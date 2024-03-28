Жители дома устроили небольшую свалку из-за заклинившей дверцы мусоропровода

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В Сургуте в одном из подъездов жилого дома перестала открываться дверца мусоропровода. Жильцы не придумали ничего лучше, чем начать складывать мусор на лестничном пролете.
На втором этаже что-то случилось с дверцей мусоропровода и она не открывалась. В коротком видео история о том, как жильцы пытались выбросить мусор.
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Нужно знать об устройстве мусоропровода. Там в камере есть задвижка на трубе, что бы когда дворник работал в камере на него что нибудь не прилетело. А так как ума у дворника зачастую не хватает после работы задвижку выдвинуть, мусор начинает скапливаться в самой трубе. А если дом высотный, то мусора может быть очень много.
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А народ конечно быдло. Но и их понять вполне реально. Они платят за вывоз мусора. Значит логично предположить что если не получилось выкинуть сейчас, выкинем потом. Или придет дворник починит дверцу и выкинет мусор. Или уборщица.