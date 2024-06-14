Нейросеть "оживила" известные мемы

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Пользователи сети вдохнули новую жизнь в несколько хорошо известных мемов. Ошибки видны невооруженным глазом, но результат всё равно впечатляет.
Не за горами день, когда все важные фотографии можно будет "оживить" без ошибок и замены лиц.
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они уже не классика, они уже легенды.