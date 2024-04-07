Традиционные ценности? Инстасамку показали по федеральному каналу

Похоже, ВГТРК нацелились на более молодую аудиторию и теперь крутят по телевизору клипы Инстасамки.
В конце 2023 года организаторы Российской национальной музыкальной премии "Виктория" объявили песню Инстасамки "За деньги - да" танцевальным хитом года. Финалистов музыкальной премии «Виктория-2024» выбирали из более 640 произведений и проектов путем закрытого голосования членов Академии российской музыки. Судя по всему, свой выбор они остановили на Инстасамке.
Кроме неё танцевальными хитами признали другие пять песен: "Мимо меня", "Джунгли зовут", "Плохая Девочка", "Позови" и "Мне так повезло".
В 2024 году зрители телеканала "Россия 1" увидели Инстасамку в телевизоре
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Пользователи сети сочли это странным, ведь обычно "Россия 1" транслировала традиционные семейные ценности, а тут сразу "За деньги - да!". Теперь россияне в соцсетях спорят — а «За деньги да» — это уже традиционные ценности или ещё нет?
Ещё в марте Инстасамка заявляла, что отменила свой тури и теперь будет выступать только в частных клубах, только для взрослой аудитории. Все её клипы и песни теперь будут иметь пометку (18+). Об этом сообщает Mash.
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