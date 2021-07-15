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"Хорошо быть кисою, хорошо - собакою": пьяный пассажир поезда помочился прямо в купе и лег досыпать

"Хорошо быть кисою, хорошо - собакою": пьяный пассажир поезда помочился прямо в купе и лег досыпать (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 июля 2021 08:46
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   купе   пассажир   поезд   скандал   справил нужду   
1476
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Телепродюсер Анна Мельник направлялась из Петербурга в Ярославль, когда увидела, как ее попутчик, абсолютно не стесняясь, написал в угол купе. Что вообще происходит в нашем мире?

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Метки: видео   купе   пассажир   поезд   скандал   справил нужду   
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28  комментариев
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1k
Гур Час назад
Вот не оправдываю мужика, но... человек бухой...спал...хер знает, что ему приснилось...Встал и поссал... Помните, в интернетах ходил рапорт летчика, которому в сапоги нассали? Вот тут так же...
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33k
Антон 15 минут назад
Кто-то ссыт, кто-то яйца на Красной площади гвоздями прибивает. Тоже наверное борцун с режимом.
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150k
Alf 19 минут назад
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−47
щебенка Полчаса назад
итог 20летнего правления дяди вовы
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42
Юденич Полчаса назад
Интересно, он дома также делает когда накидается? Просто встает и ссыт рядом с кроватью. Ему пить просто нельзя.
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11k
Вася 45 минут назад
Ссылка coub.com
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7k
Кенвуд 56 минут назад
Он и дома так на диване ссыт, наверное. Фу, скотобаза.
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14k
ВОВЧЕГ 59 минут назад
Лучше пусть лопнет моя совесть, чем мой мочевой пузырь-подумал этот мудак!
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23k
Батончик с маком Час назад
Ну хоть не курил
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1k
Viktor Час назад
А она так надеялась , а он не оправдал ее надежды .
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5
Константин Котов Час назад
Сосед снизу тормошит соседу с верхней полке:
- Мужчина проснитесь, вы обосрались.
- А я и не сплю.
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6k
КОСТЯН Час назад
Он бухой походу... толи ещё будет... он скоро какать захочет)
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10k
Голос Вселенной Час назад
Напомнило...

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2k
Meri Poppins Ufa Час назад
Это событие. Для - Сайт хорошего настроения. Прочитать заголовок в ходе завтрака, а тут еще в тв реклама ободка унитаза. Уффф'--фффф-брр
Весело день начинается.
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138k
InfoVoin 2 часа назад
Ну что сказать, ждём в следующих постах оргии зоофилов и некрофилов, коль решили до конца изгадить Фишки.
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