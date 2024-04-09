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Потерявшаяся собака учуяла запах хозяйки на многолюдной площади

Потерявшаяся собака учуяла запах хозяйки на многолюдной площади

Автор:
09 апреля 2024 07:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   добро   животные   собака   
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Пара потеряла собаку и долгое время пыталась её найти, но поиски не увенчались успехом. В какой-то момент хозяйка посетила заведение на площади, на которой, по счастливому стечению обстоятельств, в это же время пробегала собака.

Собаки отличаются просто феноменальным обонянием, именно поэтому их берут на работу в качестве поисковиков. На видео попал еще один удивительный случай, где нюх собаки помог совершиться необыкновенному — найтись двум любящим сердечкам.

Хозяева искали собаку из этого видео достаточно давно, но безуспешно, пока в какой-то момент хозяйка не посетила кафе на многолюдной площади, на которой, по счастливому стечению обстоятельств, в это же время бегал тот самый потерявшийся собакен. На видео с камер наблюдения хорошо видно, как в какой-то момент пес уловил запах хозяйки, пошел по нему и обнаружил своего любимого человека. Их радости и удивлению хозяйки в этот момент не было предела.

Это видео еще раз доказывает, что любящее сердце всегда найдет дорогу.

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Метки: Видео   Пёс   в мире   добро   животные   собака   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Запах женщины)
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3582 поста (3551 в горячем)

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