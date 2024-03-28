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Жители дома устроили небольшую свалку из-за заклинившей дверцы мусоропровода

Жители дома устроили небольшую свалку из-за заклинившей дверцы мусоропровода

Автор:
28 марта 2024 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   люди   мусоропровод   подъезд   сургут   
1353
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1

В Сургуте в одном из подъездов жилого дома перестала открываться дверца мусоропровода. Жильцы не придумали ничего лучше, чем начать складывать мусор на лестничном пролете.

На втором этаже что-то случилось с дверцей мусоропровода и она не открывалась. В коротком видео история о том, как жильцы пытались выбросить мусор.

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Метки: Видео   Россия   люди   мусоропровод   подъезд   сургут   
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12  комментариев
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7k
pinbalist 2 часа назад
Свинье проще нагадить тут же, чем спустить со ВТОРОГО этажа и выбросить мусор в контейнер.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 18 минут назад
Головы деревянные.

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255
Диман Полчаса назад
2 этаж? вы серьезно? ОТНЕСИ НА УЛИЦУ
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−6
697
Mil-ast 44 минуты назад
8.2 КоАП РФ. Штраф от 1 до 2 т.р.
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10k
Trenzel2003 57 минут назад
Слишком много накидали мусора, вот дверца и заклинила.
*
Нужно знать об устройстве мусоропровода. Там в камере есть задвижка на трубе, что бы когда дворник работал в камере на него что нибудь не прилетело. А так как ума у дворника зачастую не хватает после работы задвижку выдвинуть, мусор начинает скапливаться в самой трубе. А если дом высотный, то мусора может быть очень много.
*
А народ конечно быдло. Но и их понять вполне реально. Они платят за вывоз мусора. Значит логично предположить что если не получилось выкинуть сейчас, выкинем потом. Или придет дворник починит дверцу и выкинет мусор. Или уборщица.
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1k
Darki Час назад
Просто полные дегроды.
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11k
АСИСЯЙ Час назад
Свиньи ....
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509
Человек Наблюдающий Час назад
2-й этаж
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36k
Опаньки 2 часа назад
ствол вроде выше уходит. Подняться на третий не судьба или там нет клапана ?
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2k
rudenkov 2 часа назад
Дебилы!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3201 пост (3134 в горячем)

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