Супер медленная касса в продуктовом заставляет японцев снова ощутить себя живыми

Как сыграли на психологии японцев и смогли увеличить число покупок в супермаркете минимум на 10%. Очень интересный случай, который вряд ли сработал бы у нас, но прекрасно действует на японцев.
Слишком много стресса
Пока все остальные магазины бьются за тем, чтобы не было очередей, а все товары на кассе пропикивались за минуту, японский супермаркет пошел от обратного.
Он ввел сверхмедленую кассу, на которой принято не торопиться.
Все потому что на скоростной кассе обычно все в стрессе. Продавец так быстро пропикивает товары и бросает их на ленту, что нужно в панике успеть запихать все в пакеты, пока твои товары не смешались с покупками следующих покупателей.
Еще успеть расплатиться и получить чек, а еще лучше – проверить чек. Это две минуты, но максимально наполненные стрессом. Потому что японцем уже, наверное, чисто генетически не может себе позволить быть помехой для других людей в очереди.
Администрация супермаркета в Фукуоке просекла эту фишку и ввела в магазине самую медленную кассу, на которой можно копаться больше 20 минут. То есть делать все медленно в своим темпе, и поход в магазин – больше не стресс.
Кассиру запрещено в любой форме торопить клиентов, а рекомендовано медленно выдать сдачу, поочередно самому подать товары из рук в руки, чтобы медленно укладывать их пакеты. Он дружелюбно беседует и шутит в клиентам.
Японцам такое зашло на ура! Видимо, бедные все время ощущают давление в обществе и необходимость быть удобным. И за такие редкие возможности побыть собой хотя бы на кассе в магазине, без необходимость заботиться о других, для них почти как полноценный сеанс у психолога.
Случайное совершенное открытие
На самом деле в интервью программе Asahi TV администрация призналась, что изначально просто хотели открыть специальную кассу для инвалидов и пожилых, ведь их в Японии сейчас все больше и больше.
Но оказалось, что обслуживаться на медленной кассе хотят все. Люди хотят закупаться именно через такую кассу! Выручка магазина выросла на 10 процентов.
Очевидно, что как только супермаркеты дошли до почти 100% скорости и эффективности, они лишились любого налета человечности. И это «ломает» людей, быть постоянно винтиками и функцией, так что малейшее место, где тебя считают за человека, тут же становится в Японии хитом.
Хорошо, что придумали такую терапию, но у нас бы точно не прижилось. Человеком можно побыть за людей кассой же, запретов нет.
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