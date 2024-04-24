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Пёс резвится в луже

Пёс резвится в луже

Автор:
24 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Радость   животные   лужа   собака   
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Пёс своим примером доказал, что многим собакам для счастья нужно совсем немного. Порой достаточно маленькой лужицы.

Самая лучшая черта наших любимых хвостиков — неисчерпаемый оптимизм и умение радоваться мелочам. И песик из этого видео — яркий тому пример.

Во время своей прогулки с хозяйкой он заметил маленькую лужицу. И сказать, что он был очень рад этой встрече, — это не сказать ничего. Лужа так понравилась хвостику, что он тут же начал танцевать свой маленький танец радости, а в конце с большим наслаждением плюхнулся в нее и начал плескаться. Как мало нужно для счастья нашим любимым питомцам!

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Радость   животные   лужа   собака   
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6  комментариев
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6k
Григорий 37 минут назад
мне показалась что у пёселя проблемы с координацией, или с лапами. как то не естественно он двигается.
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3k
WELL 14 минут назад
Это лабрадор ретривер. Они безумно любят воду. У меня были двое. Пройти мимо лужи, пруда да любого водоёма с ними просто нереально. Это абсолютно нормальная реакция собаки этой породы на обычную лужу.
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30k
Кот Баюн 22 минуты назад
он плавать хочет
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4k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
Ссылка coub.com
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753
Zmey8838 Час назад
Это же ретривер. Их тушенкой не корми - дай в воду залезть
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3921 пост (3915 в горячем)

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