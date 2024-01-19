В Черкесске алабай напал на женщину

Муклимат шла к племяннице на работу. По пути на неё бросился огромный пёс — он шёл без поводка, свободно гулял по улице. Женщины-прохожие попытались помочь — взяли в руки что было и начали отгонять собаку. Спасти Муклимат им удалось. Врачи час зашивали раны: на плече был разрыв до кости, на локте, огромные царапины на спине, чудом не задело сонную артерию. Сейчас Муклимат приходит в себя в больнице.

Хозяин алабая извиняться не стал, а его жена вообще заявила, что на прохожую набросился не их питомец. При этом морда собаки была в крови. Признались они только когда соседка сообщила, что момент нападения зафиксировала камера наблюдения на доме. Местные говорят, что пёс частенько на самовыгуле.