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В Красноярске женщина привязала алабая к багажнику и проехала так по трассе

В Красноярске женщина привязала алабая к багажнику и проехала так по трассе

Автор:
24 апреля 2024 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   алабай   животные   красноярск   негатив   песик   привязала к багажнику   собака   
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Она объяснила это тем, что собака не смогла запрыгнуть в авто из-за больного сустава.


Вчера жительница одного из красноярских домов, выглянув в окно, увидела там неприятную картину: женщина привязала свою собаку к багажнику и начала движение. На кадрах заметно, как красноярка едет по оживленной дороге, а за машиной бежит алабай, который, задыхаясь, пытается успеть за авто. Очевидица рассказала об увиденном полиции.


Тем временем один из алабайских центров сообщил Readovka, что год назад соседи уже жаловались на эту владелицу, а ее пса хотели даже забрать в питомник. Тогда же выяснилось, что у собаки проблемы с суставами, вызванные неправильным содержанием. Но в итоге изъять алабая не смогли.


К утру правоохранители нашли горе-хозяйку и опросили ее, на удивление логика у ее поступка оказалась «железной». Она заявила, что таким образом пыталась доставить собаку в ветклинику, ведь у той больной сустав, из-за чего она не смогла запрыгнуть в багажник.


Видимо, решения лучше, чем заставить нездорового пса бежать за машиной, «хозяюшка» не нашла. Полиция проводит проверку, в том числе по части нарушения ПДД.



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Метки: Видео   алабай   животные   красноярск   негатив   песик   привязала к багажнику   собака   
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4  комментария
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12k
Том Сойер 48 минут назад
Вот же -
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568
DuckTales 7 минут назад
Иопнутая дура ... Надо ее так привязать и кружок по городу ...
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23
truten Полчаса назад
Во первых такую собаку в жилом Городе держать само по себе уже кощунство.
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5k
Максим Макашев 51 минуту назад
привязать эту ТВАРЬ за ноги к КАМАЗУ и пусть он её по грунтовочке протащит километров 5-6
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2982 поста (2898 в горячем)

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