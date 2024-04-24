Щенок изобразил крик петуха

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Очаровательный щенок услышал крик петуха и решил его повторить. Получилось очень похоже.
Петухи будят людей ранним утром не хуже, чем специальные устройства. Но и маленький собакен из этого видео тоже может хорошо справиться с этой задачей. Когда щенок услышал крик петуха, он решил его изобразить, и у него отлично получилось.
Крик получился почти такой же, как у пернатого будильника. Так что теперь хозяева щеночка смело могут рассчитывать на то, что утром их сможет разбудить не только птица, но и меховой пирожок, который живет прямо в доме.
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