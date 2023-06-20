В США массово перебрасывают военную технику в направлении границы с Мексикой

В связи с последним видео появилась еще одна версия происходящего. Военкор Рыбарь считает эти активности - прямой отсылкой к предстоящим выборам в США. Он сообщает, что комиссия в Палате представителей Конгресса СЩА несколько дней назад подала на рассмотрение новый законопроект, в котором просит, чтобы ответственность за все военные операции в Мексике была переложена на Южное командование ВС США (в настоящий момент этими делами ведает Северное командование).





"В качестве причины указывается «богатый опыт» Южного командования в борьбе с нелегальной наркоторговлей, а также указывается, что принятие подобного решения «исторически возвысит» Пентагон. Помимо «исторического возвышения» Пентагону обещают выделить дополнительное финансирование из средств Республиканской партии в размере 1,2 миллиарда долларов на булавки борьбу с наркоторговлей. Параллельно в социальных сетях республиканские сенаторы разной степени популистичности и сумасшествия как заведенные уже третий месяц рассказывают про необходимость вооруженного вторжения в Мексику для борьбы с картелями. Выглядит все при этом так, словно отдельным политическим деятелям США взбрело в голову легально занести на счета Пентагона крупную сумму в преддверии президентских выборов 2024 года. Странно, что в качестве мотива решили приплести наркокартели, а не вторжение инопланетян. Было бы более тематично", - сообщает Рыбарь.





В любом случае, ситуация интересная. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что не потерпит вторжения США в политическую жизнь его страны. ОН назвал недопустимым назвал предложение бывшего прокурора США Уильяма Барра и конгрессмена Дэна Креншоу об отправке военных в другие страны под предлогом борьбы с «террористическими наркокартелями».