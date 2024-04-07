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Традиционные ценности? Инстасамку показали по федеральному каналу

Традиционные ценности? Инстасамку показали по федеральному каналу

Автор:
07 апреля 2024 17:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ВГТРК   знаменитости   инстасамка   интересное   танцевальный хит   федеральный канал   фото   шоу бизнес   
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Похоже, ВГТРК нацелились на более молодую аудиторию и теперь крутят по телевизору клипы Инстасамки.

В конце 2023 года организаторы Российской национальной музыкальной премии "Виктория" объявили песню Инстасамки "За деньги - да" танцевальным хитом года. Финалистов музыкальной премии «Виктория-2024» выбирали из более 640 произведений и проектов путем закрытого голосования членов Академии российской музыки. Судя по всему, свой выбор они остановили на Инстасамке.

Кроме неё танцевальными хитами признали другие пять песен: "Мимо меня", "Джунгли зовут", "Плохая Девочка", "Позови" и "Мне так повезло".

Пользователи сети сочли это странным, ведь обычно "Россия 1" транслировала традиционные семейные ценности, а тут сразу "За деньги - да!". Теперь россияне в соцсетях спорят — а «За деньги да» — это уже традиционные ценности или ещё нет?

Ещё в марте Инстасамка заявляла, что отменила свой тури и теперь будет выступать только в частных клубах, только для взрослой аудитории. Все её клипы и песни теперь будут иметь пометку (18+). Об этом сообщает Mash.

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Метки: ВГТРК   знаменитости   инстасамка   интересное   танцевальный хит   федеральный канал   фото   шоу бизнес   
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33  комментария
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28k
ПаганецЪ Час назад
Такая рожа во сне приснится - лопатой не отмахаешься.
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306
Xiks 44 секунды назад
Как только народу мозг не засирают ... Вот нахрена эту тварь ещё и по дуроскопу крутить. Аудитория идиотов вам понадобилась?
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2k
КАКАнгел Минуту назад
я не хочу про неё знать.
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82
max max 2 минуты назад
Рожа Мерлин Мэнсон на минималках
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334
Dmitry N 4 минуты назад
Это что за жаба?)
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524
ivandike 4 минуты назад
Эти дурни и моргенштерна показывали, потом резко переобулись
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1k
ФЫВАПРОЛ 6 минут назад
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146
Alex K 9 минут назад
да ладно, может это шутка ?
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2k
Демьян 19 минут назад
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6k
heta 21 минуту назад
Да что же это такое?! Одни фрики свалили, других набрали, еще хуже...
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63k
Олег 24 минуты назад
её только по РенТВ показывать в программе про гуманоидов..... страшная она шописдетс
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2k
doctor98 Полчаса назад
целенаправленная дебилизация молодежи
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278
sioma08 Полчаса назад
Это человек?
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
За деньги да, это всё что нужно знать о современном ТВ.
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4k
Могвай Полчаса назад
Я думал нашему сраному ТВ уже некуда падать, но нет, каждый раз они умудряются открыть новые горизонты дна...
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44k
Aleks 36 минут назад
Что с людьми, которые смотрят это дерьмище? Да еще и билеты покупают?
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1k
kolobok263 36 минут назад
такие нынче ценности, деградация полная. если пипл хавает, значит нужно...
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7k
Duckk 38 минут назад
Иллюстрация к фразе "унылое говно"...
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12k
Dmitry 46 минут назад
Ну уродливая же баба. Что в ней кто-то находит?
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4k
Василий Афиногенов Час назад
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11k
Дмитрий Час назад
Вопрос не в том, страшная она или нет. В истории музыки были исполнители может и пострашнее, но ведь поёт она абсолютное д...мо, которое какие то м...ки(иначе не назовёшь) вытащили на федеральный канал!!! Как там Михалковы, Соловьёвы? Не хотят объясниться в плане того, что выступают на одном канале?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4899 постов (4685 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352420



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