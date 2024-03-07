Необычный ресторан-тюрьма в Кувейте

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В Кувейте есть ресторан для людей, которым хочется немного тюремной романтики. В заведении находятся уютные камеры со столиками, а официанты ходят по залу в оранжевых робах.
Ресторан-тюрьма CELL #9 в Кувейте. Чего только не придумают!
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Ладно, Алькатрас место легендарное, может смысл и есть. Но пойти в пародию на тюрьму, чтобы поесть за решеткой?