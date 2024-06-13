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Нейросеть сгенерировала песню из имён таксистов

Нейросеть сгенерировала песню из имён таксистов

Автор:
13 июня 2024 13:53
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросеть   Таксист   имя   песня   трек   
1365
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Пользователь сети с помощью нейросети создал необычный музыкальный трек из экзотических и не очень имён таксистов.

Песня, в которой весь текст — это имена иностранных и не только специалистов.

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Метки: Видео   Нейросеть   Таксист   имя   песня   трек   
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8  комментариев
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56k
Aleksandr Час назад
Бобир, kurwa!
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15k
..: Атеист :.. 39 минут назад
Аббасали бекон?)) фуу..
Дауж, имена.. Писец абу капец какой-то.
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278
Александр Вьюшков 48 минут назад
Мастурбек не срифмовался?
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1k
Андрей Граф 59 минут назад
фу мля, рожи чурбанские противные
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2k
дмитрий викторович 2 часа назад
Коротковата песенка.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3028 постов (2965 в горячем)

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