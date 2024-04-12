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Собака здорово преобразилась после стрижки

Собака здорово преобразилась после стрижки

Автор:
12 апреля 2024 12:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   преображение   пудель   собака   
1791
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Стрижка — это один из самых важных видов ухода за домашними питомцами. Взгляните на чудесное преображение заросшего карликового пуделя.

Грумер поработал на славу.

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Метки: Видео   Пёс   животные   преображение   пудель   собака   
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5  комментариев
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13k
Марсианин 43 минуты назад
Как будто бомжа в барбершоп сводили и приодели))) Такой лапуля стал)))
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1k
Доцент Полчаса назад
Я всё понял.
Ушёл в парикмахерскую!
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3k
Старожил Полчаса назад
Я за его уши беспокоился

Вопрос парикмахерши, уши будем оставлять, ввергала меня в детстве в ступор и желание бежать куда подальше от этого заведения.
Потом подрос, разобрался
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37
Анечка 51 минуту назад
Ути-пути
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3k
Fiverknot 58 минут назад
Прям одуванчик)
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3630 постов (3587 в горячем)

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