Пёс резвится в луже

Самая лучшая черта наших любимых хвостиков — неисчерпаемый оптимизм и умение радоваться мелочам. И песик из этого видео — яркий тому пример.

Во время своей прогулки с хозяйкой он заметил маленькую лужицу. И сказать, что он был очень рад этой встрече, — это не сказать ничего. Лужа так понравилась хвостику, что он тут же начал танцевать свой маленький танец радости, а в конце с большим наслаждением плюхнулся в нее и начал плескаться. Как мало нужно для счастья нашим любимым питомцам!