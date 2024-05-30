Огненное шоу в ресторане пошло не по плану

Чтобы привлечь своего клиента, некоторые заведения идут на риск. Чаще всего этот риск оправдан, и тогда заведение ждет успех. Но иногда все идет совсем не по плану. Как произошло в этом видео.

В одном из ресторанов решили устроить эффектное шоу, в котором прямо при посетителях готовят блюдо на открытом огне. Работники так сильно хотели впечатлить гостей, что сильно перестарались с огнем, очевидно забыв про системы пожаротушения. А они, в свою очередь, были неумолимы и просто залили все это безобразие водой.