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Кошка попыталась сорвать свадьбу

Кошка попыталась сорвать свадьбу

Автор:
25 марта 2024 11:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   котенок   кошка   милота   позитив   свадьба   
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Котенок вторгся на свадьбу американцев Кары и Мэтта и во время церемонии сорвал свадебную клятву супруга. Малыш так громко мяукал, что обратил на себя внимание всех.

«Все гости в этот момент начали смеяться. Это было самое яркое событие вечера», — вспоминает Кара.


Женщина признается, они с супругом обожают кошек, поэтому такое эффектное появление животного на свадьбе стало настоящей изюминкой. Более того, Кара с мужем решили приютить кошку, которую назвали Дейзи.

«Она самая ласковая кошка и больше всего на свете любит проводить день, свернувшись калачиком в наших свитерах», — рассказала женщина.

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Метки: Видео   животные   котенок   кошка   милота   позитив   свадьба   
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1  комментарий
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surgy 10 минут назад
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Пост с котиками
Добрый пост

А тут добрый пост про спасение котика, Лайк
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3463 поста (3297 в горячем)

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