FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 205 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Нейротворчество
Какая гадость эта ваша динамическая типизация!⁠⁠

Какая гадость эта ваша динамическая типизация!⁠⁠

Автор:
13 июня 2024 07:35
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Ипполит   Нейросеть   Программист   Юмор   или с легким паром   ирония судьбы   кино   озвучка   программирование   
1271
1
1

Знаменитый монолог из "Иронии судьбы, или с легким паром!" немного изменили и сделали Ипполита разработчиком. Для этого автор ролика Egor Wexler добавил к оригинальной звуковой дорожке еще одну, созданную нейросетью.

"Питоню на программировании".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Видео   Ипполит   Нейросеть   Программист   Юмор   или с легким паром   ирония судьбы   кино   озвучка   программирование   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Гомерчик Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Максим Полчаса назад
Мне всегда казалось, что "разработчик" - это не человек, а контора, где работают программисты. Ну типа юрлицо, организация. А человек - это "программист".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Бендер Родригес 40 минут назад
Web на C, это CGI!!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−3
3k
Звёздный странник Час назад
Интересно, как бы звучали фильмы озвученные Гоблином, но только с оригинальными голосами актёров, а не голосом Пучкова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3281 пост (3167 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

984368



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Аральское море восстаёт из мёртвых: почему стали чаще говорить о возвращении вод?
Аральское море восстаёт из мёртвых: почему стали чаще говорить о возвращении вод?
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Где советские люди прятали деньги и в чем хранили сбережения
Где советские люди прятали деньги и в чем хранили сбережения
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#аварии#конфликт#Прикол#кино#КИтай#сарказм#эмоция
#в мире#автомир#ДТП#авто аварии#интересно#США#забавно#Автовсячина#улыбнуло#маразм
#машина#автомобили#Юмор#животные#дети#кот#фильм#позитив#кошка#тюрьма
Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото) Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото) Если бы герои известных фильмов и мультфильмов решили отдохнуть на даче в России Если бы герои известных фильмов и мультфильмов решили отдохнуть на даче в России Реакция Райана Гослинга на победу песни стала мемом Реакция Райана Гослинга на победу песни стала мемом Как с помощью крышки унитаза и нейросети снять собственный фильм Как с помощью крышки унитаза и нейросети снять собственный фильм Самые популярные переводчики фильмов 80-х и 90-х Самые популярные переводчики фильмов 80-х и 90-х О чём индийская версия советской "Иронии судьбы"? О чём индийская версия советской "Иронии судьбы"?

На что жалуетесь?

Вернуться