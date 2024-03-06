Смыли копоть пожаров: огнеборца провожают на пенсию

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В Екатеринбурге пожарные проводили на пенсию своего товарища. Вот как это было.
Во многих профессиях есть свои необычные традиции. Пожарные не исключения.
Считается, что так с уходящего на заслуженный отдых огнеборца смывают сажу и копоть, которые накопились за годы службы.
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