Супер медленная касса в продуктовом заставляет японцев снова ощутить себя живыми

Слишком много стресса

Пока все остальные магазины бьются за тем, чтобы не было очередей, а все товары на кассе пропикивались за минуту, японский супермаркет пошел от обратного.

Он ввел сверхмедленую кассу, на которой принято не торопиться.

Все потому что на скоростной кассе обычно все в стрессе. Продавец так быстро пропикивает товары и бросает их на ленту, что нужно в панике успеть запихать все в пакеты, пока твои товары не смешались с покупками следующих покупателей.