Крикливый мопс ввёл в ступор своего товарища

978
1
1
Пёс не может сдержать эмоций из-за того, что ему приходится сидеть дома. Своими истериками он вводит в ступор своего товарища.
Для собак прогулки — это неотъемлемая и любимая часть дня. Несмотря на то, что для них это необходимость, они относятся к этому, как к празднику. Поэтому сидеть дома для них невероятно мучительно.
Мопс из этого ролика не может сдержать эмоций из-за того, что ему приходится сидеть дома. Он с тоской смотрит на улицу и очень громко выражает свою печаль. Так громко, что мимо проходящая такса даже забыла, зачем шла.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака попыталась напасть на свою тень
- Черепаха не на шутку напугала коня и пса
- Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина
- Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака
- Пассажиры поезда спасли собаку, упавшую на рельсы
Новости партнёров
реклама