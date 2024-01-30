Кошка подружилась с осиротевшим носорогом и взяла его под опеку

В приюте Джамилю пришлось выкармливать из бутылочки и круглосуточно следить за ее состоянием. Джамиле было очень сложно справиться с потерей матери, она постоянно тосковала. Но помощь пришла оттуда, откуда ее никто не ждал: под опеку малышку взяла кошка.

Эта рыжая красотка Мьюи (Mewie) живет в приюте давно, и она прекрасно знакома со всеми подопечными. Но по какой-то причине Джамиля ей особенно понравилась. Они стали вместе спать, обедать и играть. Несмотря на разницу в размерах, пушистая подружка повсюду сопровождала носорожку.