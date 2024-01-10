Сибиряк проложил на балкон мостик для белок

Кошка Буся сперва была в шоке от гостей на балконе. Однажды пыталась поймать белок, выскочила на балкон и забралась по мостику на елку! Полдня ее оттуда снимали. После этого Евгений посадил Бусю на шлейку и следит, чтобы не выскочила на балкон. Ей разрешено наблюдать за белочками через стекло. Лесные гости уже привыкли к смотрительнице и прямо под носом у нее неспешно растаскивают еду.