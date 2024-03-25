Кошка попыталась сорвать свадьбу

Котенок вторгся на свадьбу американцев Кары и Мэтта и во время церемонии сорвал свадебную клятву супруга. Малыш так громко мяукал, что обратил на себя внимание всех.
«Все гости в этот момент начали смеяться. Это было самое яркое событие вечера», — вспоминает Кара.
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Женщина признается, они с супругом обожают кошек, поэтому такое эффектное появление животного на свадьбе стало настоящей изюминкой. Более того, Кара с мужем решили приютить кошку, которую назвали Дейзи.
«Она самая ласковая кошка и больше всего на свете любит проводить день, свернувшись калачиком в наших свитерах», — рассказала женщина.
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Пост с котиками
Добрый пост
А тут добрый пост про спасение котика, Лайк