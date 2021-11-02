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"Я остаюсь": непослушный пёс не хочет ехать домой

"Я остаюсь": непослушный пёс не хочет ехать домой (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 13:44
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   алабай   видео   животные   курьезы   прикол   пёс   собака   
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Большому и ленивому алабаю настолько понравилось отдыхать вместе с хозяйкой в гостях, что он решил не уезжать. Четвероногий герой видео улегся возле дерева и до последнего момента не хотел садиться в машину.
Попытки двух женщин поднять и погрузить в машину алабая попали на видео.

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Метки: Юмор   алабай   видео   животные   курьезы   прикол   пёс   собака   
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Mowgley Час назад
Да кому охота лезть в багажник
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A Час назад
Видимо уж очень гостиприимные хозяева)
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