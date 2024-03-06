Женщина пожалела, что купила кран с водонагревателем

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Женщина рассказала о неудачном опыте эксплуатации крана с водонагревателем. Кран взорвался и произошёл пожар.
Кран был куплен на крупном российском маркетплейсе и использовался на даче.
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