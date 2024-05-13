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Сообщество Без кота и жизнь не та 2370 постов • 516 подписчиков подписаться
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Когда жена не разрешает завести кошечку

Когда жена не разрешает завести кошечку

Автор:
13 мая 2024 10:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   выставка   животные   забавно   кот   кошка   милота   
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В TikTok завирусилось видео белорусского мужчины, которому семья не разрешает завести кошечку, поэтому вынужден тайно ходить на выставки кошек и любоваться ими там.

«Меня выкинут из дома, если я заведу кошечку»


Теперь все комментарии под его роликами усыпаны требованиями разрешения на кошечку от его жены.

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Метки: Видео   выставка   животные   забавно   кот   кошка   милота   
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18  комментариев
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Каблук....)))
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20k
banzai7 4 минуты назад
Мне тоже нельзя.
Однажды принёс домой молодую кошку. Она пробыла у нас ночь, а на утро у жены началась аллергия. Пришлось отнести кошку назад, ведь с женой я знакОм дольше.
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620
Пчёл 10 минут назад
В вашем доме нет кота? Кого ж вы любите тогда?!
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620
Пчёл 10 минут назад
Без кота и жизнь не та!..
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16k
Типа граф 12 минут назад
Если не разрешают завести кота , то заведи мышей .
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620
Пчёл 12 минут назад
У меня та же ситуация.
Кошка Муся прожила у нас почти 20 лет и умерла. После этого жена не хочет больше заводить кошку - больно, говорит, будет расставаться, когда и ей придёт время уйти. А я не могу без шерстяного чуда. Приходишь домой, а тебя встречает комок шерсти любимой. Просыпаешься, а она рядом с тобой лежит и мурлычет...
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6k
Станислав Полчаса назад
наднях принес домой месячного котенка, смесь норвежского лесного кота и сибирской кошки. Жена ввижит от восторга, она еще не представляет, что вычесать придется не одну шубу =)
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305
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Мужик хочет киску
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153
Leo 38 минут назад
Хата скорее всего не его, вот и слушает жену что делать а что нет...
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20k
speaktr-st 46 минут назад
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40k
russger 54 минуты назад
Ну тут либо постанова для тиктока, либо этот недомужик эпический каблучище
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43k
Example 6.2.6 Час назад
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5k
slesarnick Час назад
Можно посоветовать мужчине завести мышей. Если жена боится, запрет на котика будет снят.
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34k
Slonyash Час назад
Да ну, как дома и без кошки! Без кошки дом - просто жилище!
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750
DuckTales 2 часа назад
Да на хрен такую жену !
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2k
max 2 часа назад
Когда жена на 20 лет старше.
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9k
Alex 2 часа назад
Братан, выгоняй нахер такую жену )
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3429 постов (3054 в горячем)

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