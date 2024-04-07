Традиционные ценности? Инстасамку показали по федеральному каналу

В конце 2023 года организаторы Российской национальной музыкальной премии "Виктория" объявили песню Инстасамки "За деньги - да" танцевальным хитом года. Финалистов музыкальной премии «Виктория-2024» выбирали из более 640 произведений и проектов путем закрытого голосования членов Академии российской музыки. Судя по всему, свой выбор они остановили на Инстасамке.

Кроме неё танцевальными хитами признали другие пять песен: "Мимо меня", "Джунгли зовут", "Плохая Девочка", "Позови" и "Мне так повезло".