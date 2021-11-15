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Досадная оплошность официантки

Досадная оплошность официантки (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 12:15
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   неудача   официантка   ресторан   фейл   
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В сети набирает популярность видео с женщиной, работающей официанткой. Она немного переоценила свои возможности, когда укладывала тарелки с едой на поднос и пустила труды поваров на смарку.
Камера видеонаблюдения на кухне ресторана сняла её неудачу.

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Метки: в мире   видео   неудача   официантка   ресторан   фейл   
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12  комментариев
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4k
Максим 55 минут назад
Бери ношу по себе (с)
Знатно влетела на деньги. Рестораны часто возлагают ответственность за такое на сотрудника. Да и ставить поднос на урну? Так себе санитария.
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1k
Леопольд Дарвин 10 минут назад
Делов-то - на пять минут: обратно по тарелкам разложить.
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1k
jug 14 минут назад
Судя по уровню "ресторана", боюсь, что она всю еду из мусорки достанет и разложит по тарелкам.
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2k
Alex 16 минут назад
Офигенная новость
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11k
Василий Сургайло 16 минут назад
Там походу такое хрючево, что можно подавать и в ведре том)))
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36k
Alex Полчаса назад
Видимо качество еды такое )))
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17k
DeniZZka Полчаса назад
Вот умница. После того, как поставила поднос на мусорную корзину, этим тарелкам там самое место.
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20k
Ego sum qui sum 48 минут назад
Когда то это была шутка, а теперь из этого и правда делают новости и посты.

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12k
Енот Полиграфович 52 минуты назад
Это что за "обрыгаловка"? С каких это пор ублюдошные заведения стали называть ресторанами? Поставила на помойное ведро и составляет тарелки! Так...бл..еще вторым рядом ставит! Это бл..вообще пи..ц! Там что, свиней разводят? Название хоть бы указали, что бы обходить эту клоаку подальше.
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