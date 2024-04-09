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Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки

Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки

Автор:
09 апреля 2024 09:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Рыбак   Спасение   люди   повезло   
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В заливе Восток Приморского края работники морской фермы увидели рыбака в воде. Пожилой мужчина выпал из надувной лодки и не смог забраться обратно. Рыбаку помогли выбраться из воды и довезли до берега.

Если бы катер не оказался рядом, то все могло окончиться плачевно. Рыбаку дали сухую одежду и довезли до берега.

Мужчина рассказал, что закинуть удочку в этом году решил впервые. Спасательный жилет с собой он не взял, предохранительной чеки, которая выключила бы мотор, тоже не было.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Россия   Рыбак   Спасение   люди   повезло   
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
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Димка Смола/67 Полчаса назад
Бывает )))
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
Ипанутым нет покоя
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3211 постов (3145 в горячем)

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