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В&nbsp;Черкесске алабай напал на женщину

В Черкесске алабай напал на женщину

Автор:
19 января 2024 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Черкесск   алабай   животные   нападение   собака   
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В Карачаево-Черкессии прохожие помогли женщине отбиться от нападения крупного алабая. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Муклимат шла к племяннице на работу. По пути на неё бросился огромный пёс — он шёл без поводка, свободно гулял по улице. Женщины-прохожие попытались помочь — взяли в руки что было и начали отгонять собаку. Спасти Муклимат им удалось. Врачи час зашивали раны: на плече был разрыв до кости, на локте, огромные царапины на спине, чудом не задело сонную артерию. Сейчас Муклимат приходит в себя в больнице.

Хозяин алабая извиняться не стал, а его жена вообще заявила, что на прохожую набросился не их питомец. При этом морда собаки была в крови. Признались они только когда соседка сообщила, что момент нападения зафиксировала камера наблюдения на доме. Местные говорят, что пёс частенько на самовыгуле.

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Метки: Видео   Пёс   Черкесск   алабай   животные   нападение   собака   
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5  комментариев
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3k
r.a.t. Час назад
Животное усыпить. Собаку в приют.
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3k
Vadim Balabanov 22 минуты назад
"По пути на неё бросился огромный пёс он шёл без поводка, свободно гулял по улице."

Если бы он шел хоть с двумя поводками ничего бы не поменялось.
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27k
Влад 2 часа назад
Это не алабай. Либо молодой сенбернар, либо московская сторожевая.
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3k
Илья 2 часа назад
Имя звучит как лекарство
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