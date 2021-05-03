Необычная ситуация в лифте тюменской многоэтажки

В городском паблике «ЧС Тюмень» опубликовали запись с камер, расположенных в лифте. Мужчина с женщиной заходят в лифт. Вероятно, тюменец заранее готовился опорожнить мочевой пузырь в кабине лифта, так как еще при входе начал расстегивать штаны.



Он отошел в угол лифта, справил нужду, застегнулся и подошел к женщине, начал её целовать. Такое поведение поразило местных жителей.