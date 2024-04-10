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Мощный мотиватор для собак

Мощный мотиватор для собак

Автор:
10 апреля 2024 14:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   хаски   
992
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Еда... Как много в этом слове! Хаски залез под диван и застрял там. Однако, стоило только псу увидеть, как его товарищу дают еду, как он тут же выбрался из ловушки.

Ничто так не стимулирует некоторых, как еда.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   хаски   
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