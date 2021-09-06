"Вы друга убили": расстроенный смертью собаки мужчина пришёл с топором в ветклинику

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Житель Красноярска пришел с топором в ветеринарную клинику и решил разобраться с виновными в смерти его собаки людьми. Мужчина являлся постоянным клиентом данного лечебно-профилактическое учреждения и оставил питомца на процедуры. О смерти собаки ему сообщили по телефону.
Рассерженный мужчина разнес топором телевизор и оставил топор на стойке администратора. Новостное интернет-СМИ Mash сообщает, что собака была старая и владелец был предупрежден сотрудниками ветклиники о возможной смерти питомца. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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