Кошка подружилась с осиротевшим носорогом и взяла его под опеку

Браконьеры убили мать носорога, и справиться с потерей ей помогает кошка.
Маленькая Джамиля (Jamila) стала сиротой из-за браконьеров: они убили ее мать. К счастью, детеныша вовремя обнаружили сотрудники реабилитационного центра The Rhino Orphanage (ЮАР) и забрали ее к себе.
В приюте Джамилю пришлось выкармливать из бутылочки и круглосуточно следить за ее состоянием. Джамиле было очень сложно справиться с потерей матери, она постоянно тосковала. Но помощь пришла оттуда, откуда ее никто не ждал: под опеку малышку взяла кошка.
Эта рыжая красотка Мьюи (Mewie) живет в приюте давно, и она прекрасно знакома со всеми подопечными. Но по какой-то причине Джамиля ей особенно понравилась. Они стали вместе спать, обедать и играть. Несмотря на разницу в размерах, пушистая подружка повсюду сопровождала носорожку.
Мьюи помогла Джамиле чувствовать себя в безопасности. Однако эта дружба не будет бесконечной, ведь когда Джамиля подрастет, ее выпустят в дикую природу, где малышке придется учиться жить с другими носорогами. Так что сотрудникам парка в таких случаях остается только одно: наблюдать и наслаждаться, как друзья проводят время вместе, спят, играют и прячутся друг от друга в траве.
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