматическая нотка – веточка розмарина в центре.
Композиция в красных и белых тонах. В центре помидоры, разные сорта красного перца. Плюс головка чеснока и макароны. Да-да. Сухие гнезда из лапши выглядят шикарно. Прямо набросок натюрморта. Цветовой оттенок разбавляет зеленый. Немного зеленого от плодоножек перца и лавровые листья.
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