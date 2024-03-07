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Необычный ресторан-тюрьма в Кувейте

Необычный ресторан-тюрьма в Кувейте

Автор:
07 марта 2024 12:30
Метки: Видео   в мире   интересно   кувейт   необычно   ресторан   тюрьма   
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В Кувейте есть ресторан для людей, которым хочется немного тюремной романтики. В заведении находятся уютные камеры со столиками, а официанты ходят по залу в оранжевых робах.

Ресторан-тюрьма CELL #9 в Кувейте. Чего только не придумают!

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Метки: Видео   в мире   интересно   кувейт   необычно   ресторан   тюрьма   
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4  комментария
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Да ну, придумают. Вроде первым для туристов стал Алькатрас. Там по желанию можно было не только перекусить, но и переночевать. Только в чем смысл?
Ладно, Алькатрас место легендарное, может смысл и есть. Но пойти в пародию на тюрьму, чтобы поесть за решеткой?
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6k
Дмитрий 4 минуты назад
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2k
alex 57 минут назад
если тюрьма, то по науке дожно быть. баланду им, нефик изыски всякие
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