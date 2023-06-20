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В США массово перебрасывают военную технику в направлении границы с Мексикой

В США массово перебрасывают военную технику в направлении границы с Мексикой

Автор:
20 июня 2023 11:01
Сообщество : Военное
Метки: Видео   Мексика   США   военное   граница с Мексикой   наркокартели   переброска техники   техника   учения   
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Есть предположение, что это подготовка к операции против наркокартелей в Мексике или предстоящая попытка "мягкого переворота". Байден и Пентагон пока хранят молчание.

В американских соцсетях множатся фото и видео с переброской военной техники - такую картину наблюдают во многих штатах США.


Технику перевозят железной дорогой и автодорогам. Местные жители замечают, что иногда грузы проходят через крупные города - происходящее очень удивляет и даже пугает американцев. Очевидцы сообщают, что во время прохождения тяжёлой техники в ряде городов военные глушат интернет.


Между тем, власти страны пока хранят молчание, и официальный Вашингтон пока никак не комментирует происходящее.


В ряде СМИ появились предположения о якобы готовящейся совместной с мексиканскими властями операции против наркокартелей, однако в манёврах заметили стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, а также большое количество вертолётов и беспилотников, и участие всей этой техники, а также систем ПРО как-то не вяжутся с этой версией.


Впрочем, есть также мнения о том, что это очередные учения США, которые проходят на базах Пендлтон, Коронадо и Мирамар уже 20 лет кряду.



В Мексике, кстати, также происходят массовые и необъяснимые перемещения войск.


В связи с последним видео появилась еще одна версия происходящего. Военкор Рыбарь считает эти активности - прямой отсылкой к предстоящим выборам в США. Он сообщает, что комиссия в Палате представителей Конгресса СЩА несколько дней назад подала на рассмотрение новый законопроект, в котором просит, чтобы ответственность за все военные операции в Мексике была переложена на Южное командование ВС США (в настоящий момент этими делами ведает Северное командование).


"В качестве причины указывается «богатый опыт» Южного командования в борьбе с нелегальной наркоторговлей, а также указывается, что принятие подобного решения «исторически возвысит» Пентагон. Помимо «исторического возвышения» Пентагону обещают выделить дополнительное финансирование из средств Республиканской партии в размере 1,2 миллиарда долларов на булавки борьбу с наркоторговлей. Параллельно в социальных сетях республиканские сенаторы разной степени популистичности и сумасшествия как заведенные уже третий месяц рассказывают про необходимость вооруженного вторжения в Мексику для борьбы с картелями. Выглядит все при этом так, словно отдельным политическим деятелям США взбрело в голову легально занести на счета Пентагона крупную сумму в преддверии президентских выборов 2024 года. Странно, что в качестве мотива решили приплести наркокартели, а не вторжение инопланетян. Было бы более тематично", - сообщает Рыбарь.


В любом случае, ситуация интересная. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что не потерпит вторжения США в политическую жизнь его страны. ОН назвал недопустимым назвал предложение бывшего прокурора США Уильяма Барра и конгрессмена Дэна Креншоу об отправке военных в другие страны под предлогом борьбы с «террористическими наркокартелями».

Источник:

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Метки: Видео   Мексика   США   военное   граница с Мексикой   наркокартели   переброска техники   техника   учения   
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29  комментариев
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74k
Максим 2 часа назад
или подготовка к посадке/убийству трампа и гражданской войне.. перебрасывают в южные штаты войска из лояльных демократам штатов.
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36k
russger Минуту назад
"в манёврах заметили стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit"

Говно, а не невидимки, если их заметили -_-
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1k
SmartCat101 7 минут назад
суверенность и независимрсть есть только у пиндосии а все остальные твари дрожащие!
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38k
Aleks 15 минут назад
"Мягкий госпереворот" с использованием бронетехники и авиации? Нуну...
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8k
Zhora 20 минут назад
Нужно помочь мексам устроить у себя майданчик ! Ну чтобы там "хто не скачет тот пиндос". А Лавров будет печеньки раздавать. А потом пиндосы введут войска в Мексику и будут вопить "вы не понимаете, это другое"
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8k
Роман Полчаса назад
За какой картель США будут? =)
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15k
banzai7 59 минут назад
Демократию везут.
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3k
Pioner76 Час назад
Обвинят Мексику производством ядерного оружия, ну а дальше сами знаете...
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4k
Денис Час назад
Опять отжимать у Мексики территорию будут.
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14k
Shtoppi 2 часа назад
снова пиндосские правители внимание местного населения от чего-то поважнее отвлекают этой движухой. видимо скоро в там очередная шиза начнется в стиле блм или еще чего похуже.
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3k
Капитошка 2 часа назад
хранят молчание.
*********
Пиндосы всегда молчат,когда замучивают говняшку.А потом уже лепят отмазки.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
2/3 Земного шарика..были бы счастливы..если бы в Пендостане началась Цветная революция с реками крови...как они любят делать за 1000-ти километров от своего гадюшника))
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13k
Kostick 2 часа назад
не хватает фоток конницы буденного))
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
У пиндосов на вооружении БТР 80?
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