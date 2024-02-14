Доставщик воды подпортил день жителям дома

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Камера наблюдения в Уфе запечатлела доставщика воды, который сначала делает, а только потом думает. Мужчина вылил из бутылки остатки воды перед лестницей и отправился дальше.
Вода замёрзла и подпортила жизнь местным жителям.
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