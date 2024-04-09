Потерявшаяся собака учуяла запах хозяйки на многолюдной площади

Собаки отличаются просто феноменальным обонянием, именно поэтому их берут на работу в качестве поисковиков. На видео попал еще один удивительный случай, где нюх собаки помог совершиться необыкновенному — найтись двум любящим сердечкам.

Хозяева искали собаку из этого видео достаточно давно, но безуспешно, пока в какой-то момент хозяйка не посетила кафе на многолюдной площади, на которой, по счастливому стечению обстоятельств, в это же время бегал тот самый потерявшийся собакен. На видео с камер наблюдения хорошо видно, как в какой-то момент пес уловил запах хозяйки, пошел по нему и обнаружил своего любимого человека. Их радости и удивлению хозяйки в этот момент не было предела.

Это видео еще раз доказывает, что любящее сердце всегда найдет дорогу.