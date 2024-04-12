Собака здорово преобразилась после стрижки

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Стрижка — это один из самых важных видов ухода за домашними питомцами. Взгляните на чудесное преображение заросшего карликового пуделя.
Грумер поработал на славу.
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Ушёл в парикмахерскую!
Вопрос парикмахерши, уши будем оставлять, ввергала меня в детстве в ступор и желание бежать куда подальше от этого заведения.
Потом подрос, разобрался