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Доставщик воды подпортил день жителям дома

Доставщик воды подпортил день жителям дома

Автор:
14 февраля 2024 14:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   УФА   доставщик   лужа   люди   лёд   
2465
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Камера наблюдения в Уфе запечатлела доставщика воды, который сначала делает, а только потом думает. Мужчина вылил из бутылки остатки воды перед лестницей и отправился дальше.

Вода замёрзла и подпортила жизнь местным жителям.

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Метки: Видео   Россия   УФА   доставщик   лужа   люди   лёд   
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22  комментария
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6k
pinbalist 2 часа назад
Есть мнение, что у доставщика мозгов хватает только для того, чтобы отличить осла от овцы.
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25k
Slawa49 3 минуты назад
а у чурок курьеров есть чем думать??
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11k
Алексей 15 минут назад
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24k
hebpat 16 минут назад
я бы отпи.здил за такое, хотя достаточно мирный человек
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2k
Ал 19 минут назад
А вот последний похоже травмировался и если смотрел это видео, то вполне может найти этого представителя ныне запрещенных меньшинств и потребовать компенсации
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6k
sumrаknn 24 минуты назад
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11k
BarOb 45 минут назад
Видно же не специально, просто дурачёк
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15k
Объект реальности 46 минут назад
Есть мнение, что это терракт.
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28k
Lehoia Час назад
Все потому, что этот чуркобес лед видел в своем ауле только в холодильнике у своего бая. И причинно-следственные связи, в обдолбанной насваем голове- не образуются.
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39k
Александр Час назад
Вот яркий пример как отсутствие мозгов у нисших представителей рода человеческого приводит к нехорошим последствиям.
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397
Пчёл Lehoia 20 минут назад
Я согласен с этим утверждением на все 100%! Но тогда как же ваш дефис?! Он должен быть тире и выделен с обеих сторон пробелами.
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397
Пчёл Александр 20 минут назад
Типичная реакция безграмотного быдла. "Мы же не на экзамене..."
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9k
Бритва Час назад
раньше подобные сюжеты были в каком-нибудь городке, а теперь провоцируют на агрессию
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637
Funny Час назад
Голой жопой посадить и пусть сидит пока не высушит до асфальта
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6k
Babangdida Час назад
В СУД!
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