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У ослепшего пса появился новый и надежный друг

У ослепшего пса появился новый и надежный друг (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 08:29
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   жизнь   интересно   милота   поводырь   собака   собаки   
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Хозяйка ослепшего в результате глаукомы золотистого ретривера по кличке Тао недавно познакомила его со щенком Око. Они сразу поладили и теперь щенок помогает своему взрослому товарищу ориентироваться в мире.

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Метки: видео   животные   жизнь   интересно   милота   поводырь   собака   собаки   
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Нескучный сад Полчаса назад
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