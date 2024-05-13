Когда жена не разрешает завести кошечку

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В TikTok завирусилось видео белорусского мужчины, которому семья не разрешает завести кошечку, поэтому вынужден тайно ходить на выставки кошек и любоваться ими там.
«Меня выкинут из дома, если я заведу кошечку»
Теперь все комментарии под его роликами усыпаны требованиями разрешения на кошечку от его жены.
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Однажды принёс домой молодую кошку. Она пробыла у нас ночь, а на утро у жены началась аллергия. Пришлось отнести кошку назад, ведь с женой я знакОм дольше.
Кошка Муся прожила у нас почти 20 лет и умерла. После этого жена не хочет больше заводить кошку - больно, говорит, будет расставаться, когда и ей придёт время уйти. А я не могу без шерстяного чуда. Приходишь домой, а тебя встречает комок шерсти любимой. Просыпаешься, а она рядом с тобой лежит и мурлычет...
И в мире было бы больше добра .