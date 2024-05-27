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Неудачное начало прогулки мужчины

Неудачное начало прогулки мужчины

Автор:
27 мая 2024 09:04
Метки: Видео   в мире   люди   мужчина   неудача   фейл   
1476
1
1

Камера наблюдения запечатлела мужчину, для которого выход на прогулку чуть не закончился в больнице.

Для некоторых людей каждый выход из дома это буквально игра со смертью.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   люди   мужчина   неудача   фейл   
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11  комментариев
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3k
Сергей Час назад
Я думал, что жирняшка ногой его ещё пнёт.
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Искандер 3 минуты назад
Бл.., на ровном месте! Остальные почему-то добрались "по-человечески!
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Тимур 10 минут назад
Капец, всё-таки жирные, даже собака.
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Killa 13 минут назад
Жирная: A you OK?
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17k
Alex 18 минут назад
Ступеньки капец опасные, их же не видно нифига, в один цвет всё покрасили.
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2k
Мария Коненкова Полчаса назад
Надо было пнуть от души, чтоб не баламутил женщин из-за такой фигни. Футболист явно. Корчится он...
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6k
BirdTalk Полчаса назад
Осталось его добить.
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2k
Провокатор 58 минут назад
Крыло по КАСКО будет делать или постесняется?
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30k
Егор Час назад
Мужик футболистом был, наверное.
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