Необычная ситуация в лифте тюменской многоэтажки

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Мужчина со своей спутницей зашли в лифт, где тюменец испражнился, а после начал целовать даму сердца.
В городском паблике «ЧС Тюмень» опубликовали запись с камер, расположенных в лифте. Мужчина с женщиной заходят в лифт. Вероятно, тюменец заранее готовился опорожнить мочевой пузырь в кабине лифта, так как еще при входе начал расстегивать штаны.
Он отошел в угол лифта, справил нужду, застегнулся и подошел к женщине, начал её целовать. Такое поведение поразило местных жителей.
Он отошел в угол лифта, справил нужду, застегнулся и подошел к женщине, начал её целовать. Такое поведение поразило местных жителей.
«Жители этого дома, распечатайте кадр из видео, где они вдвоём стоят, и повесьте в подъезде на каждом этаже! Как не стыдно…», «Какая жесть… Взрослый человек!», — пишут горожане.
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Люди дикари.
У нас в городе есть целый квартал, который превратили в гетто.
Переселенцы из аварийных домов, детдомовцы и прочие неблагополучные товарищи.
Новые дома, а уже ничего не работает.
Лифты обоссаны, исписаны, про домофон и говорить не приходится
Таким животным место только в лесу!