FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11694 поста • 1476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Супер медленная касса в продуктовом заставляет японцев снова ощутить себя живыми

Супер медленная касса в продуктовом заставляет японцев снова ощутить себя живыми

Автор:
18 июня 2024 08:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   в мире   люди   медленная касса   продуктовый магазин.   фото   
1318
5
1

Как сыграли на психологии японцев и смогли увеличить число покупок в супермаркете минимум на 10%. Очень интересный случай, который вряд ли сработал бы у нас, но прекрасно действует на японцев.

Слишком много стресса

Пока все остальные магазины бьются за тем, чтобы не было очередей, а все товары на кассе пропикивались за минуту, японский супермаркет пошел от обратного.

Он ввел сверхмедленую кассу, на которой принято не торопиться.

Все потому что на скоростной кассе обычно все в стрессе. Продавец так быстро пропикивает товары и бросает их на ленту, что нужно в панике успеть запихать все в пакеты, пока твои товары не смешались с покупками следующих покупателей.

Еще успеть расплатиться и получить чек, а еще лучше – проверить чек. Это две минуты, но максимально наполненные стрессом. Потому что японцем уже, наверное, чисто генетически не может себе позволить быть помехой для других людей в очереди.

Администрация супермаркета в Фукуоке просекла эту фишку и ввела в магазине самую медленную кассу, на которой можно копаться больше 20 минут. То есть делать все медленно в своим темпе, и поход в магазин – больше не стресс.

Кассиру запрещено в любой форме торопить клиентов, а рекомендовано медленно выдать сдачу, поочередно самому подать товары из рук в руки, чтобы медленно укладывать их пакеты. Он дружелюбно беседует и шутит в клиентам.

Японцам такое зашло на ура! Видимо, бедные все время ощущают давление в обществе и необходимость быть удобным. И за такие редкие возможности побыть собой хотя бы на кассе в магазине, без необходимость заботиться о других, для них почти как полноценный сеанс у психолога.

Случайное совершенное открытие

На самом деле в интервью программе Asahi TV администрация призналась, что изначально просто хотели открыть специальную кассу для инвалидов и пожилых, ведь их в Японии сейчас все больше и больше.

Но оказалось, что обслуживаться на медленной кассе хотят все. Люди хотят закупаться именно через такую кассу! Выручка магазина выросла на 10 процентов.

Очевидно, что как только супермаркеты дошли до почти 100% скорости и эффективности, они лишились любого налета человечности. И это «ломает» людей, быть постоянно винтиками и функцией, так что малейшее место, где тебя считают за человека, тут же становится в Японии хитом.

Хорошо, что придумали такую терапию, но у нас бы точно не прижилось. Человеком можно побыть за людей кассой же, запретов нет.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Япония   в мире   люди   медленная касса   продуктовый магазин.   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
SolomonA 2 часа назад
Так вот оно что! Оказывается соседний "Магнит" работает по японским технологиям! Там продавцы в этом плане сильно тренированные, особенно они "стараются" когда народ с работы идет - просто соревнование с улитками или черепахами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3533 поста (3340 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

804950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Люди из стали. Виктор Пономарёв
Люди из стали. Виктор Пономарёв
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Как правильно варить спагетти
Как правильно варить спагетти
Эту встречу с людьми Станислав запомнит надолго
Эту встречу с людьми Станислав запомнит надолго
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#факты#позитив#собака#дети#кино#Китай#конфликт
#в мире#люди#новости#забавно#США#Япония#Россия#машина#сарказм#Пёс
#животные#интересно#история#Москва#кошка#кот#задержание#рыба#Германия#полиция
Эту встречу с людьми Станислав запомнит надолго Эту встречу с людьми Станислав запомнит надолго 23 пары близнецов выпустились из одной школы 23 пары близнецов выпустились из одной школы Королю хот-догов запретили участвовать в соревнованиях после того, как он стал веганом Королю хот-догов запретили участвовать в соревнованиях после того, как он стал веганом Японцы готовятся к тому, что все утки исчезнут Японцы готовятся к тому, что все утки исчезнут Как не потратить ни иены за 36 лет Как не потратить ни иены за 36 лет "Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью "Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью

На что жалуетесь?

Вернуться