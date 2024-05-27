Неудачное начало прогулки мужчины

1476
1
1
Камера наблюдения запечатлела мужчину, для которого выход на прогулку чуть не закончился в больнице.
Для некоторых людей каждый выход из дома это буквально игра со смертью.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неприятный сюрприз для мужчины, тренировавшегося на беговой дорожке
- Одна из причин не жарить шашлык на балконе
- Не кладите ноутбук на столик в самолёте
- Парень засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк
- Неприятное знакомство: владелец участка против улья
Новости партнёров
реклама