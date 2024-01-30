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Кошка подружилась с осиротевшим носорогом и взяла его под опеку

Кошка подружилась с осиротевшим носорогом и взяла его под опеку

Автор:
30 января 2024 09:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Джамиля   дружба   животные   кошка   милота   носорог   фото   
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Браконьеры убили мать носорога, и справиться с потерей ей помогает кошка.

Маленькая Джамиля (Jamila) стала сиротой из-за браконьеров: они убили ее мать. К счастью, детеныша вовремя обнаружили сотрудники реабилитационного центра The Rhino Orphanage (ЮАР) и забрали ее к себе.

В приюте Джамилю пришлось выкармливать из бутылочки и круглосуточно следить за ее состоянием. Джамиле было очень сложно справиться с потерей матери, она постоянно тосковала. Но помощь пришла оттуда, откуда ее никто не ждал: под опеку малышку взяла кошка.

Эта рыжая красотка Мьюи (Mewie) живет в приюте давно, и она прекрасно знакома со всеми подопечными. Но по какой-то причине Джамиля ей особенно понравилась. Они стали вместе спать, обедать и играть. Несмотря на разницу в размерах, пушистая подружка повсюду сопровождала носорожку.

Мьюи помогла Джамиле чувствовать себя в безопасности. Однако эта дружба не будет бесконечной, ведь когда Джамиля подрастет, ее выпустят в дикую природу, где малышке придется учиться жить с другими носорогами. Так что сотрудникам парка в таких случаях остается только одно: наблюдать и наслаждаться, как друзья проводят время вместе, спят, играют и прячутся друг от друга в траве.



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Метки: Видео   Джамиля   дружба   животные   кошка   милота   носорог   фото   
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1  комментарий
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котегRUS 49 минут назад
носорожка сам как котенок..))
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