Мощный мотиватор для собак

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Еда... Как много в этом слове! Хаски залез под диван и застрял там. Однако, стоило только псу увидеть, как его товарищу дают еду, как он тут же выбрался из ловушки.
Ничто так не стимулирует некоторых, как еда.
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