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Огненное шоу в ресторане пошло не по плану

Огненное шоу в ресторане пошло не по плану

Автор:
30 мая 2024 08:28
Метки: Видео   в мире   люди   огонь   ресторан   фейл   шоу   
1620
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Сотрудники ресторана решили впечатлить посетителей небольшим шоу с огнём. Однако они немного перестарались.

Чтобы привлечь своего клиента, некоторые заведения идут на риск. Чаще всего этот риск оправдан, и тогда заведение ждет успех. Но иногда все идет совсем не по плану. Как произошло в этом видео.

В одном из ресторанов решили устроить эффектное шоу, в котором прямо при посетителях готовят блюдо на открытом огне. Работники так сильно хотели впечатлить гостей, что сильно перестарались с огнем, очевидно забыв про системы пожаротушения. А они, в свою очередь, были неумолимы и просто залили все это безобразие водой.

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Метки: Видео   в мире   люди   огонь   ресторан   фейл   шоу   
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3  комментария
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vasilykopkov Полчаса назад
А кто сказал, что не по плану?
Похоже он именно этого и добивался.
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Victor 37 минут назад
парень к успеху шел
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Dobriy drug
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