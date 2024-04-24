Инстабабка: Надежда Бабкина выступила со своей версией песни "За деньги да"

1020
1
1
Советская и российская певица Надежда Бабкина исполнила кавер на песню "За деньги да" скандальной блогерши Инстасамки.
"За гусли да" в русском народном стиле.
Источник:
Ссылки по теме:
- Доставщик воды подпортил день жителям дома
- Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки
- Жители дома устроили небольшую свалку из-за заклинившей дверцы мусоропровода
- Смыли копоть пожаров: огнеборца провожают на пенсию
- Женщина пожалела, что купила кран с водонагревателем
Метки: Видео Кавер Надежда Бабкина Россия инстасамка люди
Новости партнёров
реклама