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Щенок изобразил крик петуха

Щенок изобразил крик петуха

Автор:
24 апреля 2024 07:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   крик   петух   собака   щенок   
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Очаровательный щенок услышал крик петуха и решил его повторить. Получилось очень похоже.

Петухи будят людей ранним утром не хуже, чем специальные устройства. Но и маленький собакен из этого видео тоже может хорошо справиться с этой задачей. Когда щенок услышал крик петуха, он решил его изобразить, и у него отлично получилось.

Крик получился почти такой же, как у пернатого будильника. Так что теперь хозяева щеночка смело могут рассчитывать на то, что утром их сможет разбудить не только птица, но и меховой пирожок, который живет прямо в доме.

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Метки: Видео   Пёс   животные   крик   петух   собака   щенок   
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1  комментарий
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Александр Долматов 24 минуты назад
Молодец, знание нескольких языков в жизни может пригодиться
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3623 в горячем)

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