Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки

Если бы катер не оказался рядом, то все могло окончиться плачевно. Рыбаку дали сухую одежду и довезли до берега.

Мужчина рассказал, что закинуть удочку в этом году решил впервые. Спасательный жилет с собой он не взял, предохранительной чеки, которая выключила бы мотор, тоже не было.

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