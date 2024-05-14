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Очаровательная азиатская леопардовая кошка

Очаровательная азиатская леопардовая кошка

Автор:
14 мая 2024 07:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   азиатская леопардовая кошка   животные   интересно   кошка   милота   
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Знакомьтесь, азиатская леопардовая кошка. В дикой природе она хорошо себя чувствуют как в хвойных и тропических лесах, так и в горах и саваннах. Кошка отличный пловец, но в воду залезает редко.

На свете существует множество интересных и необычных пород кошек. Персидская, сафари, манчкин и многие другие. Перед вами азиатская леопардовая кошка.

Только посмотрите на эту необычную красавицу! Это одна из самых удивительных представителей диких кошачьих. Вот только приручить ее не так просто, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на свое очарование, она очень осторожная и скрытная. Поэтому для всех тех, кто хочет завести такую пушистую, нужно быть готовым к долгим тренировкам с самого раннего возраста котёнка.

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Метки: Видео   азиатская леопардовая кошка   животные   интересно   кошка   милота   
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Forestdude
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