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Инстабабка: Надежда Бабкина выступила со своей версией песни "За деньги да"

Инстабабка: Надежда Бабкина выступила со своей версией песни "За деньги да"

Автор:
24 апреля 2024 10:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Кавер   Надежда Бабкина   Россия   инстасамка   люди   
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Советская и российская певица Надежда Бабкина исполнила кавер на песню "За деньги да" скандальной блогерши Инстасамки.

"За гусли да" в русском народном стиле.

Источник:

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Метки: Видео   Кавер   Надежда Бабкина   Россия   инстасамка   люди   
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6  комментариев
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575
Ви Час назад
Мне казалось что Бабкина самая богатая певичка. Это ж сколько ей эта самка заплатила, за продвижение тренда...
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903
skorpin 19 минут назад
Почему у эстрадных старух крышу сносит , вроде жизнь прожили а толку ?
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20k
Голос Вселенной 42 минуты назад
Какой пи*дец! И за каким я зашёл в эту тему........................
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5k
Pechenegiatakuyt 53 минуты назад
К сожалению старость пришла одна...
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49
Бывалый Трус 58 минут назад
Она же Бабкина. Должна петь: "За бабки, на."
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 59 минут назад
дура бл., прогнулась под сатанистов
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2975 постов (2911 в горячем)

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