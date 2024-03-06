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Смыли копоть пожаров: огнеборца провожают на пенсию

Смыли копоть пожаров: огнеборца провожают на пенсию

Автор:
06 марта 2024 11:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Традиция   екатеринбург   люди   пожарные   
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В Екатеринбурге пожарные проводили на пенсию своего товарища. Вот как это было.

Во многих профессиях есть свои необычные традиции. Пожарные не исключения.

Считается, что так с уходящего на заслуженный отдых огнеборца смывают сажу и копоть, которые накопились за годы службы.

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Метки: Видео   Россия   Традиция   екатеринбург   люди   пожарные   
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7  комментариев
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15k
котегRUS 2 часа назад
Сухих рукавов, Братья....

вчера... я справа...
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620k
АРОН Час назад
Что за гад ,,минусанул,,?
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16k
Patmaz 2 часа назад
Что-то в глаз попало...
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Себастьян Перейра

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