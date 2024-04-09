Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки

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В заливе Восток Приморского края работники морской фермы увидели рыбака в воде. Пожилой мужчина выпал из надувной лодки и не смог забраться обратно. Рыбаку помогли выбраться из воды и довезли до берега.
Если бы катер не оказался рядом, то все могло окончиться плачевно. Рыбаку дали сухую одежду и довезли до берега.
Мужчина рассказал, что закинуть удочку в этом году решил впервые. Спасательный жилет с собой он не взял, предохранительной чеки, которая выключила бы мотор, тоже не было.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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