У ослепшего пса появился новый и надежный друг

Хозяйка ослепшего в результате глаукомы золотистого ретривера по кличке Тао недавно познакомила его со щенком Око. Они сразу поладили и теперь щенок помогает своему взрослому товарищу ориентироваться в мире.
Мелани Джексон, владелица ослепшего 11-летнего золотистого ретривера по кличке Тао, проживающая в городе Шептон-Маллет (графство Сомерсет, Британия), недавно принесла домой 2-месячного щенка — Око, который стал другом и поводырём четвероногому соплеменнику.
Со слов хозяйки животных, Тао в прошлом году из-за глаукомы потерял зрение, что побудило её завести ему друга. Око познакомили с Тао, когда ему было всего восемь недель и у них сразу же сложились хорошие отношения.
«Слепой пёс бегает за щенком повсюду и они спят рядом друг с другом. Мы находимся в процессе обучения Тао, чтобы он следовал за Око и не оказался на пути какой-либо опасности», - рассказала Мелани Джексон.
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