"Хорошо быть кисою, хорошо - собакою": пьяный пассажир поезда помочился прямо в купе и лег досыпать

«Настоящая жесть! Из жизни маргиналов. Заплатила за купе с кондеем. В попутчиках оказался тихий молодой мужик. Но внешность обманчива. Он просто дремал, а потом внезапно проснулся и начал ссать прямо в купе! Да-да! Справлять нужду! Я впала в прострацию — но все же выхватила телефон и сняла непотребство», - написала журналист на своей странице в Фейсбук. Что ж, страна должна знать своих героев в лицо!

2021-07-15T08:46:50+03:00