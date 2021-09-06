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"Вы друга убили": расстроенный смертью собаки мужчина пришёл с топором в ветклинику

"Вы друга убили": расстроенный смертью собаки мужчина пришёл с топором в ветклинику (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 12:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   владелец   животные   красноярск   происшествие   собака   хозяин   
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Житель Красноярска пришел с топором в ветеринарную клинику и решил разобраться с виновными в смерти его собаки людьми. Мужчина являлся постоянным клиентом данного лечебно-профилактическое учреждения и оставил питомца на процедуры. О смерти собаки ему сообщили по телефону.
Рассерженный мужчина разнес топором телевизор и оставил топор на стойке администратора. Новостное интернет-СМИ Mash сообщает, что собака была старая и владелец был предупрежден сотрудниками ветклиники о возможной смерти питомца. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: видео   владелец   животные   красноярск   происшествие   собака   хозяин   
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7  комментариев
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7k
КОСТЯН Час назад
Мне пох, у меня маска, звоните по телефону
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32k
Опаньки 10 минут назад
вот для кого масочный режим придумали
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935
Тритий 18 минут назад
Собачники в конец ох***ели )))
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3k
Димка Смола/67 19 минут назад
ИДИОТ !
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1k
JulZh Полчаса назад
А я одна обратила внимание на малую девочку, которая не удивилась происходящему, и залипла в телефон
Да и родители (возможно) ее как то ровно отреагировали на чувака с топором.. У меня одни пятки сверкали бы!
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3k
Иван 42 минуты назад
Лошара бл*дь. Надо было брать ружьё.
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905
GoInDown Час назад
Решил чего добру пропадать.
Ссылка www.youtube.com
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