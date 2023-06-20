В США массово перебрасывают военную технику в направлении границы с Мексикой

Есть предположение, что это подготовка к операции против наркокартелей в Мексике или предстоящая попытка "мягкого переворота". Байден и Пентагон пока хранят молчание.
В американских соцсетях множатся фото и видео с переброской военной техники - такую картину наблюдают во многих штатах США.
Источник:
Источник:
Технику перевозят железной дорогой и автодорогам. Местные жители замечают, что иногда грузы проходят через крупные города - происходящее очень удивляет и даже пугает американцев. Очевидцы сообщают, что во время прохождения тяжёлой техники в ряде городов военные глушат интернет.
Между тем, власти страны пока хранят молчание, и официальный Вашингтон пока никак не комментирует происходящее.
В ряде СМИ появились предположения о якобы готовящейся совместной с мексиканскими властями операции против наркокартелей, однако в манёврах заметили стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, а также большое количество вертолётов и беспилотников, и участие всей этой техники, а также систем ПРО как-то не вяжутся с этой версией.
Источник:
Источник:
Источник:
Впрочем, есть также мнения о том, что это очередные учения США, которые проходят на базах Пендлтон, Коронадо и Мирамар уже 20 лет кряду.
В Мексике, кстати, также происходят массовые и необъяснимые перемещения войск.
Источник:
В связи с последним видео появилась еще одна версия происходящего. Военкор Рыбарь считает эти активности - прямой отсылкой к предстоящим выборам в США. Он сообщает, что комиссия в Палате представителей Конгресса СЩА несколько дней назад подала на рассмотрение новый законопроект, в котором просит, чтобы ответственность за все военные операции в Мексике была переложена на Южное командование ВС США (в настоящий момент этими делами ведает Северное командование).
"В качестве причины указывается «богатый опыт» Южного командования в борьбе с нелегальной наркоторговлей, а также указывается, что принятие подобного решения «исторически возвысит» Пентагон. Помимо «исторического возвышения» Пентагону обещают выделить дополнительное финансирование из средств Республиканской партии в размере 1,2 миллиарда долларов на булавки борьбу с наркоторговлей. Параллельно в социальных сетях республиканские сенаторы разной степени популистичности и сумасшествия как заведенные уже третий месяц рассказывают про необходимость вооруженного вторжения в Мексику для борьбы с картелями. Выглядит все при этом так, словно отдельным политическим деятелям США взбрело в голову легально занести на счета Пентагона крупную сумму в преддверии президентских выборов 2024 года. Странно, что в качестве мотива решили приплести наркокартели, а не вторжение инопланетян. Было бы более тематично", - сообщает Рыбарь.
В любом случае, ситуация интересная. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что не потерпит вторжения США в политическую жизнь его страны. ОН назвал недопустимым назвал предложение бывшего прокурора США Уильяма Барра и конгрессмена Дэна Креншоу об отправке военных в другие страны под предлогом борьбы с «террористическими наркокартелями».
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Говно, а не невидимки, если их заметили -_-
*********
Пиндосы всегда молчат,когда замучивают говняшку.А потом уже лепят отмазки.
Попкорн их будем кушать у телевизоров и компов.