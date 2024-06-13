Какая гадость эта ваша динамическая типизация!⁠⁠

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Знаменитый монолог из "Иронии судьбы, или с легким паром!" немного изменили и сделали Ипполита разработчиком. Для этого автор ролика Egor Wexler добавил к оригинальной звуковой дорожке еще одну, созданную нейросетью.
"Питоню на программировании".
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Метки: Видео Ипполит Нейросеть Программист Юмор или с легким паром ирония судьбы кино озвучка программирование
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Просто интересно, если гоблинские реплики наложить на оригинальные голоса, как это воспримется?
Любой эксперимент интересен своим результатом.