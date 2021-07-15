"Хорошо быть кисою, хорошо - собакою": пьяный пассажир поезда помочился прямо в купе и лег досыпать

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Телепродюсер Анна Мельник направлялась из Петербурга в Ярославль, когда увидела, как ее попутчик, абсолютно не стесняясь, написал в угол купе. Что вообще происходит в нашем мире?
В последнее время наблюдается какое-то небывалое нашествие "писающих мальчиков"! То упоротый пассажир в отместку за наказание напрудил прямо под сидение в салоне самолета, - то его последователь справил нужду в вагоне поезда, следующего из Сакнт-Петербурга в Ярославль. Судя по виду, товарищ слабо понимал, что он делает и на наводящие вопросы ответить не мог.
«Настоящая жесть! Из жизни маргиналов. Заплатила за купе с кондеем. В попутчиках оказался тихий молодой мужик. Но внешность обманчива. Он просто дремал, а потом внезапно проснулся и начал ссать прямо в купе! Да-да! Справлять нужду! Я впала в прострацию — но все же выхватила телефон и сняла непотребство», - написала журналист на своей странице в Фейсбук. Что ж, страна должна знать своих героев в лицо!
Пассажирка, ставшая свидетельницей инцидента, обратилась к начальнику поезда. На ближайшей станции Бологое мужчину высадили из вагона, а женщину из мокрого купе переселили в соседнее, с более адекватными попутчиками.
Кстати, Анну изрядно удивили комментарии к статье об инциденте, которую выпустило издание "Фонтанка" - сочувствующие напали на женщину, обвинив ее в бесчеловечности. Дескать, ну пописал мужик в купе - было бы из-за чего скандал поднимать?!
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