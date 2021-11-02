"Я остаюсь": непослушный пёс не хочет ехать домой

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Большому и ленивому алабаю настолько понравилось отдыхать вместе с хозяйкой в гостях, что он решил не уезжать. Четвероногий герой видео улегся возле дерева и до последнего момента не хотел садиться в машину.
Попытки двух женщин поднять и погрузить в машину алабая попали на видео.
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