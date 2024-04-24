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Крикливый мопс ввёл в ступор своего товарища

Крикливый мопс ввёл в ступор своего товарища

Автор:
24 апреля 2024 07:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   мопс   собака   такса   
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Пёс не может сдержать эмоций из-за того, что ему приходится сидеть дома. Своими истериками он вводит в ступор своего товарища.

Для собак прогулки — это неотъемлемая и любимая часть дня. Несмотря на то, что для них это необходимость, они относятся к этому, как к празднику. Поэтому сидеть дома для них невероятно мучительно.

Мопс из этого ролика не может сдержать эмоций из-за того, что ему приходится сидеть дома. Он с тоской смотрит на улицу и очень громко выражает свою печаль. Так громко, что мимо проходящая такса даже забыла, зачем шла.

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Метки: Видео   Реакция   животные   мопс   собака   такса   
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1  комментарий
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kolobok263 Час назад
чё орал, сам , по ходу, не понял
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3623 в горячем)

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