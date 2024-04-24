Пёс резвится в луже

Пёс своим примером доказал, что многим собакам для счастья нужно совсем немного. Порой достаточно маленькой лужицы.
Самая лучшая черта наших любимых хвостиков — неисчерпаемый оптимизм и умение радоваться мелочам. И песик из этого видео — яркий тому пример.
Во время своей прогулки с хозяйкой он заметил маленькую лужицу. И сказать, что он был очень рад этой встрече, — это не сказать ничего. Лужа так понравилась хвостику, что он тут же начал танцевать свой маленький танец радости, а в конце с большим наслаждением плюхнулся в нее и начал плескаться. Как мало нужно для счастья нашим любимым питомцам!
Источник:
- Бордер-колли: собаки буквально сходят с ума от своей гениальности
- Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке
- Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию
- Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака
- Собака удивила пользователей сети свои странным поведением