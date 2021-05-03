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Необычная ситуация в лифте тюменской многоэтажки

Необычная ситуация в лифте тюменской многоэтажки (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 мая 2021 11:12
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   лифт   люди   поцелуй   справил нужду   фото   
814
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Мужчина со своей спутницей зашли в лифт, где тюменец испражнился, а после начал целовать даму сердца.

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Метки: видео   лифт   люди   поцелуй   справил нужду   фото   
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546
Yeti Siberian 2 часа назад
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4k
Константин Безумов 6 минут назад
Животное
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10k
Джон Уик 21 минуту назад
Это пагубная привычка детства от неё не каждому удаётся избавиться. Только если лечь в диспансер.
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8k
Вася 22 минуты назад
баба раза в два моложе старого му.дака.. ещё и сумки таскает
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501
bad-bubble Полчаса назад
Так это не Обама ссыт в лифтах?)
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7k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Как правило, это различного рода переселенцы, которым дали квартиру, выкупив его шалаш под дальнейшую застройку.
Люди дикари.
У нас в городе есть целый квартал, который превратили в гетто.
Переселенцы из аварийных домов, детдомовцы и прочие неблагополучные товарищи.
Новые дома, а уже ничего не работает.
Лифты обоссаны, исписаны, про домофон и говорить не приходится
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272
робт 49 минут назад
необычного тут только то, что обычно это приписывают малолеткам и бомжам, хотя на самом деле больше всего говна от таких вот жильцов
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573
Roman B 50 минут назад
Button похоже штатный спец по лифтофрикам
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5k
ваня панкин Час назад
мудаг, большой мудаг...
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1k
GUSAR Час назад
Выслать за 105-й километр!
Таким животным место только в лесу!
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11k
Михаил Карпов Час назад
"Любовь зла - полюбишь и КОЗЛА" )))
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32k
Alex 2 часа назад
Свиньи
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638
Алексей Саушкин 2 часа назад
Великовозрастный [мат]
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