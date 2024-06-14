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Нейросеть "оживила" известные мемы

Нейросеть "оживила" известные мемы

Автор:
14 июня 2024 09:41
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Мемы   Нейросеть   в мире   интересно   мем   
2468
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Пользователи сети вдохнули новую жизнь в несколько хорошо известных мемов. Ошибки видны невооруженным глазом, но результат всё равно впечатляет.

Не за горами день, когда все важные фотографии можно будет "оживить" без ошибок и замены лиц.

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Метки: Видео   Мемы   Нейросеть   в мире   интересно   мем   
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7  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
а вот свидетеля и собачку мы уже никогда не оживим(((
они уже не классика, они уже легенды.
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3k
Pioner76 19 минут назад
За свидетеля всегда лайк.
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18k
Majul Полчаса назад
Отвратительно. Все "видео" максимально неестественно.
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45k
SinigamiRuuk 44 минуты назад
Что ты сделала с Пикардом сволочь!
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19k
seller-k Час назад
Доиграемся с нейросетями, ничего родного не останется

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42k
АнтонПолднев 2 часа назад
Нейросеть "оживила" известные мемыПосмотреть
Нейросеть "оживила" известные мемы
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Себастьян Перейра
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