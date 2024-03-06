Женщина пожалела, что купила кран с водонагревателем

FISHKINET
6 классных мест, где можно провести предстоящие праздники 6 классных мест, где можно провести предстоящие праздники Красноярсий бар проверят на предмет гробов, монашек и нравственности Красноярсий бар проверят на предмет гробов, монашек и нравственности Забавные ситуации, когда перепутали имя и фамилию Забавные ситуации, когда перепутали имя и фамилию Истории про наглых преподов, которые без взятки не ставили зачёт Истории про наглых преподов, которые без взятки не ставили зачёт Сугроб подкрался незаметно Сугроб подкрался незаметно "Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных Котельниках "Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников... «Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок «Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался... «Что за штука?»: 25 загадок и ответов «Что за штука?»: 25 загадок и ответов Рекордсменка в беге на 400 метров, которая говорит как Микки Маус Рекордсменка в беге на 400 метров, которая говорит как Микки Маус Котик – лучший ученик Котик – лучший ученик 13 интересных изображений для любознательных людей 13 интересных изображений для любознательных людей «Мои права — это божественные права»: женщина показала полицейским права, которые купила за марки «Мои права — это божественные права»: женщина показала полицейским... Хирург складывает оригами лапароскопическими зажимами Хирург складывает оригами лапароскопическими зажимами Бесполезные советы для любителей взломать и нагреть суровую реальность Бесполезные советы для любителей взломать и нагреть суровую реальность В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику В Петербурге физрук выбил зубы неудачно пошутившему школьнику Очаровательный детёныш утконоса Очаровательный детёныш утконоса Реакция и мемы из соцсетей на выход второй части Дюны Реакция и мемы из соцсетей на выход второй части Дюны Щенок следует за своей хозяйкой Щенок следует за своей хозяйкой Где на самом деле находится выдуманный город Арбатов из фильма «Золотой телёнок»? Где на самом деле находится выдуманный город Арбатов из фильма...
Главная > Видео
Женщина пожалела, что купила&nbsp;кран с водонагревателем

Женщина пожалела, что купила кран с водонагревателем

Автор:
06 марта 2024 09:57
Метки: Видео   Россия   инцидент   кран   кран с водонагревателем   люди   последствия   
1029
1
1

Женщина рассказала о неудачном опыте эксплуатации крана с водонагревателем. Кран взорвался и произошёл пожар.

Кран был куплен на крупном российском маркетплейсе и использовался на даче.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Россия   инцидент   кран   кран с водонагревателем   люди   последствия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
311
Сергей Час назад
Из каких материалов была эта мойка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад
она хоть шланг подключила к нему с холодной водой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Андрей Иванов Час назад
фактически эти краны - кран с навешанным на него кипятильником. Никаких защит и обсчётов не было. Ну и результат.
Хотите безопасность - вешайте накопительный бойлер. Ну да, место занимает. Зато не горит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

974654



Другие посты автора
Популярное
Ворвались в палатку с ножами: испанскую байкершу в Индии изнасиловали семеро мужчин
Ворвались в палатку с ножами: испанскую байкершу в Индии изнасиловали семеро мужчин
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Набирающие популярность
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Часы в советском фильме "Девчата". Почему на них скидывалась вся бригада?
Часы в советском фильме "Девчата". Почему на них скидывалась вся бригада?
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#ДТП#авто аварии#кино#фильм#Автовсячина#США#собака
#животные#автомобили#автомир#аварии#интересное#позитив#кот#полиция#Подмосковье#Москва
#в мире#люди#Юмор#факты#забавно#история#интересно#дети#Реакция#улыбнуло
6 классных мест, где можно провести предстоящие праздники 6 классных мест, где можно провести предстоящие праздники Психанул: дерзкий подросток разбил стекло автомобиля Психанул: дерзкий подросток разбил стекло автомобиля Во время огненного шоу в женщину прилетела горящая шина Во время огненного шоу в женщину прилетела горящая шина Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу Танцоры провалились под сцену во время концерта Танцоры провалились под сцену во время концерта

На что жалуетесь?

Вернуться