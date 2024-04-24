Крикливый мопс ввёл в ступор своего товарища

Для собак прогулки — это неотъемлемая и любимая часть дня. Несмотря на то, что для них это необходимость, они относятся к этому, как к празднику. Поэтому сидеть дома для них невероятно мучительно.

Мопс из этого ролика не может сдержать эмоций из-за того, что ему приходится сидеть дома. Он с тоской смотрит на улицу и очень громко выражает свою печаль. Так громко, что мимо проходящая такса даже забыла, зачем шла.