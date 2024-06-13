Нейросеть сгенерировала песню из имён таксистов

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Пользователь сети с помощью нейросети создал необычный музыкальный трек из экзотических и не очень имён таксистов.
Песня, в которой весь текст — это имена иностранных и не только специалистов.
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Дауж, имена.. Писец абу капец какой-то.