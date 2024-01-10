Сибиряк проложил на балкон мостик для белок

7 лет назад житель Омска Евгений Морозов заметил из окон квартиры на втором этаже двух белок на елке. Наскоро сколотил кормушку и даже построил мостик от елки до балкона - в ответ лесные гости стали ходить к 37-летнему мужчине столоваться. Кошка Евгения была в шоке, но вскоре привыкла к мини-зоопарку.
7 лет назад Евгений и его девушка затеяли ремонт на балконе второго этажа: выкинули хлам, постелили покрытие, поставили стулья. Утром мужчина с наслаждением пил кофе на обновленном балкончике, как вдруг заметил двух белочек на елке напротив. Наскоро сколотил им кормушку, насыпал в нее семечки, кедровые орехи. Белки не заставили себя долго ждать.
- Мой дом во дворе на улице Заозерной в Омске, дальше сразу лес аграрного университета, поэтому столько живности. Белочки заметили угощение, стали прыгать на перила балкона с веток. Но я переживал, чтобы не ушиблись, и сделал им мостик. У них чуйка на кормушки: придя сюда однажды, стали появляться тут каждый день, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Морозов.
Животные вскоре привели еще одну подружку - она не боялась есть даже с рук. Вскоре балкон Евгения стал настоящим зоопарком: в столовую слетались городские синички и воробьи, лесные зяблики и зеленушки, поползни, дятлы и снегири. Даже ястребы залетали во время охоты на мелких птичек!
- Для птиц я оставил общий лоток, только накрыл его крышкой от голубей, а для белок поставил отдельную кормушку. За 7 лет балкон пережил пару ремонтов, несколько кормушек и несколько мостиков на ель. Их не белки ломали, а ураганы, которые иногда у нас тут бушуют, - объясняет Евгений.
Кошка Буся сперва была в шоке от гостей на балконе. Однажды пыталась поймать белок, выскочила на балкон и забралась по мостику на елку! Полдня ее оттуда снимали. После этого Евгений посадил Бусю на шлейку и следит, чтобы не выскочила на балкон. Ей разрешено наблюдать за белочками через стекло. Лесные гости уже привыкли к смотрительнице и прямо под носом у нее неспешно растаскивают еду.
- Одна белочка даже ходила беременная - пузатая, смешная. Потом разродилась и вернулась уже худая за кормом для деток, - вспоминает Евгений.
- Соседи в восторге: постоянно спрашивают про белочек, передают шишки и кедровые орешки. Но на самом деле лучше всего белки едят обычные семечки. Хотя мы стараемся разнообразить рацион: кладем яблоки, финики, фруктовые косточки, крекеры... На бюджете не сказывается, да я даже не считаю - получаю от этого столько удовольствия, что деньгами не измерить.
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