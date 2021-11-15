Досадная оплошность официантки

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В сети набирает популярность видео с женщиной, работающей официанткой. Она немного переоценила свои возможности, когда укладывала тарелки с едой на поднос и пустила труды поваров на смарку.
Камера видеонаблюдения на кухне ресторана сняла её неудачу.
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Знатно влетела на деньги. Рестораны часто возлагают ответственность за такое на сотрудника. Да и ставить поднос на урну? Так себе санитария.